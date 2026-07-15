Comer una palta al día podría reducir el colesterol en adultos con obesidad

Un estudio de Penn State asoció el consumo diario de palta con una reducción de las partículas de LDL en adultos con obesidad abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar un alimento cotidiano puede parecer un cambio menor, pero a veces alcanza para mover indicadores clave de salud. Un estudio dirigido por Penn State analizó qué ocurrió cuando adultos con obesidad abdominal sumaron una palta al día durante seis meses: sin modificar el peso ni el perímetro de cintura, el grupo que lo consumió mostró mejoras en partículas de sangre vinculadas al riesgo cardiovascular.

La investigación, publicada en el Journal of Clinical Lipidology, concluyó que ese consumo diario se asoció con una reducción en las partículas de lipoproteína de baja densidad (LDL) en adultos con obesidad. Según Penn State, ese descenso equivale a una baja aproximada del 4% en el riesgo de enfermedad cardíaca.

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Janhavi Damani, investigadora posdoctoral en Penn State y primera autora del estudio, presentó el hallazgo como una estrategia realista para quienes buscan mejorar su alimentación sin reformularla por completo. “Si las personas quieren mejorar la calidad de su dieta, hacer un pequeño cambio puede ser una estrategia más factible que intentar cambiar toda su alimentación”, dijo en un comunicado de prensa de la universidad.

La investigación publicada en el Journal of Clinical Lipidology asoció la reducción de partículas de LDL con una baja aproximada del 4% en el riesgo de enfermedad cardíaca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Damani añadió que, para las personas con obesidad, incluir paltas en la dieta diaria “podría ser un buen punto de partida”. El trabajo se enfocó en adultos con obesidad abdominal, un grupo en el que el riesgo asociado a estas partículas suele ser más alto, según los investigadores.

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Qué son las partículas de LDL y por qué importan

El estudio diferencia dos conceptos que suelen confundirse: el colesterol LDL (al que muchas veces se le dice “colesterol malo”) y las partículas de LDL, que son los “vehículos” que lo transportan por la sangre. En otras palabras, el colesterol sería la “carga” y las partículas serían los “camiones” que la llevan de un lado a otro del organismo.

Esa distinción es relevante porque dos personas pueden tener el mismo nivel de colesterol LDL, pero riesgos distintos si una tiene más partículas portadoras. Damani lo explicó con un ejemplo: “Imagine a dos personas con los mismos niveles altos de colesterol LDL. La persona A transporta ese colesterol en menos partículas LDL y más grandes, y la persona B en más partículas LDL y más pequeñas”.

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Penn State explicó que las partículas de LDL transportan el colesterol por la sangre y que su cantidad puede alterar el riesgo cardiovascular aunque el colesterol LDL sea igual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora precisó la diferencia de riesgo en ese escenario. “El riesgo de enfermedad cardíaca de la persona B sería mayor porque su recuento total de partículas es más alto, aunque una prueba de colesterol LDL mostraría un resultado idéntico”.

Los autores también detallaron por qué el tamaño puede influir: las partículas pequeñas pueden penetrar con más facilidad en las paredes de las arterias y contribuir a la formación de placa. Esa acumulación reduce el paso de sangre por el vaso sanguíneo y disminuye su flexibilidad.

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Según los investigadores, cuando el corazón debe trabajar con más exigencia —por esfuerzo, calor o estrés—, la presión arterial puede aumentar más si el vaso sanguíneo no “cede” lo suficiente. Ese escenario, añadieron, puede facilitar un episodio cardíaco, como un infarto.

Cómo se hizo el estudio de la palta al día

El equipo analizó datos de 786 participantes del Habitual Diet and Avocado Trial, un ensayo de seis meses con adultos de 25 años o más. Los hombres podían ingresar si tenían un perímetro de cintura superior a 101,6 centímetros, y las mujeres si superaban 88,9 centímetros.

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El ensayo Habitual Diet and Avocado Trial analizó a 786 participantes mayores de 25 años y comparó un grupo con alimentación habitual con otro que sumó un aguacate diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la mitad se le pidió mantener su alimentación y su actividad habituales. La otra mitad recibió la indicación de sumar una palta al día, sin cambios adicionales en sus rutinas. Ese ensayo ya había mostrado que incorporar palta a la dieta de personas con obesidad no cambió el peso ni el perímetro de cintura. Sin embargo, sí podía reducir los niveles de colesterol LDL.

En este análisis, los investigadores compararon muestras de sangre tomadas al inicio y al final del estudio. Tras seis meses, el grupo que incorporó palta registró una reducción en las partículas de LDL.

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Un efecto pequeño, pero consistente

Damani contextualizó el tamaño del cambio: “Cuatro por ciento es una reducción modesta en comparación con el 14% al 29% menos de riesgo de enfermedad cardíaca asociado con mejorar la dieta general. Sin embargo, es un paso en la dirección correcta”.

El estudio señaló que la mejora en las partículas de LDL apareció con una probabilidad similar sin importar el sexo, la raza, la etnia, la edad o el índice de masa corporal de los participantes. Los autores agregaron que, para una orientación individualizada, las personas deberían consultar a un dietista-nutricionista titulado o a un médico.

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Los autores sostuvieron que incorporar palta puede ser un cambio dietario factible en condiciones de vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kristina Petersen, profesora asociada de ciencias de la nutrición y autora principal del estudio, indicó que una investigación previa ya había detectado reducciones del colesterol LDL y de estas partículas con el consumo de palta. En aquel trabajo, explicó, los investigadores controlaron toda la dieta de los participantes durante el experimento. En esta ocasión, el efecto se observó sin controlar de forma completa la alimentación cotidiana de los voluntarios

La investigación recibió apoyo del Avocado Nutrition Center. Para el equipo, el resultado sugiere que el consumo de palta puede aportar beneficios incluso en condiciones de vida diaria, cuando la alimentación de las personas es menos predecible.

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