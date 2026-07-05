Diego Ramos recordó a Ernestina Pais y habló del accidente que se cobró su vida: “La estábamos esperando y nunca llegó”

El actor recordó cómo fue el día que se conoció el fallecimiento de la conductora

El jueves 26 de junio, a las 19.25, Ernestina Pais murió tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La conductora, actriz y periodista de 54 años conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. Se dirigía al teatro para hacer una nueva función de El divorcio del año, la obra de José María Muscari que protagonizaba. Una semana después, el actor Diego Ramos —integrante del elenco— fue invitado a La Noche de Mirtha (Eltrece) y contó, por primera vez en televisión, cómo vivió esa noche desde adentro del teatro.

Ramos se había sumado al elenco poco antes del accidente, como reemplazo. Esa noche esperaban a Ernestina para la función cuando el tiempo empezó a pasar sin noticias. “La estábamos esperando para la función y nunca llegó”, dijo el actor frente a Mirtha. Explicó que nadie la apuraba: había salido desde San Isidro a las 19.30 con destino a Tigre, un trayecto de entre 20 y 25 minutos. “Ella llegaba con mucho tiempo, nadie la estaba apurando ni nada por el estilo”, remarcó. Y agregó: “Cuando vivís cerca es cuando más tarde llegás, te confiás que llegás”.

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La primera señal llegó desde afuera. Una periodista del canal Crónica le envió un mensaje a Muscari preguntando si sabía algo de un accidente de Ernestina con el tren. A partir de ese momento, el elenco comenzó a rastrear información en Twitter e Instagram y a hacer llamados. “Empezamos a ver desde Twitter, Instagram, llamando gente, a ver, al hijo fundamentalmente”, recordó Ramos. Muscari, que esa noche estaba en otro teatro, empezó a llamarla sin obtener respuesta.

Ernestina Pais

El foco se puso en el hijo de Ernestina. Lo llamaron para saber si tenía novedades. El joven fue hasta la casa de su madre a verificar si estaba allí y se encontró con la policía esperándolo en la puerta. Los agentes le pidieron que los acompañara a la casa de su abuelo paterno. Cuando Ramos se enteró de ese detalle, sacó sus propias conclusiones: “Por un choque común y corriente nadie te va a buscar a tu casa. Ya nos imaginamos lo peor”.

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El accidente había ocurrido a las 19.25, pero en el teatro recién empezaron a atar cabos cerca de las 20.30. “En realidad esto pasó a las siete y veintipico”, precisó Ramos. “A las ocho y media, ahí la empezamos a llamar y ahí nos empezamos a enterar”. Durante ese intervalo, el elenco no tenía certezas y el público ya esperaba en la puerta para entrar.

Fue el propio Ramos quien salió a comunicar la suspensión de la función. “Salir a decirle a la gente que estaba esperando para entrar que la función se suspendía, sin dar demasiados detalles, porque tampoco los teníamos”, explicó. Mirtha le preguntó directamente si había sido él quien le explicó la situación al público. “Yo le expliqué”, confirmó. Y agregó algo que marcó el tono de toda la conversación: “De hecho, hay mucha gente, familiares muy cercanos, que se han enterado por los medios. Hoy llega la noticia mucho más rápido, por las redes, por todos lados”.

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El intercambio cerró con una aclaración que Ramos consideró necesaria. Ante la versión que circuló en redes de que el elenco había presionado a Ernestina para que llegara a tiempo y que eso la llevó a cruzar con la barrera baja, el actor fue terminante: “Mucha gente piensa que la estábamos apurando desde el teatro y por eso cruzó. No, no, no, al contrario”. Mirtha lo respaldó de inmediato: “No es cierto, no es cierto”. “Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Eran las ocho de la noche”, cerró Ramos.