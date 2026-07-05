El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Lisandro, Cuti Romero y Dibu Martínez, tres claves para el triunfo de Argentina (REUTERS/Paul Childs)

(Desde Estados Unidos) La cara de los jugadores de la selección argentina lo decía todo. Entre el calor extremo de Miami y haber tenido que jugar más de 120 minutos para vencer a una Cabo Verde que sorprendió a los campeones del mundo después tener ventaja en dos ocasiones durante el partido, los dejó exhaustos. Justamente, una vez que terminó el duelo y los futbolistas pasaron por la zona mixta donde los esperaban decenas de medios de todo el mundo, la revelación de una de las claves de la victoria llamó la atención.

Uno de los últimos en pasar por el lugar dedicado a la prensa fue Cuti Romero. El defensor, que volvió a ser titular después de tomarse un descanso ante Jordania para recuperarse de una molestia en el ligamento colateral medio de su pierna derecha, el mismo por el cual se perdió los últimos dos meses de la temporada tras chocar con el arquero del Tottenham, se confesó y contó el ritual que hizo antes del comienzo del juego.

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Cuando los jugadores estaban a la espera que empiece el famoso conteo de 10 a 0 hasta que el árbitro Drew Fischer pitara el inicio del encuentro, uno de los utileros se fue rápido a la zona de los vestuarios. Infobae estaba en la zona destinada a la prensa, justo en línea diagonal a donde Argentina defendió en el primer tiempo. Poco tiempo después, el mismo colaborador volvió y le entregó algo a Romero. El número 13 se lo puso por el cuerpo, y en ese mismo momento, también se lo compartió a su compañero de zaga y amigo personal Lisandro Martínez. ¿Qué era ese líquido? El cordobés lo develó.

“Agua bendita, me la hice traer. Y la usamos los dos, así que le di a él”, respondió Cuti en relación al líquido que usó en la antesala del encuentro. ¿Sirvió? Los creyentes, cómo él, dirán que fue una ayuda más para sobrevivir a un partido cansador para la Selección. Es más, además de Messi, que anotó su séptimo gol en lo que va de la Copa del Mundo, los otros dos que festejaron en el tiempo suplementario fueron… Romero y Licha.

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El marcador central anotó un gol clave para darle el pase a octavos de final al equipo

Después de revelar esa intimidad, el marcador central ex Belgrano analizó lo costoso que fue la victoria ante el conjunto africano. “Si se jugaran bien todos los partidos sería lindo, ¿no? Ganar 3-0 siempre. Pero también el rival juega. Hoy se sufrió mucho, estábamos muy cansados en lo físico. Se viene otro partido igual de durísimo, pero esta selección tiene para rato, Dios quiera. Ahora disfrutamos este momento y ya empezaremos a pensar en lo que viene. Y también somos esto, mucho corazón, mucho huevo cuando no aparecen otras cosas”, dijo.

Después, aprovechó para celebrar la presencia de miles de hinchas argentinos en el estadio de Miami. “Agradecido por el apoyo increíble. Acá en la cancha, allá en Argentina. La verdad que a veces no tenemos nuestra mejor noche, pero se siente el aliento y nunca vamos a dejar de intentarlo. Me quedo con que ganamos y conseguimos el triunfo. Como dije, sufrimos mucho. Ahora vamos a disfrutarlo con todo el grupo y ya empezaremos a pensar en lo que viene”, agregó Cuti, que a pesar que la FIFA le otorgó el tercer tanto del seleccionado a Disney (en contra), él celebró su conquista para el 3-2. Lo que viene es la Egipto de Mo Salah, que eliminó a Australia en los penales y ahora será el obstáculo que tendrá la Albiceleste este martes a las 13 (hora argentina) en Atlanta para avanzar a los cuartos de final del Mundial.

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El otro que también probó del agua bendita que mandó a pedir Romero fue Licha. Autor del segundo tanto de Argentina, el defensor del Manchester United fue una fiera todo el partido. Junto a Dibu Martínez y el propio Cuti fueron el triángulo de hierro que se destacó junto al histórico número 10 como las mejores caras de la Selección ante los caboverdianos. Como sucedió con el cordobés, Lisandro no pasó la oportunidad para volver a explicar cómo vivió la recuperación de una dura lesión, que hasta lo hizo pensar en dejar el fútbol profesional.

“Si te digo la verdad, el primer mes me pasó eso de que ya no, no sufrir más, ¿viste? Porque ya me habían pasado otras lesiones en el pie cuando me lesioné el quinto metatarsiano, pero esta la verdad que fue la peor, la peor de todas. Estuve muy en el piso, pero también después nace mi hija y ahí como que se me equilibró todo. La vi cómo dio luz mi mujer también, el esfuerzo que hizo y dije yo: ‘Cómo no voy a seguir luchando ahora’. Y después, claro, lo de Leo, para mí es un gran ejemplo, porque él ha sufrido mucho en toda su carrera, ha sufrido pérdidas, y nunca se dio por vencido. Hoy está acá con 39 años, luchando, peleando. Ya ganó todo. No tiene que demostrar absolutamente nada. Es el mejor jugador de la historia, no solo de fútbol, de todos los deportes. Es una locura. Y nosotros que venimos atrás, cómo no vamos a seguir luchando. Si el mejor de todos los tiempos lo hace con esta pasión, nosotros tenemos que seguir atrás con el camión, de la misma manera”, expresó Martínez en zona mixta.

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Allí fue también donde el 6 de Argentina le dejó algo en claro a Infobae tras la pregunta de si lograr una victoria de esta manera tenía un plus especial. “Ganar así te muestra el carácter del equipo, la personalidad. Son golpes duros cuando te empatan. Y más de esta manera. Pero ya lo demostramos en el Mundial anterior, y ahora tenemos que seguir demostrando lo mismo”. Clarito, como el líquido que la dupla Cuti-Licha usó antes del juego en una calurosa Miami.