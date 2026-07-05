Suplementos vs. alimentos reales: cuál conviene y de qué depende, según la evidencia

Los alimentos completos aportan una combinación de nutrientes y compuestos bioactivos difícil de reproducir en una cápsula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el debate sobre suplementos frente a alimentos, la respuesta corta es que, para muchas personas, la comida basta si la dieta es variada, equilibrada y constante. Según Eating Healthy Magazine, la necesidad cambia, de todos modos, según la alimentación, estilo de vida, estado de salud e incluso el lugar donde se vive.

La duda no surge por casualidad. Alcanza con recorrer una farmacia o revisar publicaciones sobre bienestar para encontrar multivitamínicos, polvos, gomitas, mezclas de vegetales y cápsulas que prometen más energía, mejor sueño, mayor concentración o una piel más luminosa.

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No se trata de descartar los suplementos de plano. Cuando se usan con un propósito concreto y responden a una necesidad individual, pueden resultar útiles y, en algunos casos, necesarios.

La dieta variada y constante suele cubrir necesidades sin depender de multivitamínicos o polvos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los suplementos dietéticos incluyen vitaminas, minerales, hierbas, aminoácidos y otros compuestos en pastillas, cápsulas, polvo o líquido. En Estados Unidos, se regulan como alimentos y no como medicamentos, de modo que no deben demostrar eficacia o seguridad antes de salir al mercado.

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Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por la revista, más del 57% de los adultos de Estados Unidos dijo haber tomado por lo menos un suplemento dietético en los 30 días previos. Entre los más comunes figuran los multivitamínicos, la vitamina D y los omega-3.

Que algo sea frecuente no significa que siempre haga falta ni que sea inocuo. El medio citado distingue entre nutrientes aislados y alimentos completos, que aportan una combinación de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes y fitoquímicos cuya interacción la investigación aún intenta entender por completo.

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El consumo extendido de suplementos no implica necesidad ni garantiza inocuidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La espinaca sirve como ejemplo de esa combinación. Aporta hierro, pero también vitamina C, folato, magnesio, carotenoides y polifenoles, una mezcla que ayuda al organismo a absorber y aprovechar mejor ese hierro que una pastilla aislada.

Algunos nutrientes se absorben mejor desde la comida. La vitamina K1 de las hojas verdes y el betacaroteno de las verduras anaranjadas ganan biodisponibilidad cuando se consumen con grasas saludables como aceite de oliva o aguacate.

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Los alimentos enteros también aportan algo que una cápsula no puede reproducir. Masticar, sentirse saciado, comer con atención y compartir una comida forman parte de hábitos que también cuentan.

La biodisponibilidad de algunos nutrientes mejora al combinar verduras con grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun con una dieta saludable y diversa, hay nutrientes que pueden resultar difíciles de cubrir. Eating Healthy Magazine menciona entre los suplementos con más respaldo a la vitamina D, la B12, el hierro, los omega-3 y el ácido fólico.

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La vitamina D puede ser difícil de obtener solo con la comida y el cuerpo la produce en la piel con la exposición solar. Quienes viven en climas del norte o usan protector solar a diario pueden no generar suficiente, y su carencia puede afectar la salud ósea, la inmunidad y el estado de ánimo.

La vitamina B12 resulta clave para la energía, la función cerebral y la producción de glóbulos rojos. Como se encuentra sobre todo en productos de origen animal, suplementarla es esencial para personas veganas y suele recomendarse a adultos mayores por problemas de absorción.

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La vitamina D puede ser difícil de obtener solo con la comida y depende de la exposición solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hierro participa en el transporte de oxígeno y en la energía. Las mujeres con menstruaciones abundantes, las embarazadas o quienes siguen dietas basadas en plantas pueden necesitar más, aunque el texto advierte que el exceso puede ser tóxico y que solo conviene suplementarlo tras análisis de laboratorio.

Los omega-3 aparecen en pescados grasos como el salmón y las sardinas. Si no se consumen con regularidad, un suplemento de aceite de pescado o de algas puede ayudar a la salud del corazón y del cerebro, aunque aún hacen falta más estudios.

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El ácido fólico cobra especial importancia durante el embarazo por el desarrollo fetal. Aunque está presente en hojas verdes, legumbres y granos enriquecidos, se recomienda suplementarlo a quienes buscan concebir o ya están embarazadas.

La alimentación diaria prioriza variedad, frescura y combinaciones naturales de nutrientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El medio insiste en consultar con un profesional de salud antes de empezar a tomar suplementos, sobre todo si ya se usan medicamentos o existe alguna enfermedad.

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La Harvard T.H. Chan School of Public Health resalta que los suplementos no sustituyen la compleja matriz de compuestos beneficiosos presentes en los alimentos completos. “Ningún suplemento puede replicar los efectos sinérgicos de vitaminas, minerales y fitonutrientes de una dieta variada”, concluye la institución.

Por ello, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) priorizan siempre la obtención de nutrientes a partir de la alimentación cotidiana.

La consulta profesional y los controles de laboratorio orientan decisiones seguras antes de suplementar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la mayoría de los nutrientes, la prioridad sigue siendo el plato. La alimentación suele ofrecer mejor resultado y menos riesgos, y la revista citada enumera varios casos en los que los alimentos conservan ventaja clara.

El calcio está en lácteos, verduras de hoja verde, tofu y bebidas vegetales enriquecidas. Dosis altas en suplementos se han vinculado en algunos estudios con mayor riesgo de cálculos renales y con dudas sobre posibles efectos cardiovasculares.

El magnesio está disponible en frutos secos, semillas, legumbres y granos integrales. Un suplemento puede ayudar ante calambres musculares o problemas de sueño, pero muchas personas cubren sus necesidades con su dieta.

Una dieta equilibrada se construye con constancia, no con soluciones rápidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc se encuentra en carne, mariscos, semillas de calabaza y granos integrales. Es importante para la inmunidad y la cicatrización, aunque un exceso por suplementación puede interferir con la absorción de cobre.

La fibra marca otro límite claro. Es clave para la salud intestinal, la regulación del azúcar en sangre y la saciedad, y no aparece en pastillas: está en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas.

Si la dieta carece de variedad, los suplementos no corrigen ese problema por sí solos y deben funcionar como apoyo, no como base.

Los suplementos funcionan como apoyo puntual, no como base de una estrategia saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También desmonta la idea de que “más” siempre es mejor. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, se almacenan en el cuerpo y pueden alcanzar niveles tóxicos.

Otra advertencia apunta a la regulación. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no aprueba los suplementos por seguridad o eficacia antes de su venta, y por eso se aconseja buscar sellos de verificación de terceros.

El enfoque práctico que propone el artículo no pasa por memorizar la fuente alimentaria de cada vitamina. La prioridad es construir comidas con variedad, color e ingredientes completos, y acudir primero al plato antes que al frasco.

Los hábitos de compra y consumo influyen tanto como el contenido nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Añade que nadie puede diagnosticar una deficiencia solo por síntomas. Si ciertas molestias son persistentes, conviene consultar y pedir análisis para saber si hace falta suplementar y con qué.

También identifica grupos que pueden necesitar más atención. En dietas veganas o basadas en plantas, conviene vigilar B12, hierro, omega-3, zinc y, en algunos casos, vitamina D.

Quienes siguen una dieta sin gluten deben prestar atención a las vitaminas del grupo B, al hierro y a la fibra si dependen mucho de granos refinados sin gluten. Las alimentación baja en calorías o en carbohidratos también pueden reducir la ingesta de fibra, magnesio y algunos minerales traza si las comidas son restrictivas o repetitivas.

La seguridad depende de dosis adecuadas y de un objetivo claro, no de la moda del momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los adultos mayores, la absorción de B12, calcio y vitamina D puede disminuir con la edad. Por eso, la suplementación suele evaluarse a partir de análisis.