República Dominicana: Nuevo grupo eleva a 171 personas retornadas desde Venezuela tras los terremotos

El MIREX informó en Santo Domingo que el Gobierno de República Dominicana facilitó el retorno de 84 personas desde Venezuela tras los terremotos. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Un grupo de 84 personas llegó este sábado a República Dominicana, tras haber permanecido en Venezuela durante los recientes terremotos que afectaron ese país. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el total de personas retornadas hasta la fecha asciende a 171.

Por medio de un comunicado de prensa, el MIREX informó que el operativo, dispuesto por el presidente dominicano Luis Abinader, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, facilitó el retorno seguro de estos ciudadanos, entre los que se encuentran 19 rescatistas y la misión diplomática desplazada para asistir a los afectados.

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En la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, los repatriados fueron recibidos por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el viceministro de Política Exterior Bilateral del MIREX, Francisco Caraballo, quien representó al canciller Roberto Álvarez.

Raquel Peña, Carlos Antonio Fernández Onofre y Francisco Caraballo recibieron a los retornados en el Aeropuerto Internacional de las Américas. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El vuelo humanitario, gestionado por la Cancillería, trajo a 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos familiares con ciudadanos dominicanos. Además, permitió el retorno del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), conformado por los 19 primeros rescatistas internacionales que arribaron a Venezuela después de los sismos.

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Entre los pasajeros del vuelo también regresó la misión oficial del MIREX, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, acompañado de otros dos funcionarios. Este grupo tuvo a su cargo la asistencia a los dominicanos que solicitaron regresar a la isla tras los movimientos telúricos.

La coordinación de la operación estuvo a cargo del viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería, Opinio Díaz, quien viajó junto al embajador Juan José Portorreal, director de Gabinete del MIREX, y el embajador Briunny Garabito, inspector del Servicio Exterior Dominicano. El operativo incluyó la logística para recibir y atender a los repatriados, así como la gestión de los trámites consulares necesarios.

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En el vuelo humanitario llegaron 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos con dominicanos que se encontraban en territorio venezolano. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

República Dominicana refuerza asistencia humanitaria

En paralelo al retorno, la misión humanitaria dominicana llevó a Venezuela un nuevo cargamento de ayuda humanitaria y un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el ministro Víctor Atallah. El grupo, integrado por 40 profesionales entre médicos, ingenieros en agua, psiquiatras, psicólogos y técnicos, tendrá como función ofrecer atención especializada a los ciudadanos venezolanos afectados por los terremotos, a través de un hospital móvil EMT-1.

Durante la visita oficial, el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, realizó una evaluación estructural de los inmuebles de la Embajada y el Consulado de República Dominicana en Venezuela. Tras la inspección, señaló que las edificaciones no presentan daños importantes y recomendó mecanismos correctivos para algunas fisuras detectadas en paredes, información que será detallada en un informe técnico.

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El MIREX reiteró su compromiso de mantener la asistencia y protección para los dominicanos en el exterior, así como de sostener el apoyo solidario al pueblo venezolano mediante iniciativas humanitarias y cooperación internacional. El organismo confirmó que seguirá coordinando acciones para atender emergencias que involucren a nacionales residentes fuera del país.