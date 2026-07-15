Valentina Cervantes contó por qué les prohibió a sus hijos cantar contra Inglaterra: “No los dejamos saltar”

La influencer destacó la enseñanza para Olvia y Benjamín. (crédito: Aires de Santa Fe)

La previa del partido entre la selección argentina e Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 tiene un matiz familiar inesperado. Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, explicó por qué sus hijos tienen prohibido sumarse a los cánticos tradicionales contra el equipo inglés. La decisión responde a motivos personales, ligados a la historia reciente de la familia y a la identidad de sus hijos, quienes tienen una relación directa con el país europeo.

La frase “el que no salta es un inglés” suele escucharse en las tribunas argentinas durante los cruces futbolísticos con Inglaterra, cargando con décadas de rivalidad deportiva e histórica. Sin embargo, para la familia de Enzo Fernández, quien brilla en el Chelsea, la situación es diferente. Valentina lo resumió en una entrevista: “A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco”. La referencia a su hijo menor, nacido en territorio británico, evidencia cómo el contexto personal puede modificar la vivencia de una tradición futbolera.

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Olivia, la mayor, también se encuentra en la misma situación. “Olivia también. Ella dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan de un lado inocente, así que para ellos también es raro”, explicó. Este enfoque familiar se aleja de cualquier animosidad, priorizando el bienestar y la identidad de los niños por encima de la costumbre futbolística. Para la familia Fernández-Cervantes, la conexión con Inglaterra va más allá de la competencia deportiva, ya que constituye su lugar de residencia desde hace tres años.

Valentina Cervantes acompaña siempre a Enzo Fernández

La residencia prolongada en Inglaterra tuvo un peso determinante en la postura familiar. Valentina remarcó la ausencia de resentimiento y la integración que experimentan en su día a día: “Inglaterra es el lugar en donde vivimos desde hace tres años. Va a ser un encuentro muy lindo”, señaló, alejándose de cualquier polémica previa al encuentro. Cuando el cronista le preguntó si existía algún tipo de enemistad, Cervantes fue tajante: “No, cero. También es un país que a nosotros nos dio mucho”.

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De esta manera, la percepción del clásico adquiere matices diferentes cuando el adversario forma parte de la cotidianeidad familiar y del entorno en el que crecen los hijos. Cervantes dejó en claro que la decisión de no alentar con cánticos ofensivos no responde a una imposición externa, sino a la realidad de una familia que encontró en Inglaterra un hogar.

La vida familiar y la carrera profesional de Enzo Fernández se cruzan en eventos cargados de emoción, como fue el reencuentro entre Valentina y el mediocampista tras la victoria de la selección argentina sobre Egipto en Atlanta, que selló el pase a cuartos de final. La influencer relató cómo fue ese momento en el vestuario: “Estaba muy feliz él. Compartimos un rato juntos y le dije que estaba muy orgullosa”. La emoción de volverse a ver se mezcló con la alegría por el desempeño del jugador, quien marcó el gol definitivo en la remontada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Enzo Fernandez brilla en el Chelsea

El relato de Valentina aporta una mirada íntima sobre la trastienda de los grandes partidos: la familia, lejos de ser solo espectadora, participa activamente de las emociones que transitan los futbolistas. La influencer destacó la confianza mantenida durante el partido contra Egipto, a pesar de las dificultades: “Creo que nunca terminamos de perder las esperanzas y que la fe sigue intacta para seguir pasando. Toda la gente tira para el mismo lado”, expresó.

Ser pareja de un futbolista de élite durante un Mundial implica una carga emocional particular. Valentina describió la experiencia de vivir cada partido desde ese lugar: “Todo el mundo sufre, pero creo que siendo familia es peor. Todos los argentinos estamos unidos una vez más con el mismo objetivo”. La presión, la ansiedad y la alegría se potencian en el círculo íntimo, donde la distancia entre la tribuna y el campo de juego se acorta por el lazo afectivo.

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