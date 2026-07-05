Lali deslumbró junto a Miranda! en en el Madrid Orgullo 2026 ante más de 25.000 personas

Lali Espósito fue una de las figuras centrales del Madrid Orgullo 2026, considerado el mayor Pride de Europa. La artista argentina reunió a más de 25.000 personas en el escenario principal de Plaza de España con un espectáculo especialmente diseñado para la ocasión, que incluyó la participación sorpresa de Miranda! para interpretar “Mejor Que Vos”.

La noche marcó un nuevo hito en la carrera internacional de Lali. El espectáculo, creado especialmente para esta edición del Madrid Orgullo, tuvo una duración de 45 minutos y fusionó el pop con sonidos electrónicos, generando una atmósfera de celebración y libertad en el corazón de la capital española.

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La elección del repertorio incluyó canciones emblemáticas de su trayectoria como “Disciplina”, “Sola”, “Motiveishon”, “Como Tú”, “1Amor”, “Mejor Que Vos”, “Soy” y “Fanático”. Cada tema fue recibido con entusiasmo por una audiencia diversa, conformada por asistentes de distintas partes del mundo que se acercaron a Madrid para ser parte de la celebración.

El espectáculo abrió con “Disciplina”, marcando el inicio de una secuencia de éxitos que mantuvo a la multitud activa durante toda la noche. La puesta en escena contó con una producción cuidada, coreografías y una propuesta visual que acompañó la energía del show. Hacia el final, DJ Cascales tomó el control del escenario durante quince minutos, profundizando el clima festivo y extendiendo la celebración. En ese cierre, Lali invitó a colegas y amigos a subir al escenario, propiciando un momento colectivo que reforzó el espíritu de comunidad característico del MADO.

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La aparición de Miranda! sobre el escenario fue uno de los momentos más esperados y aplaudidos. La colaboración en “Mejor Que Vos” generó una reacción inmediata del público, que respondió con una ovación y celebró el encuentro entre dos referentes de la música pop latinoamericana. Esta sorpresa se sumó a una serie de postales que definieron la jornada como un punto alto en el calendario cultural de la ciudad.

La edición 2026 del Madrid Orgullo reunió a miles de personas bajo las banderas de la diversidad y la igualdad, y la actuación de Lali se convirtió en un símbolo de la celebración y la reivindicación de derechos. Su presencia en el festival refuerza su vínculo con el público español, un país que ha tenido un rol central en su carrera reciente. Luego de agotar entradas en distintas ciudades de España y de sumar actuaciones en escenarios emblemáticos, Lali regresó al Madrid Orgullo con una propuesta que se integró de manera natural al espíritu del evento.

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Lali Espósito fue una de las figuras centrales del Madrid Orgullo 2026, el mayor Pride de Europa (Créditos: Mia Ferrari)

La artista argentina reunió a más de 25.000 personas en Plaza de España con un show diseñado para el Madrid Orgullo (Créditos: Mia Ferrari)

El repertorio de Lali Espósito incluyó “Disciplina”, “Sola”, “Motiveishon”, “Como Tú”, “1Amor”, “Mejor Que Vos”, “Soy” y “Fanático” (Créditos: Mia Ferrari)

Este show se suma a una etapa de logros significativos para la artista argentina. En los últimos meses, Lali consiguió agotar dos estadios River Plate en Buenos Aires, lanzó su sexto álbum de estudio “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama” y continuó expandiendo su presencia internacional. Su proyección como figura de la música latinoamericana se vio reflejada en el recibimiento del público español y en el reconocimiento de la prensa especializada.

La actuación de Lali en el Madrid Orgullo 2026 se inscribe entre los momentos más destacados de la edición, compartiendo cartel con otros artistas de relevancia y consolidando su lugar como referente de la música y la diversidad. Plaza de España fue escenario de una celebración multitudinaria, donde la cultura, el arte y la libertad se manifestaron a través de la música y el encuentro de distintas identidades bajo el lema del orgullo.

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