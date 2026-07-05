Teleshow

Diego Ramos recordó a Ernestina Pais y habló del accidente que se cobró su vida: “La estábamos esperando y nunca llegó”

El actor, quien hace poco se sumó a las tablas en El Divorcio del año, contó cómo vivió la fatídica noche del 26 de junio

Guardar
Google icon
El actor recordó cómo fue el día que se conoció el fallecimiento de la conductora

El jueves 26 de junio, a las 19.25, Ernestina Pais murió tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro. La conductora, actriz y periodista de 54 años conducía un Honda City cuando intentó cruzar las vías en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja. Se dirigía al teatro para hacer una nueva función de El divorcio del año, la obra de José María Muscari que protagonizaba. Una semana después, el actor Diego Ramos —integrante del elenco— fue invitado a La Noche de Mirtha (Eltrece) y contó, por primera vez en televisión, cómo vivió esa noche desde adentro del teatro.

Ramos se había sumado al elenco poco antes del accidente, como reemplazo. Esa noche esperaban a Ernestina para la función cuando el tiempo empezó a pasar sin noticias. “La estábamos esperando para la función y nunca llegó”, dijo el actor frente a Mirtha. Explicó que nadie la apuraba: había salido desde San Isidro a las 19.30 con destino a Tigre, un trayecto de entre 20 y 25 minutos. “Ella llegaba con mucho tiempo, nadie la estaba apurando ni nada por el estilo”, remarcó. Y agregó: “Cuando vivís cerca es cuando más tarde llegás, te confiás que llegás”.

PUBLICIDAD

La primera señal llegó desde afuera. Una periodista del canal Crónica le envió un mensaje a Muscari preguntando si sabía algo de un accidente de Ernestina con el tren. A partir de ese momento, el elenco comenzó a rastrear información en Twitter e Instagram y a hacer llamados. “Empezamos a ver desde Twitter, Instagram, llamando gente, a ver, al hijo fundamentalmente”, recordó Ramos. Muscari, que esa noche estaba en otro teatro, empezó a llamarla sin obtener respuesta.

Ernestina Pais
Ernestina Pais

El foco se puso en el hijo de Ernestina. Lo llamaron para saber si tenía novedades. El joven fue hasta la casa de su madre a verificar si estaba allí y se encontró con la policía esperándolo en la puerta. Los agentes le pidieron que los acompañara a la casa de su abuelo paterno. Cuando Ramos se enteró de ese detalle, sacó sus propias conclusiones: “Por un choque común y corriente nadie te va a buscar a tu casa. Ya nos imaginamos lo peor”.

PUBLICIDAD

El accidente había ocurrido a las 19.25, pero en el teatro recién empezaron a atar cabos cerca de las 20.30. “En realidad esto pasó a las siete y veintipico”, precisó Ramos. “A las ocho y media, ahí la empezamos a llamar y ahí nos empezamos a enterar”. Durante ese intervalo, el elenco no tenía certezas y el público ya esperaba en la puerta para entrar.

Diego Ramos habló del accidente que se cobró la vida de Ernestina Pais: “La estábamos esperando y nunca llegó”

Fue el propio Ramos quien salió a comunicar la suspensión de la función. “Salir a decirle a la gente que estaba esperando para entrar que la función se suspendía, sin dar demasiados detalles, porque tampoco los teníamos”, explicó. Mirtha le preguntó directamente si había sido él quien le explicó la situación al público. “Yo le expliqué”, confirmó. Y agregó algo que marcó el tono de toda la conversación: “De hecho, hay mucha gente, familiares muy cercanos, que se han enterado por los medios. Hoy llega la noticia mucho más rápido, por las redes, por todos lados”.

El intercambio cerró con una aclaración que Ramos consideró necesaria. Ante la versión que circuló en redes de que el elenco había presionado a Ernestina para que llegara a tiempo y que eso la llevó a cruzar con la barrera baja, el actor fue terminante: “Mucha gente piensa que la estábamos apurando desde el teatro y por eso cruzó. No, no, no, al contrario”. Mirtha lo respaldó de inmediato: “No es cierto, no es cierto”. “Nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Eran las ocho de la noche”, cerró Ramos.

Temas Relacionados

Ernestina PaisDiego RamosJosé María MuscariMirtha LegrandLa noche de Mirtha

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mirtha Legrand brilló con un vestido de terciopelo y strass y celebró el triunfo de la Selección: “Sigan adelante”

La Chiqui dio inicio a su programa con un look total black y se pronunció por la victoria de la albiceleste ante Cabo Verde en el Mundial

Mirtha Legrand brilló con un vestido de terciopelo y strass y celebró el triunfo de la Selección: “Sigan adelante”

Magui Bravi recordó sus sensaciones al regresar a trabajar a solo tres meses de ser mamá: “Lloraba en el set”

A dos años del nacimiento de Galileo, la actriz abrió su intimidad y relató que el regreso al rodaje llegó en plena separación de Octavio Cattaneo, atravesado por llanto, exigencias y logística familiar

Magui Bravi recordó sus sensaciones al regresar a trabajar a solo tres meses de ser mamá: “Lloraba en el set”

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y ella le respondió: “¿No estás jugando el mundial?"

El delantero inició un nuevo round en su pelea con la conductora y ella le contestó filosa

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y ella le respondió: “¿No estás jugando el mundial?"

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

Lejos de sus rutinas de lujo y tras versiones de reencuentro con Homero Pettinato, la influencer recorrió góndolas, hizo chistes y reveló cuáles son sus antojos infaltables

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

La empresaria y modelo tuvo que sortear una dificultad de último momento antes de embarcar el avión rumbo a Europa

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

DEPORTES

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

El exabrupto de Mbappé tras la clasificación de Francia ante Paraguay: “Perdón por la expresión”

Con Mbappé y Alfaro como principales protagonistas, los mejores memes de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial

Con gol de Mbappé, Francia eliminó a Paraguay y se enfrentará a Marruecos en los cuartos del Mundial

TELESHOW

Mirtha Legrand brilló con un vestido de terciopelo y strass y celebró el triunfo de la Selección: “Sigan adelante”

Mirtha Legrand brilló con un vestido de terciopelo y strass y celebró el triunfo de la Selección: “Sigan adelante”

Magui Bravi recordó sus sensaciones al regresar a trabajar a solo tres meses de ser mamá: “Lloraba en el set”

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y ella le respondió: “¿No estás jugando el mundial?"

Sofía Gonet mostró cómo fue su primera vez comprando en un supermercado: “Hubo una falla de criterio total”

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Guatemala recibe dos embarcaciones con etanol para probar la gasolina E10

El Gobierno de Guatemala recibe dos embarcaciones con etanol para probar la gasolina E10

Asfura recibe respaldo alcaldes y anuncia inversión de 244 millones de dólares en maquinaria municipal

Madre y padrastro reciben condena por abusos sexuales a una adolescente en El Salvador

Guatemala juramentó a 480 atletas para los Juegos de Santo Domingo 2026

Honduras impulsan nuevas variedades de frijol para reforzar la seguridad alimentaria