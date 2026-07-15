La FIFA venderá fragmentos del césped de la final del Mundial 2026: cuánto costarán y quiénes podrán comprarlos

La FIFA venderá fragmentos del césped de la final del Mundial 2026 que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

La FIFA anunció que venderá fragmentos del césped utilizado en la final del Mundial 2026, que se disputará el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Cada trozo de pasto se ofrecerá como artículo de colección oficial, solo disponible a través del sitio web del organismo. El precio unitario es de 450 dólares y las entregas se limitarán a Estados Unidos y Europa.

Los fanáticos podrán adquirir un pedazo encapsulado en un cubo de acrílico, que tendrá los logotipos de la FIFA y del Mundial 2026, junto con datos del partido, la fecha y el estadio. El paquete incluirá una memoria USB con un video que certifica la autenticidad y el origen del artículo.

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Cabe destacar que la FIFA estableció que los envíos solo estarán habilitados para direcciones en Estados Unidos y Europa, por lo que los residentes de Argentina no podrán recibirlo directamente.

La iniciativa busca ofrecer un artículo exclusivo a quienes deseen conservar un recuerdo físico del mayor evento del fútbol mundial. Remarcó que la venta arrancará en 450 dólares y podrá llegar hasta 3.000, según el tamaño o la ubicación del fragmento dentro del campo de juego.

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Cada fragmento del césped del Mundial 2026 se ofrecerá como artículo oficial de colección a través del sitio web de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características del producto y detalles de la venta

Cada pieza del césped se presentará dentro de un acrílico diseñado para su conservación, con sello de garantía y los emblemas oficiales.

Los fanáticos podrán ver en el video que el césped proviene del partido decisivo del Mundial con la memoria USB que se entrega junto al acrílico.

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El organismo ya había implementado una iniciativa similar tras la final del Mundial de Clubes 2025, realizada también en el MetLife Stadium. En esa ocasión, la FIFA ofreció fragmentos del campo de juego bajo el mismo formato, dentro de acrílicos y con certificados de autenticidad.

La exclusividad del producto y su precio lo convierten en un objeto de lujo para coleccionistas y fanáticos dispuestos a invertir en recuerdos del Mundial.

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Además del césped, la FIFA lanzó una variedad de productos oficiales, como réplicas de entradas, mini trofeos, valijas personalizadas y discos de vinilo con la música del torneo.

El precio de los trozos de césped de la final del Mundial 2026 arrancará en 450 dólares y podrá llegar hasta 3.000 según su tamaño o ubicación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre estos artículos, resaltan las réplicas de entradas a 19 dólares y la posibilidad de que el nombre del comprador aparezca en la pantalla del estadio por 79 dólares. Este último servicio solo muestra el nombre durante los entretiempos o pausas del partido y no garantiza exposición en cámaras.

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Estrategia de recaudación y merchandising

La FIFA espera recaudar aproximadamente 9.000 millones de dólares durante el Mundial 2026, una cifra que supera en 2.000 millones lo obtenido en Catar. La mayor parte de esa suma provendrá de derechos de TV, entradas con servicios de hospitality, marketing y sponsors, y la venta de merchandising.

Se estima que la venta de los trozos de césped podría generar entre 10 y 11 millones de dólares, pero no constituye el principal ingreso del torneo. Los tickets con servicios preferenciales alcanzan valores elevados, con entradas para la final que llegan hasta 34.500 dólares.

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La recaudación de la FIFA no se corresponde con lo que finalmente reciben los países organizadores. México, Canadá y Estados Unidos desarrollan su propio negocio vinculado a hotelería, gastronomía y turismo.

Para muchos fanáticos, la adquisición de un pedazo del campo se presenta como la posibilidad de conservar una parte tangible de la historia del fútbol. Si bien el producto tiene un precio elevado, representa un recuerdo único de una final mundialista.

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