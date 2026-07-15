América Latina

Cancillería de Bolivia pidió información a Rusia sobre bolivianos reclutados para combatir contra Ucrania

Luego de recibir denuncias sobre dos personas que habrían sido reclutadas para participar en la invasión, el gobierno de Paz activó un protocolo de asistencia y la Embajada solicitó información oficial

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Jovenes reclutados
José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, dos jóvenes bolivianos presuntamente reclutados para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La Embajada de Bolivia en Rusia envió una nota oficial al gobierno para solicitar información sobre dos bolivianos que presuntamente habrían muerto en combate tras ser reclutados, mediante engaños, para participar en la guerra con Ucrania.

El viceministro de Gestión Consular, Héctor Huanca, indicó que tomaron conocimiento del caso a partir de solicitudes de asistencia de familiares de las víctimas y se activaron protocolos de asistencia consular mientras esperan una respuesta oficial a su solicitud.

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Hemos activado de manera inmediata nuestros protocolos de protección y asistencia consular e iniciado las consultas correspondientes a través de la Embajada”, afirmó en entrevista en el canal Unitel.

Según Huanca, presumen que hay al menos 16 ciudadanos bolivianos involucrados que habrían sido contactados por intermediarios con ofertas laborales y económicas.

El caso se destapó este martes cuando la Fiscalía abrió una investigación sobre las denuncias públicas de familiares de dos jóvenes —José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28— que presuntamente fueron reclutados por Rusia en abril para la guerra contra Ucrania.

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Fotografías que muestran a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, jóvenes que presuntamente murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, durante un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (Bolivia) (EFE/ Juan Carlos Torrejon)
Fotografías que muestran a José María Soleto, de 29 años, e Iván Valdivia, de 28, jóvenes que presuntamente murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania, durante un velorio simbólico este martes, en Santa Cruz (Bolivia) (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

Ambos jóvenes se contactaron con sus familiares el 3 de junio por última vez y días más tarde recibieron una notificación escueta sobre su fallecimiento. “Hasta ahora no sabemos ni una información sobre los dos que se han ido a Rusia; no sabemos nada. Solamente nos dieron la noticia de que ellos habían fallecido”, señaló Paola Bazán, esposa de José María Soleto, a la agencia de noticias EFE.

Las familias pidieron ayuda a las autoridades nacionales para conocer la situación real de los dos jóvenes y que se gestione la repatriación de los cuerpos.

Soleto y Valdivia eran primos y en Bolivia tenían trabajos eventuales como albañil y plomero. Según sus familiares, ambos viajaron con la promesa de recibir pagos de hasta 28.000 dólares por trabajos relacionados con la construcción, pero que una vez en el lugar les dieron entrenamiento militar por un mes y luego de un mes los mandaron al frente del conflicto.

Tras darse a conocer públicamente estas denuncias, la Embajada de Rusia en Bolivia emitió un comunicado en el que descartó un vínculo con el supuesto reclutamiento de bolivianos para participar en operaciones militares contra Ucrania.

Familiares participan en un velorio simbólico este martes, de dos jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania este martes, en Santa Cruz (Bolivia) (EFE/ Juan Carlos Torrejon)
Familiares participan en un velorio simbólico este martes, de dos jóvenes que murieron tras ser reclutados por Rusia para la guerra con Ucrania este martes, en Santa Cruz (Bolivia) (EFE/ Juan Carlos Torrejon)

“Esta Misión Diplomática destaca inequívocamente que no mantiene ningún vínculo con las supuestas actividades de organizaciones o personas presuntamente dedicadas al reclutamiento con dichos fines, ni dispone de información sobre la existencia de tales estructuras», afirma la nota y añade que la Embajada rusa “no está en condiciones de facilitar asistencia, asesoramiento u orientación sobre esta cuestión”.

En junio pasado, la representación diplomática había alertado sobre “la circulación de anuncios de empleo vinculados con los conflictos bélicos que ofrecen cuantiosas sumas de dinero” y que la eventual incorporación a esas actividades suponía “un alto riesgo de estafa” y “un máximo riesgo para la integridad física y la vida de las personas”.

No es la primera vez que se denuncian reclutamientos en Sudamérica para participar en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El caso más reciente ocurrió en abril cuando se conoció que unos 130 peruanos habían sido llevados al combate mediante engaños y promesas de remuneración.

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