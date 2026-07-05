Ciencia

El hábito de tomar té verde aporta beneficios graduales para la salud hepática

Nutricionistas destacan que su consumo frecuente puede influir en biomarcadores y reducir riesgos metabólicos, siempre que se mantenga dentro de cantidades recomendadas y se eviten suplementos concentrados sin control médico

Guardar
Google icon
Taza verde con té caliente humeante, hojas de té verdes y frescas, una cuchara de metal plateada y mesa de madera clara con fondo difuminado.
El té verde puede aportar beneficios al hígado cuando se consume de forma regular, aunque sus efectos dependen de la cantidad, la forma de consumo y el estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de té verde puede aportar beneficios al hígado cuando se consume de forma regular, pero esos efectos suelen ser graduales y dependen de la cantidad, de si se toma como bebida o como extracto concentrado y del estado general de salud, según explicó la revista Parade a partir de la opinión de nutricionistas especializadas. La importancia del tema crece en un contexto en el que la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, antes llamada hígado graso no alcohólico, afecta a casi el 40% de la población mundial.

La recomendación habitual para obtener beneficios a largo plazo es beber entre dos y cinco tazas diarias de té verde preparado como infusión. Diana Cusa, dietista sénior de Servicios de Alimentación y Nutrición del Plainview Hospital de Northwell Health, Estados Unidos, indicó que una taza de 240 ml contiene alrededor de 50 a 100 mg de epigalocatequina galato, conocida como EGCG.

PUBLICIDAD

Malina Malkani, especialista en nutrición, dueña de Malina Malkani Nutrition y autora de Safe and Simple Food Allergy Prevention, sostuvo que lo que una persona bebe influye de forma directa en la salud hepática. Según explicó, las bebidas azucaradas se asocian con un riesgo mucho mayor de enfermedad del hígado graso, mientras que hábitos cotidianos como tomar té o café pueden jugar a favor porque el hígado procesa de manera continua todo lo que entra al organismo.

El hígado cumple funciones centrales en el sistema digestivo. La especialista detalló que produce bilis para ayudar a descomponer y absorber grasas, regula el azúcar en sangre y el colesterol, filtra toxinas y además mantiene una comunicación constante con las bacterias intestinales.

PUBLICIDAD

Taza de cerámica con té verde caliente humeante, plato, cuchara de plata y libro abierto sobre una mesa de madera oscura
La recomendación habitual para obtener beneficios a largo plazo es beber entre dos y cinco tazas diarias de té verde preparado como infusión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo actúa el té verde a corto plazo

Cusa explicó que los beneficios de corto plazo, dentro de un día o de un par de semanas, suelen ocurrir a nivel celular y no necesariamente se traducen en una sensación evidente de mejora de la función hepática. Aun así, el EGCG del té verde puede empezar a influir sobre el hígado y el metabolismo en cuestión de días o semanas.

McKenzie Dryden, dietista del HonorHealth Whole Health Institute, señaló que los antioxidantes del té verde pueden actuar con rapidez al ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación. Añadió que el primero acelera el envejecimiento y contribuye al desarrollo de enfermedades crónicas como patologías cardiovasculares, diabetes tipo 2 y cáncer.

Dryden citó una revisión de investigaciones en la que la mayoría de los estudios observaron esos beneficios a lo largo de un período de 12 semanas. Cusa agregó que la bebida también puede ayudar a regular el azúcar en sangre, mejorar en forma leve el metabolismo de las grasas y reducir la acumulación de nueva grasa.

La misma especialista indicó que, dentro de horas o días, el té verde puede favorecer ligeramente la quema de grasa e inhibir su formación. Según describió, esta acción ocurre porque activa ciertas enzimas que envían a la célula la señal de usar grasa como fuente de energía en lugar de almacenarla, y a la vez frena aquellas implicadas en la síntesis de grasa.

Johannah Katz, dietista de Consumer Health Digest, advirtió que el hígado no suele responder a una sola taza de té de una manera perceptible ese mismo día. Afirmó que cualquier mejora relacionada con este órgano sería más bien gradual y mensurable a través de biomarcadores, como enzimas hepáticas o marcadores metabólicos.

Taza verde humeante con cuchara en platillo sobre mesa de madera. Plato con dos tostadas, una con mantequilla y mermelada, otra con mantequilla. Cuchillo con mermelada.
Los estudios citados observaron beneficios del té verde en unas 12 semanas, con posibles mejoras en el azúcar en sangre, el metabolismo de las grasas y la acumulación de nueva grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos del consumo excesivo y los suplementos

Los beneficios sostenidos durante meses o años pueden traducirse en una menor probabilidad de desarrollar cuadros como enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, cirrosis, esteatosis, hepatitis, insuficiencia hepática, cáncer de hígado y diabetes tipo 2. Cusa atribuyó ese efecto acumulativo a la reducción de la inflamación, a la mejora del control glucémico y al aporte constante de antioxidantes procedentes del EGCG.

Dryden remarcó que beber té verde suele ser seguro para la salud hepática, aunque recordó que contiene cafeína y por eso actúa como diurético. Según precisó, el consumo de grandes cantidades de cafeína, por encima de 400 mg al día, puede causar deshidratación por la pérdida de agua a través de la orina.

Malkani advirtió que la mayoría de los riesgos a corto y largo plazo no se vinculan con la infusión, sino con suplementos de extracto concentrado de té verde, sobre todo cuando se toman con el estómago vacío. Indicó que quienes usan estos productos pueden sufrir lesión hepática en el plazo de semanas o meses, y que el riesgo aumenta en personas con el marcador genético HLA-B35:01.

La especialista aclaró que esas lesiones tienden a aparecer con dosis altas de suplementos, muy superiores a las que aporta una taza de té preparada de forma habitual. También recomendó consultar con un médico si la persona ya tiene una enfermedad hepática previa o consume suplementos para bajar de peso que incluyan extractos concentrados de té verde.

Cusa resumió que no debe asumirse que, si una pequeña cantidad resulta útil, una dosis mayor será mejor, en especial en forma de suplemento. También señaló que la genética y el estado de salud individual influyen en la forma en que cada organismo metaboliza el té verde, y que sus beneficios aumentan cuando se lo incorpora a una dieta equilibrada, ejercicio regular y evitar el alcohol.

Temas Relacionados

Té verdeInfusiónHígadoHígado grasoSuplementosSalud HepáticaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La oveja clonada que nació en secreto y rinde tributo a una cantante: 277 embriones, tres madres y el ADN de una célula adulta

Un veterinario llegó de urgencia y cuatro investigadores del Instituto Roslin esperaron sin hablar. Un experimento contra las certezas de la biología. Siete meses después, el mundo se enteró de la existencia de Dolly, la primera de su clase

La oveja clonada que nació en secreto y rinde tributo a una cantante: 277 embriones, tres madres y el ADN de una célula adulta

Por primera vez, un robot submarino documentó basura humana en el fondo profundo del Mar Argentino

Investigadores de Argentina, Uruguay y Estados Unidos registraron la existencia de residuos hasta 4.000 metros. Tras publicar los resultados de su expedición, contaron a Infobae qué recomiendan antes de que el problema se vuelva imposible de revertir

Por primera vez, un robot submarino documentó basura humana en el fondo profundo del Mar Argentino

Personas altamente autoexigentes: cómo evitar el agotamiento y vivir con menos presión

Dos especialistas explican a Infobae por qué la necesidad de rendir siempre al máximo puede generar ansiedad y culpa, y proponen herramientas prácticas para superarla

Personas altamente autoexigentes: cómo evitar el agotamiento y vivir con menos presión

Un nuevo estudio Relaciona mayor vitamina C con mejor salud cerebral en adultos mayores

Científicos japoneses detectaron que quienes tienen este nutriente en sangre muestran una estructura cerebral más robusta y una conectividad superior en áreas clave para la memoria. Aunque insisten en la necesidad de más investigaciones

Un nuevo estudio Relaciona mayor vitamina C con mejor salud cerebral en adultos mayores

Prueban una terapia que podría ayudar a jóvenes a dejar atrás el miedo al fracaso

Un ensayo clínico internacional registró mejoras emocionales y menor peso de recuerdos dolorosos en personas de entre 18 y 35 años tras aplicar técnicas con imágenes mentales. Los beneficios se mantuvieron durante seis meses

Prueban una terapia que podría ayudar a jóvenes a dejar atrás el miedo al fracaso

DEPORTES

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

El exabrupto de Mbappé tras la clasificación de Francia ante Paraguay: “Perdón por la expresión”

Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

TELESHOW

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Las Primas: del furor de los ’80 al fenómeno que desafió al tiempo y convirtió sus canciones en himnos bailables

Las vacaciones de Cami Homs con su hija Aitana en Brasil: sol, playa y shopping

Lali deslumbró junto a Miranda! en el Madrid Orgullo 2026 ante más de 25.000 personas

Mirtha Legrand recordó a Ernestina Pais tras su muerte: “Qué tristeza, se podría haber evitado”

INFOBAE AMÉRICA

“Joint Sea-2026”: China y Rusia anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico mientras crecen las disputas marítimas asiáticas

“Joint Sea-2026”: China y Rusia anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico mientras crecen las disputas marítimas asiáticas

Por primera vez, un robot submarino documentó basura humana en el fondo profundo del Mar Argentino

Libros que sí: un singular recorrido a nado por el invierno berlinés y hojas de té, misterio y desconcierto en Shanghái

El influencer Kerry Mann inicia una gira culinaria en Guatemala tras una invitación del Inguat

El Salvador: Producción de frijol permanece estable pese a la sequía, según Mesa Nacional Agropecuaria