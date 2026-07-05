La fibra va más allá de la digestión: así se conecta con el sistema inmunitario

La fibra influye en la salud más allá de la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fibra y la inmunidad mantienen una relación más estrecha de lo que se creía. Según explica Eating Healthy Magazine, este carbohidrato presente en los alimentos vegetales favorece el tránsito intestinal y también alimenta a los microorganismos del intestino que intervienen en la respuesta inmunitaria.

Durante años, la fibra quedó asociada casi exclusivamente a la digestión, pero la investigación en nutrición de la última década amplió ese enfoque. El texto citado plantea que comer más fibra en las comidas diarias puede convertirse en uno de los hábitos más simples para apoyar el bienestar general, incluida la salud inmunitaria.

PUBLICIDAD

La fibra es un tipo de carbohidrato presente en los alimentos vegetales que el cuerpo no digiere por completo. En lugar de descomponerse y absorberse, recorre buena parte del sistema digestivo casi intacta.

La microbiota intestinal participa en la respuesta del sistema inmunitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su función, de todos modos, no se limita a ese recorrido. En el intestino grueso, ciertos tipos de fibra fermentan por acción de bacterias intestinales beneficiosas, que la transforman en compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta.

PUBLICIDAD

Esos compuestos favorecen la salud intestinal y ayudan a regular la respuesta del sistema inmunitario. Según UCLA Health, alrededor del 70% de las células inmunitarias del cuerpo reside en el intestino, una cifra que ayuda a entender por qué los alimentos que nutren a las bacterias intestinales también pueden influir en la capacidad de respuesta del organismo.

La fermentación de la fibra produce ácidos grasos de cadena corta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No todos los tipos de fibra se comportan del mismo modo en el organismo. Una alimentación variada aporta de forma natural tanto la soluble como la insoluble.

PUBLICIDAD

La fibra soluble se disuelve en agua y forma una sustancia similar a un gel durante la digestión. Suele encontrarse en alimentos como la avena, los frijoles, las lentejas, las manzanas y las semillas de chía.

La fibra soluble contribuye a estabilizar la glucosa en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de fibra ralentiza la digestión, lo que ayuda a estabilizar la glucosa en sangre. Además, aporta un combustible útil para las bacterias intestinales beneficiosas.

PUBLICIDAD

Por su parte, la fibra insoluble no se disuelve en agua. Su papel consiste en añadir volumen a las heces y facilitar el desplazamiento de los alimentos por el tubo digestivo. Los cereales integrales, los frutos secos, las semillas y muchas verduras aportan esta variedad.

El intestino funciona como barrera interna frente a agentes externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre la fibra y el sistema inmunitario se explica por varios mecanismos internos. Cuando los microbios intestinales la descomponen, generan sustancias que ayudan a mantener la capa interna del intestino, una primera barrera de defensa frente a agentes patógenos.

PUBLICIDAD

Los ácidos grasos de cadena corta derivados de esa fermentación también pueden intervenir en la regulación de los procesos inflamatorios. El texto señala que la inflamación crónica se asocia a numerosos problemas de salud, entre ellos alteraciones de la función inmunitaria.

Una microbiota diversa suele considerarse una señal de buena salud intestinal. Los alimentos ricos en fibra aportan nutrientes variados que favorecen a muchos microorganismos beneficiosos distintos.

PUBLICIDAD

La fibra insoluble añade volumen y favorece el tránsito intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa comunicación también llega a las células inmunitarias por medio de señales químicas. Una microbiota sana ayuda al sistema inmunitario a responder ante amenazas sin reaccionar de forma desproporcionada, según resume Eating Healthy Magazine.

Pese a esos beneficios, gran parte de la población consume mucha menos fibra de la recomendada. Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses indican que más del 90% de las mujeres y el 97% de los hombres no alcanzan la cantidad diaria aconsejada.

PUBLICIDAD

La National Academy of Medicine propone objetivos diarios de fibra para adultos, aunque el texto fuente no detalla esas cantidades en el fragmento disponible. En la práctica, la ingesta media en Estados Unidos suele acercarse a 15 gramos al día, según la Academy of Nutrition and Dietetics.

La mayoría de los adultos consume menos fibra de la recomendada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aumentar su consumo no exige rehacer por completo la alimentación. El texto recomienda apoyarse en alimentos vegetales integrales, entre ellos las legumbres, que figuran entre las fuentes más concentradas de fibra.

PUBLICIDAD

Una taza de lentejas cocidas aporta cerca de 15 gramos de fibra, además de proteína vegetal, hierro y folato. También aparecen como opciones los cereales integrales, muchas frutas consumidas con cáscara, los frutos rojos, las verduras, las alcachofas, además de frutos secos y semillas.

Las sugerencias prácticas pasan por empezar el día con un desayuno rico en fibra, como avena con frutos rojos y semillas de chía. También propone sustituir cereales refinados por integrales, añadir verduras a las comidas y elegir colaciones como fruta fresca, garbanzos tostados o una pequeña porción de frutos secos.

Un desayuno con avena, frutos rojos y semillas aporta fibra desde el inicio del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento debe ser gradual y acompañado de suficiente agua para facilitar la adaptación del cuerpo. La idea central, según desarrolla la revista citada, no es perseguir una perfección alimentaria, sino reforzar con constancia hábitos sencillos a partir de alimentos integrales.

La fibra quizá no reciba la misma atención que las vitaminas o los suplementos de moda, pero su alcance sobre la salud va mucho más allá de la digestión. En esa lógica, cada comida rica en fibra también nutre el ecosistema intestinal del que depende parte de la fortaleza del organismo.