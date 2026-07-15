El gobierno de Orsi cree que Uruguay es barato para Argentina y caro para Brasil: por qué le preocupa

Preocupación en el gobierno por impacto de los precios baratos en Brasil (EFE/Raúl Martínez)

Las imágenes de cientos de uruguayos cruzando hacia Argentina por los puentes internacionales o en buques parecen ser cosas del pasado. Entre 2022 y 2023, los viajes para aprovechar de un país barato por la diferencia cambiaria fueron masivos. Pero con la llegada de Javier Milei al poder esto comenzó a cambiar y en el gobierno uruguayo ahora la preocupación está en la frontera con Brasil.

Así lo reconoció días atrás en el Parlamento el ministro de Economía, Gabriel Oddone. “Con relación a Argentina se ha tenido una mejora extraordinaria, que se inició en 2024, en la capacidad de competencia bilateral con ese país”, dijo el jerarca ante diputados, según consta en la versión taquigráfica.

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Oddone señaló que Uruguay está más barato en dólares que “el promedio de precios que tuvieron lugar entre 2010 y 2025”. “Con respecto a Argentina estamos baratos en relación a lo que ocurrió en los últimos quince años y con respecto a Brasil estamos persistentemente caros”, resumió el ministro en su comparecencia ante diputados.

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, reunido con comerciantes de Artigas (Presidencia)

Para el gobierno uruguayo hay un problema en la frontera con Brasil. Por este motivo –explicó el ministro– el foco del Poder Ejecutivo ha estado en ese lado del límite del país.

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“Hemos puesto mucho más énfasis en las medidas de frontera sobre el lado brasileño que sobre el lado argentino, porque la relación de precios con Argentina mejoró sustancialmente, no tanto por acciones desplegadas por la política económica uruguaya, sino por una tendencia a la normalización macroeconómica que tuvo una apreciación cambiaria en Argentina”, explicó Oddone.

Las medidas a las que se refiere incluyen el establecimiento de un régimen simplificado para la importación, la exoneración del 75% de los aportes patronales para nuevos trabajadores y la ampliación del descuento del Impuesto Específico Interno (Imesi), pensado para los combustibles.

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Tours de compras en Argentina parecen haber quedado en el pasado (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Oddone reconoció que el fin de la fuerte brecha de precios con Argentina se debió a decisiones que tomó el gobierno de ese país, por encima de medidas de la política económica uruguaya. Reconoció que “es poco” lo que puede hacer un gobierno en Uruguay cuando la realidad de los precios está “tan distorsionada”.

La atención ahora está en Brasil, país en el que “persiste de manera firme con un desvío importante respecto del precio promedio de los últimos 15 años”.

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“Este es un fenómeno que debe preocuparnos y ocuparnos a los hacedores de política económica en Uruguay, porque este fenómeno tiene alta probabilidad de persistir en el tiempo, explicó el ministro de Economía.

Ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, junto a comerciantes del interior del país (Presidencia)

¿Qué es lo que sucede en la comparación entre los dos países? Que Uruguay incrementó “notoriamente su riqueza relativa en relación a Brasil” y este fenómeno no es reversible en el corto plazo.

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“No hay forma, desde la gestión macroeconómica, de resolver este desvío del tipo de cambio real. Solamente una mejora del clima de negocios en Brasil que llevara a una apreciación del real va a permitir desviar esto”, explicó Oddone. La gestión económica en ese país está marcada por un déficit fiscal “muy elevado” y la solución a estos problemas ocurrirá “muy lentamente”, según la estimación del jerarca uruguayo.

“Debemos tener una mirada sobre la frontera con Brasil y sobre las actividades que tienen lugar en ese país, diferente a la que tenemos con Argentina, no solamente porque la frontera es mucho más permeable, sino también porque las diferencias de precios son relevantes. Eso es lo que fundamenta aspectos de lo que hemos estado haciendo”, cerró el ministro uruguayo.

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La frontera entre Rivera (Uruguay) y Santana do Livramento (Brasil)

El Indicador de Precios Fronterizos de la Universidad Católica del Uruguay mide la diferencia de precios entre Uruguay y sus vecinos.

En la medición de marzo, adquirir una canasta en la ciudad uruguaya de Artigas era un 54% más caro que hacerlo en la brasileña Quaraí. En tanto, la brecha entre Uruguay y Argentina (medida en las ciudades Salto-Concordia) es de un 15%.

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