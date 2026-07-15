Por qué el colesterol puede subir en invierno y cómo reducir el riesgo de infarto en los meses más fríos

Datos de 2,8 millones de adultos en Estados Unidos mostraron que el colesterol de lipoproteína de baja densidad fue más alto en invierno que en verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, los valores de colesterol tienden a incrementarse en la mayoría de las personas, incluso en quienes mantienen su dieta y rutina habitual. La revista especializada en salud NexIn Health informó que los ataques cardíacos pueden incrementarse hasta un 30% durante los días fríos, un patrón que los científicos asocian a cambios fisiológicos y de comportamiento propios de la temporada. Esta situación resulta especialmente preocupante para quienes ya padecen enfermedades cardiovasculares, más vulnerables frente a estas variaciones.

Según el informe, el clima frío provoca que la sangre se vuelva más espesa y contribuye a elevar los lípidos en sangre, lo que incrementa el riesgo de formación de placas y obstrucciones arteriales. Los especialistas también advierten que la disminución de vitamina D, fundamental para el metabolismo lipídico, puede alcanzar hasta un 50% en los meses invernales, intensificando los riesgos para quienes presentan antecedentes cardíacos.

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Un estudio internacional reciente refuerza este fenómeno. Analizando datos de 2,8 millones de adultos en Estados Unidos, el Centro Ciccarone de Johns Hopkins detectó que el colesterol LDL (“malo”) es en promedio un 3,5% más alto en hombres y un 1,7% más alto en mujeres durante el invierno respecto del verano.

Cambios biológicos: el cuerpo frente al frío

Un informe sanitario reportó que los episodios cardíacos aumentan en días fríos y lo relaciona con vasoconstricción, mayor viscosidad sanguínea y más tendencia a coágulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del invierno desencadena una serie de respuestas adaptativas en el organismo. Para conservar el calor, el cuerpo modifica la circulación sanguínea y la composición de la sangre. Según datos citados por NexIn Health, los niveles de LDL pueden aumentar entre un 3% y un 4% durante la temporada invernal, mientras que el HDL (colesterol “bueno”) tiende a disminuir. Este fenómeno se observa incluso en personas que mantienen una alimentación saludable durante todo el año.

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Investigaciones recientes revelan que la menor exposición a la luz solar reduce la síntesis de vitamina D, lo que afecta la capacidad del organismo para procesar y eliminar los lípidos de las arterias. Además, el frío desencadena vasoconstricción, espesa la sangre y favorece la formación de coágulos, factores que explican el incremento de episodios cardíacos en personas con enfermedades previas.

Entre los datos más llamativos, los especialistas consultados advierten que los valores totales pueden aumentar entre 8 y 10 mg/dL en invierno, y la incidencia de infartos sube hasta un 35% en los meses más fríos, especialmente entre diciembre y febrero.

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Alimentación, sedentarismo y celebraciones: los hábitos de riesgo

El cambio hacia comidas más calóricas y reconfortantes se asocia con un aumento de lípidos en sangre; el informe cita que en esta época se suman entre 200 y 300 calorías diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el invierno, las preferencias alimenticias suelen cambiar. El consumo de platos ricos, calóricos y reconfortantes, como sopas cremosas, carnes procesadas y postres a base de lácteos, favorece el aumento de lípidos en sangre. Según la información difundida, en esta época se consumen entre 200 y 300 calorías adicionales por día, principalmente en forma de grasas saturadas y azúcares refinados.

La actividad física también desciende de manera significativa durante los meses fríos. Los especialistas calculan que baja un 40% en invierno, lo que favorece el aumento de peso y reduce la producción de HDL, debilitando la protección natural del corazón frente al exceso de colesterol dañino. El sedentarismo y los cambios de dieta se agravan por las celebraciones y reuniones sociales frecuentes en esta época, donde los alimentos ricos en manteca y harinas refinadas predominan en la mesa.

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Un estudio europeo con 30.000 pacientes, citado por el portal de salud, mostró que las personas con diabetes experimentan picos aún mayores de LDL en la temporada invernal, con aumentos de hasta 15 mg/dL. Este patrón estacional afecta no solo a individuos con antecedentes cardíacos, sino también a quienes presentan factores de riesgo como hipertensión, obesidad o diabetes.

Recomendaciones y controles: cómo protegerse durante el invierno

En los meses fríos, la actividad física puede caer alrededor de un 40%, lo que favorece el aumento de peso y reduce el colesterol de lipoproteína de alta densidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el aumento comprobado de lípidos y eventos cardíacos en invierno, las sociedades médicas internacionales recomiendan intensificar los controles y adaptar hábitos cotidianos. El seguimiento médico resulta fundamental: los cardiólogos suelen ajustar la medicación durante el invierno, especialmente en personas con antecedentes de infarto o desbalances persistentes. Medicamentos como estatinas, ezetimiba y fibratos forman parte del arsenal terapéutico habitual.

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En cuanto a la alimentación, se aconseja priorizar productos que ayudan a reducir el colesterol, como avena, cebada, frutos secos, semillas y vegetales de hoja verde. Las recetas invernales pueden incluir sopas de verduras y cereales integrales, pescado a la plancha y legumbres cocidas con poco aceite. La hidratación adecuada y el consumo regular de infusiones calientes también colaboran en el control metabólico.

El ejercicio físico, adaptado a espacios interiores en caso de temperaturas extremas, mantiene el metabolismo activo y favorece la salud cardiovascular. Levantarse y moverse cada hora, utilizar escaleras en vez de ascensores y practicar ejercicios de respiración profunda son hábitos recomendados por especialistas.

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Algunos métodos naturales, empleados como complemento y siempre bajo supervisión médica, incluyen extractos de plantas como la corteza de Arjuna, guggul y triphala, así como opciones homeopáticas como Crataegus. Ningún tratamiento alternativo debe reemplazar la medicación convencional sin la aprobación del profesional de la salud.