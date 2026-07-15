Lionel Scaloni habló del mal recuerdo que le dejó su paso por el fútbol inglés: “Me cambió la vida para siempre”

Scaloni recordó cómo le cambió la vida un partido contra Liverpool

En medio de la conferencia de prensa previa al duelo por las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra, Lionel Scaloni marcó un paréntesis en el que recordó brevemente su paso por el fútbol inglés. Luego de ocho años en Deportivo La Coruña, el Gringo fue a préstamo al West Ham, donde halló un lugar donde iba a ser muy considerado y utilizado como lateral derecho, posición en la que José Pekerman lo evaluaría de cara al Mundial de Alemania 2006.

“No sé si habrá algún periodista inglés acá, pero la gente no me debe recordar muy bien en el West Ham. Me podría haber ido mejor, reconozco que es una etapa un poco extraña porque fui pensando en jugar el Mundial con Argentina. West Ham me dio la posibilidad de jugar de lateral derecho como quería José, para ir al Mundial. Y jugué todos los partidos con Alan Pardew de entrenador, pero el último partido me la mandé en la final de la FA Cup”, reconoció Scaloni.

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¿Qué pasó? El 13 de mayo de 2006, West Ham le ganaba 3-2 al Liverpool en Wembley por la final de la FA Cup. Al minuto 89, Scaloni disputó una pelota en el aire con el delantero francés Djibril Cissé, quien quedó evidentemente sentido en un tobillo. El futbolista argentino, al percatarse de esa situación, tiró la pelota al lateral para que acudieran los médicos a atenderlo (y, quizás también, perder algunos segundos). El balón se repuso con un saque de banda del alemán Dietmar Hamann dirigido justamente a Scaloni, que recibió y rechazó hacia el medio de la cancha. El inglés Steven Gerrard controló y rehizo el ataque de los Reds: tras un rechazo de cabeza en la puerta del área, el 8 del Liverpool sacudió desde casi 40 metros y la clavó contra un palo.

La jugada que le cambió la vida a Scaloni en West Ham

“Cometí un error que no sé si fue tan grave, pero sí que valió el empate de Gerrard, que la clavó de 40 y pico de metros, un gol increíble. Eso valió que no me quede en West Ham, me cambió la vida para siempre. Pero para bien me cambió, porque ahí conocí a mi esposa y mis hijos. Eso tiene el destino”, expresó Scaloni.

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A la hora de repasar las imágenes, hay que hacer dos salvedades: la responsabilidad del argentino en la jugada del 3-3 de Liverpool fue parcial y no directa; luego transcurrieron 30 minutos de tiempo suplementario y también los penales, donde no tuvo incidencia. Además, Scaloni fue quien tiró un buscapié que derivó en el 1-0 momentáneo a favor de los Hammers por el tanto en contra de Jamie Carragher. El oriundo de Pujato disputó un total de 17 encuentros en ese semestre con el cuadro londinense.

“Ahora la gente del West Ham seguramente no tiene un buen recuerdo porque la FA Cup ya estaba en nuestro bolsillo y se perdió, es la realidad”, concluyó el estratega argentino. Más allá de la frustración en esa final, Pekerman convocó a Scaloni para la Copa del Mundo. El titular como lateral derecho fue Nicolás Burdisso, que se lesionó en el tercer duelo por fase de grupos ante Holanda. Si bien Fabricio Coloccini lo sustituyó frente a los europeos, el DT alineó a Scaloni como titular por los octavos de final contra México. Fue su único cotejo disputado en ese certamen, ya que Coloccini volvió a estar de arranque en los cuartos frente a Alemania.

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Tras su breve paso por Inglaterra, Scaloni retornó al fútbol español para vestir las camisetas del Racing de Santander y Mallorca, con un paso intermedio en la Lazio de Italia. Sus últimos años justamente fueron en la Serie A, pero con los colores del Atalanta, donde se retiró en 2015.