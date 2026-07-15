La frase de Manuel sobre las mujeres que descolocó a Santiago del Moro en Gran Hermano: “¿Qué dijiste?“

Manuel realiza una declaración sobre la proporción de género en la casa, provocando la reacción de los otros panelistas

Un acto fallido en vivo desató uno de los momentos más incómodos del debate de Gran Hermano Generación Dorada. Manuel, exparticipante del reality, protagonizó un intercambio inesperado que obligó a Santiago del Moro a interrumpir y pedirle una aclaración contundente ante la audiencia y los panelistas.

La situación se desarrolló mientras Manuel analizaba su paso por la casa y la conformación de grupos dentro del programa. Al abordar la cantidad de participantes que aún permanecen en competencia, lanzó una frase que descolocó a todos: “No tiene nada que ver con una cuestión de género, de mujeres. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres”. Esta afirmación generó un revuelo instantáneo en el estudio y no pasó desapercibida para los analistas.

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La panelista Eliana Guercio fue la primera en recoger el comentario, interpelando a Manuel con ironía acerca de la caballerosidad. “Entonces, la dejamos de lado”, apuntó la esposa de Chiquito Romero. Acto seguido, Santiago del Moro intervino para pedir una aclaración: “Pará, ¿qué dijiste? ¿'Lamentablemente’ dijiste?”. La tensión creció cuando Manuel intentó negar lo dicho y los panelistas, al unísono, lo contradijeron: “Sí”, remarcaron con firmeza.

En ese instante, el ambiente en el estudio se tornó aún más tenso. Los panelistas y el conductor insistieron en que el exparticipante había pronunciado la palabra “lamentablemente”, lo que amplificó la incomodidad del momento. La audiencia presenció cómo una simple palabra podía desencadenar una polémica inesperada en pleno debate televisivo.

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Manuel llega dispuesto a contar su verdad antes de entrar al juego (Video: Gran Hermano: Generación Dorada, Telefe)

Este episodio ilustra cómo un acto fallido puede alterar el curso de una conversación en un programa en vivo. Cuando Manuel expresó que lamentaba la presencia mayoritaria de mujeres en la casa, generó una reacción inmediata que obligó a aclarar su postura frente a todos. El conductor intervino para asegurar que el comentario no pasara inadvertido y que el exparticipante pudiera explicar su verdadera intención.

Ante la presión ejercida por el conductor y los panelistas, Manuel intentó corregirse de inmediato. “No, no, en este caso, perdón, en este caso...”, comenzó a explicar, aunque fue interrumpido nuevamente por Guercio quien destacó que “para nosotras es una alegría”, en tanto que Del Moro le exigió que aclarara bien el sentido de sus palabras: “Pará, explicalo bien”.

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Finalmente, Manuel despejó cualquier duda sobre su postura y buscó dejar en claro su deseo sobre el desarrollo del reality: “No, ojalá que gane una mujer, ojalá que gane Yipio”. Con esta afirmación, el exparticipante intentó revertir la interpretación negativa de su comentario anterior y mostrar apoyo a las mujeres que siguen en competencia.

El intercambio entre los presentes en el estudio reflejó la presión que puede generar la televisión en vivo, donde cada palabra es analizada en detalle y los errores pueden amplificarse. La situación también evidenció la dinámica entre los panelistas, quienes no dudaron en señalar el acto fallido y exigir una aclaración inmediata.

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Santiago Tato Algorta se convirtió en el ganador de la última edición de Gran Hermano

Aprovechando el episodio, el conductor abrió el debate sobre la composición de género en la casa y el rol de las mujeres en las últimas ediciones del reality. “Se habla mucho porque hace muchos años que GH Argentina no lo gana a una mujer. Pero es cierto que en las últimas ediciones las mujeres han sido las grandes protagonistas: no todas, pero muchas de ellas sí, y ganan los hombres, que tampoco es para quitarle mérito porque el último ganador, Tato, fue un ganador de punta a punta y eso ni se discute”, expresó el conductor.

Esta reflexión aportó una nueva dimensión al debate, al evidenciar que, aunque las mujeres suelen ocupar lugares centrales en la narrativa del reality, el desenlace final muchas veces favorece a los varones. El conductor y los panelistas aprovecharon el error de Manuel para profundizar en una cuestión recurrente en la historia de Gran Hermano Argentina, cuyo nuevo capítulo todavía está por escribirse.

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