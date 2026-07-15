Economía

Cuáles son los pedidos con los que la Sociedad Rural recibirá a Milei en la inauguración de la Exposición de Palermo

El presidente participará del acto de cierre del tradicional evento del campo, que espera tres medidas clave

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Milei en la Rural
El presidente Javier Milei y el titular de la SRA, Nicolás Pino (Photo by MARCOS BRINDICCI / AFP)

La ExpoRural 2026 inició su ciclo en Buenos Aires, más precisamente en La Rural, bajo el lema “el campo nos une” y con la expectativa puesta en la presencia del presidente Javier Milei en el acto de cierre. En este contexto, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino marcó la postura del sector respecto a los principales temas que hoy conforman la agenda agropecuaria.

Según explicó Pino, la relación con el Gobierno se sostiene a través de un diálogo constante, especialmente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El dirigente resaltó que el sector mantiene como demanda prioritaria la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX), un reclamo histórico que consideran indispensable para el desarrollo de la actividad.

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Insistió en que el sector necesita alcanzar el “0% lo antes posible”, aunque valoró el anuncio de la reducción gradual hasta 2028 al considerar que “va por el buen camino”.

No obstante, Pino señaló que actualmente la agenda se amplió e incluye problemáticas como la infraestructura y el acceso al financiamiento. En su análisis, la falta de caminos y soluciones logísticas adecuadas dificulta el traslado de la producción y limita la capacidad de crecimiento. Además, advirtió que el “costo argentino” continúa incrementándose y afecta la competitividad del agro.

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Nicolás Pino resaltó que el sector mantiene como demanda prioritaria la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX)
Nicolás Pino resaltó que el sector mantiene como demanda prioritaria la eliminación de los Derechos de Exportación (DEX)

Dentro de los nuevos ejes de gestión, Pino consideró que el crédito representa una herramienta fundamental que todavía no se encuentra en condiciones favorables para el productor. Planteó que las tasas actuales no permiten planificar ni invertir con previsibilidad, por lo que el financiamiento forma parte de las discusiones con el Gobierno.

De cara al discurso que ofrecerá Javier Milei en la clausura del evento el próximo domingo 26 de julio, Pino prefirió mantener la cautela. Si bien el Presidente eligió la ExpoRural del año pasado para anunciar una reducción de retenciones, esta vez el dirigente evitó anticipar posibles medidas y consideró que cualquier novedad será comunicada directamente en el acto oficial.

Como suele ocurrir, se espera una gran afluencia de visitantes y una fuerte presencia de la dirigencia política. Además, habrá 15 provincias que exhibirán el potencial de sus economías regionales, lo que también estará acompañado por la visita de sus respectivos gobernadores.

En ese sentido, Pino destacó que la exposición se convierte en una “caja de resonancia”.

Vale mencionar que el tradicional evento del agro argentino, que en esta oportunidad coincide con los 160 años de la SRA, congrega productores, empresarios, técnicos, profesionales y familias, con más de 400 stands comerciales que incluyen laboratorios, empresas de agroinsumos, maquinaria agrícola, automotrices, entidades financieras, centros de genética, provincias y talabarterías, junto a más de 4.500 expositores de animales y 2.000 ejemplares en exhibición.

Varios hombres con indumentaria rural, una niña pequeña, una oveja lanuda y dos toros de pelaje marrón en una pista de tierra
Ya se realizó la primera bajada de animales

De este modo, la ExpoRural reafirma su papel como un punto de encuentro clave para la actividad agropecuaria, en el que convergen demandas y desafíos actuales del sector. La expectativa por los anuncios oficiales y la amplia participación de actores vinculados al agro confirman la vigencia de la muestra como espacio de diálogo, exhibición de innovación y referencia para el futuro productivo del país.

Este martes ya ingresaron los primeros animales a La Rural, en Palermo. En primer lugar, se encuentra “Tim Payne”, un carnero de la raza Romney Marsh presentado por la Estancia Moeraki, ubicada en Cacharí, partido bonaerense de Azul. Nacido el 20 de octubre de 2024, pesa 110 kilos y fue seleccionado como representante de los 90 años de la Asociación Argentina de Criadores de Romney Marsh.

También llegó “Tini Tini”, una vaca de la cabaña La Cotidiana de la raza Limousin. El animal, que nació durante la propia Exposición Rural el 27 de julio de 2022, pesa 706 kilos y regresa este año junto a su ternero “De Paul”, de seis meses de edad y 255 kilos.

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