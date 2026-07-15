Educación financiera: qué es la regla del 72 y cómo se usa para calcular cuánto vas a tardar en duplicar tus ahorros

La regla del 72 se utiliza para estimar el tiempo necesario para duplicar una inversión con interés compuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender el efecto del interés sobre el dinero facilita decisiones de inversión y permite anticipar escenarios. La regla del 72 se consolidó como una de las herramientas preferidas para quienes recién empiezan a manejar conceptos de ahorro e inversión.

Qué es la regla del 72

La regla del 72 consiste en dividir el número 72 por la tasa de interés anual expresada en porcentaje. El resultado indica la cantidad de años necesarios para duplicar el valor original de una suma invertida con interés compuesto. Esta aproximación se utiliza para estimar el tiempo que lleva el crecimiento de un capital en productos financieros de bajo riesgo, como depósitos bancarios o bonos.

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Por ejemplo, si una persona invierte a una tasa anual del 4%, realiza el siguiente cálculo: 72 dividido 4, lo que da 18 años para duplicar el capital inicial. Esta fórmula se destaca por su simplicidad y utilidad operativa, ya que permite hacer cálculos mentales o rápidos sin necesidad de calculadora financiera.

El origen de la regla se remonta al Renacimiento. Luca Pacioli, considerado el “padre de la contabilidad moderna”, incluyó una referencia explícita en su obra de 1494, Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Allí propuso: “Al querer saber por cada interés a tanto por ciento anual en cuántos años se duplicará el capital… se debe dividir siempre por 72”. Esta cita señala la antigüedad y vigencia de la herramienta.

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Interés compuesto versus interés simple

La diferencia entre interés compuesto y simple es fundamental al proyectar cuánto tardará una suma en duplicarse. Con interés compuesto, los intereses se reinvierten y generan nuevos intereses año tras año. En cambio, el interés simple supone que las ganancias se retiran cada año, sin reinversión.

Para duplicar el capital en 10 años, la tasa exigida varía según el método elegido:

Interés compuesto : Aplicando la regla del 72, se divide 72 por 10 (años objetivo). El resultado es 7,2%. Matemáticamente, la tasa requerida exacta para duplicar el capital en ese plazo es 7,18% anual.

Interés simple: No hay reinversión. Aquí se divide 100% (el doble del capital) entre 10 años, lo que arroja una tasa del 10% anual.

La fórmula ayuda a comparar la diferencia entre interés simple y compuesto en el rendimiento de ahorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia en los resultados se observa en la evolución del capital inicial. Si se parte de 10.000 pesos, a los 10 años ambas estrategias llegan a duplicar la suma solo porque la tasa simple usada es más exigente. Sin embargo, a lo largo del proceso, el interés compuesto siempre otorga una ventaja creciente, ya que los intereses acumulados también generan nuevos intereses.

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Aplicaciones y limitaciones de la regla del 72

La regla del 72 se aplica en inversiones con interés constante y predecible. Es especialmente útil para productos financieros de bajo riesgo y volatilidad. Sin embargo, existen advertencias sobre sus limitaciones. El cálculo requiere expresar la tasa de interés en porcentaje y funciona mejor con tasas comprendidas entre el 5% y el 10%. A medida que la tasa se aleja de ese rango, la precisión disminuye.

Para tasas cercanas al 2%, algunos especialistas sugieren reducir el dividendo a 71. Con tasas más altas, se puede sumar uno al dividendo por cada tres puntos porcentuales adicionales. Así se logra un ajuste más preciso. En el caso del interés simple, corresponde dividir uno por la tasa expresada en decimales. Por ejemplo, con una tasa del 10%, el cálculo sería 1 dividido 0,1, lo que da 10 años para duplicar el dinero.

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Cuando se trata de interés compuesto continuo, la estimación mejora si se usa 69,3 en lugar de 72 como dividendo. No obstante, la elección de 72 se sostiene porque es un número fácilmente divisible por una amplia gama de tasas de interés habituales en el mercado.

Uso en el contexto de la inflación

La regla del 72 también sirve para estimar cuántos años tardará la inflación en reducir el poder adquisitivo de una suma de dinero a la mitad. Este enfoque resulta útil para comprender el impacto negativo de la suba de precios en la economía personal.

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La fórmula es idéntica: 72 dividido por la tasa de inflación anual. Si la inflación es del 3% anual, el dinero perderá la mitad de su valor en aproximadamente 24 años. Instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) utilizan este método en sus materiales educativos para mostrar cómo la inflación afecta los ingresos y los ahorros.

Referentes internacionales y organismos oficiales respaldan la validez de esta herramienta matemática (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Comercio de Utah incluyó en sus guías para inversores una explicación detallada de la regla, tanto para calcular el crecimiento de ahorros como para evidenciar la erosión del dinero por la inflación. El manual recomienda dividir 72 entre la tasa de inflación para obtener “los años en que su costo de vida se duplicará”.

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Ejemplo práctico: simulación de una inversión

El contraste entre interés compuesto y simple se refleja con claridad en un ejemplo numérico. Si se invierte un capital inicial de 10.000 pesos:

A los 3 años, con interés compuesto al 7,18%, la suma asciende a 12.311 pesos. Con interés simple al 10%, llega a 13.000 pesos.

A los 5 años, el compuesto genera 14.144 pesos, mientras que el simple otorga 15.000 pesos.

Al cabo de 8 años, el capital compuesto sube a 17.433 pesos, contra 18.000 pesos del simple.

Finalmente, a los 10 años, ambos métodos alcanzan 20.000 pesos.

Este ejemplo ilustra cómo, al principio, el interés simple parece más ventajoso, pero la curva del interés compuesto se acelera y termina igualando la meta con una tasa menor.

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Validez histórica y respaldo de referentes

La regla del 72 no surgió en el debate financiero reciente. Su origen, atribuido a Luca Pacioli, se remonta a 1494, cuando la planteó en un tratado sobre aritmética y contabilidad. Esta referencia histórica respalda la validez de la herramienta.

En el siglo XX, el inversor Benjamin Graham incluyó la regla en su obra El inversor inteligente. Graham explicó que una tasa del 6% permite duplicar el capital en 12 años, aplicando la división correspondiente. Este enfoque simplifica la transmisión de conceptos financieros complejos a través de ejemplos inmediatos.

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El empresario Warren Buffett también la mencionó en varias cartas dirigidas a los accionistas de Berkshire Hathaway. Buffett la utilizó para ilustrar tanto el crecimiento de negocios rentables como la velocidad a la que la inflación puede erosionar el valor de los ahorros. “Si tenés un retorno del 10%, duplicás tu dinero en 7,2 años. Es la regla del 72; te dice exactamente a qué velocidad crece tu dinero en tu cabeza, sin necesidad de una calculadora”, explicó Buffett.

Organizaciones y organismos oficiales recurrieron a la regla en sus materiales educativos. La Reserva Federal de Estados Unidos la incluyó en sus guías para explicar tanto el crecimiento de las inversiones como el impacto de la inflación. En Argentina, la Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) la definió como el cálculo que permite estimar la cantidad de años para duplicar el capital, dividiendo 72 por el retorno anual.

Instrumento de aprendizaje para nuevos inversores

La sencillez de la regla del 72 la convirtió en una herramienta clave para quienes dan sus primeros pasos en el mundo de las finanzas. Manuales básicos, como el material educativo de BYMA y las guías del Departamento de Comercio de Utah, la presentan como un recurso fundamental para comparar alternativas de inversión y entender la importancia de la reinversión de utilidades.

Además de su utilidad práctica, la regla promueve el análisis crítico sobre la diferencia entre interés simple y compuesto, el efecto de la inflación y la elección de productos financieros. Permite visualizar a largo plazo el impacto de las decisiones y brinda un marco matemático para planificar el crecimiento patrimonial.