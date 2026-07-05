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El exabrupto de Mbappé tras la clasificación de Francia ante Paraguay: “Perdón por la expresión”

Tras el triunfo ajustado ante el conjunto sudamericano, el delantero admitió un enfoque más áspero para sostener el resultado, y remarcó el motivo de la eficacia

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La clasificación de Francia a cuartos de final en el Mundial de 2026 llegó tras una victoria ajustada sobre Paraguay, definida por un penal ejecutado a los 70 minutos. El encuentro, caracterizado por un juego de alta tensión, dejó en evidencia la capacidad del conjunto europeo para adaptarse a escenarios menos estéticos, pero igualmente efectivos, según las declaraciones de uno de sus protagonistas.

El único tanto del partido, convertido por Kylian Mbappé, no solo fue decisivo para el pase de ronda, sino que sumó un nuevo hito en la carrera del delantero. Con ese gol, alcanzó los 19 en Copas del Mundo, quedando a tan solo uno de la marca que ahora ostenta Lionel Messi. Además, esa anotación le permitió romper el récord de goles en fases de eliminación directa, situándose por delante de figuras históricas como Leónidas y Ronaldo, ambos de Brasil.

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Francia avanzó a octavos de final y Mbappé dejó la frase del partido
Francia avanzó a octavos de final y Mbappé dejó la frase del partido

Finalizado el encuentro, Mbappé ofreció un análisis que rápidamente se volvió el centro de la conversación. “Si hay que meter las manos en la mierda, meteremos las manos en la mierda. Perdón por la expresión… Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que íbamos a hacer solo cosas bonitas, pero nosotros también sabemos jugar al fútbol sucio. Eso hicimos hoy, ganamos y, incluso en ese aspecto, fuimos mejores que ellos”, afirmó el delantero.

La declaración, cargada de sinceridad y autocrítica, reflejó la percepción interna del vestuario francés sobre el desarrollo del partido. Mbappé subrayó que el equipo no dudó en emplear recursos menos vistosos cuando la ocasión lo exigió, dejando de lado cualquier pretensión estilística en favor de la eficacia.

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Esta postura fue reforzada cuando agregó: “Cada uno juega con las armas que tiene, no hay una forma correcta o incorrecta de jugar al fútbol. Solo hay una manera, y es ganar. Intentaron superarnos de esa forma, pero nosotros también logramos superarlos a ellos. Ahora pasamos a la siguiente fase. Tenemos que recuperarnos y centrarnos en Marruecos”.

Tras el tanto de penal convertido por el delantero francés, el equipo europeo se enfrentará a Marruecos (EFE/Ángel Colmenares)
Tras el tanto de penal convertido por el delantero francés, el equipo europeo se enfrentará a Marruecos (EFE/Ángel Colmenares)

Mbappé, con sus 19 goles en la historia de los Mundiales, se convirtió en el máximo goleador en etapas de eliminación directa, superando leyendas del fútbol mundial. El delantero francés sumó cuatro tantos en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y ya lleva siete en el presente certamen, igualando la cifra de Messi.

La selección dirigida por Didier Deschamps se prepara ahora para enfrentar a Marruecos, en un duelo programado para el jueves a las 17:00 en Boston. El conjunto africano viene de eliminar a Canadá con un claro 3-0, mostrando un rendimiento sólido y colectivo.

El cruce entre Francia y Marruecos en cuartos de final tendrá un condimento especial: el reencuentro de Mbappé con Achraf Hakimi, excompañero suyo en el PSG y actual líder del seleccionado marroquí. Consultado sobre este choque, Mbappé reconoció: “Creo que ya me ha enviado un mensaje, así que no lo sé. Pero vamos a centrarnos, vamos a jugar. Sabemos que son un equipo muy bueno y estamos muy contentos de enfrentarnos a ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para seguir adelante”.

Entre las reacciones que dejó el partido, Rayan Cherki se refirió de manera directa al arbitraje y manifestó: “No tengo nada que decir, ustedes mismos lo vieron... ¿Cuántas faltas hubo? ¿30, 40? ¿Cuántas tarjetas amarillas? (3 contra Francia, 0 contra los jugadores de Paraguay). Da igual. Estamos en cuartos de final”.

La selección francesa logró avanzar a los cuartos de final del Mundial de 2026 tras vencer por la mínima a Paraguay, en un partido marcado por la fortaleza defensiva del rival y la eficacia del equipo de Deschamps para aprovechar la única ocasión clara que se le presentó. El gol de Mbappé desde el punto penal resultó suficiente para garantizar el pase a la siguiente ronda

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