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Vozinha reveló qué le dijo Messi luego de la victoria de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial: “Nunca lo olvidaré”

El arquero de la selección africana habló de su cruce con el capitán argentino tras el final del duelo por los 16avos de final

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Vozinha habló con Messi tras el final del partido (Reuters)
Vozinha habló con Messi tras el final del partido (Reuters)

La eliminación de Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 ante Argentina dejó una de las imágenes más recordadas del torneo: el abrazo y el intercambio de camisetas entre Vozinha, portero caboverdiano de 40 años, y Lionel Messi. Tras el final del partido, el arquero compartió detalles inéditos sobre ese momento y las palabras que cruzó con el capitán argentino, en lo que describió como “un instante grabado para siempre”.

Messi se me acercó y me dijo que había estado fantástico, que la gente debería estar orgullosa de mí. Le agradecí sus palabras, le pregunté si podíamos intercambiar camisetas y aceptó. Nunca olvidaré un momento como este”, relató Vozinha ante la prensa internacional. El arquero, que finalizó contrato con el Chaves y actualmente es agente libre, detalló que el capitán argentino frenó sus festejos para elogiarlo: “Me abrazó directamente. Escuchar palabras así de alguien como Leo Messi significa muchísimo. Le agradecí y le dije ‘Gracias, Leo, eres el mejor’. Son momentos que quedan grabados en el corazón para siempre”.

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La actuación de Vozinha durante los más de 120 minutos de juego fue clave para que Cabo Verde pusiera contra las cuerdas al último campeón del mundo. El arquero impidió varios goles de Messi, quien finalizó el encuentro como máximo goleador de la Copa del Mundo con siete tantos. El propio Messi confesó tras el partido que desconocía la edad del portero caboverdiano. “Me dijeron que tiene 40 años, me sorprendió”, reconoció el astro argentino.

El arquero alcanzó una gran popularidad tras el Mundial (Reuters)
El arquero alcanzó una gran popularidad tras el Mundial (Reuters)

A pesar de la derrota 3-2 en tiempo suplementario, Vozinha subrayó el impacto positivo de la histórica campaña de los Tiburones Azules. “Hicimos que Cabo Verde se enterara de todo el mundo. Hoy, nos enfrentamos a Argentina con dignidad. No fue un duelo entre Vozinha y Messi, sino entre Cabo Verde y Argentina”, afirmó el portero en diálogo con la prensa. “Por supuesto, el resultado final es decepcionante, pero debemos sentirnos felices y orgullosos. Tenemos un equipo magnífico y jugadores de altísima calidad”.

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Durante el partido, el arquero realizó ocho atajadas y estiró la definición al tiempo extra. Su desempeño provocó la ovación de los más de 40 mil espectadores presentes en el Hard Rock Stadium de Miami. El guardameta también se refirió a la visibilidad internacional que alcanzó tras el torneo: su cuenta de Instagram pasó de 46.000 seguidores antes del Mundial a más de 22,5 millones después de enfrentar a Argentina, logrando incluso un récord al exarquero español Iker Casillas como el arquero con más seguidores del mundo.

El paso de Vozinha por el Mundial de 2026 incluyó cuatro partidos como titular, con actuaciones destacadas ante rivales como España y Arabia Saudita. El portero, que representó a Cabo Verde en 94 partidos internacionales desde 2012, acumuló un total de 18 atajadas en la competencia, incluyendo siete intervenciones decisivas en el empate ante los españoles y una portería imbatida frente a los saudíes.

Tras la eliminación de Cabo Verde, la selección argentina se prepara para enfrentar a Egipto en los octavos de final, en un cruce que se disputará en Atlanta el próximo martes. Mientras tanto, el legado de Vozinha ya forma parte de la historia reciente del fútbol africano y mundial.

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