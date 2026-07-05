República Dominicana

República Dominicana: Nuevo grupo eleva a 171 personas retornadas desde Venezuela tras los terremotos

La llegada de nuevos pasajeros, entre dominicanos y venezolanos con lazos familiares, marca un nuevo avance en la operación humanitaria coordinada por la Cancillería tras la emergencia sísmica en Venezuela

Guardar
Google icon
Ministerio de Relaciones Exteriores, República Dominicana, Venezuela
El MIREX informó en Santo Domingo que el Gobierno de República Dominicana facilitó el retorno de 84 personas desde Venezuela tras los terremotos. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Un grupo de 84 personas llegó este sábado a República Dominicana, tras haber permanecido en Venezuela durante los recientes terremotos que afectaron ese país. Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), el total de personas retornadas hasta la fecha asciende a 171.

Por medio de un comunicado de prensa, el MIREX informó que el operativo, dispuesto por el presidente dominicano Luis Abinader, en el marco de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, facilitó el retorno seguro de estos ciudadanos, entre los que se encuentran 19 rescatistas y la misión diplomática desplazada para asistir a los afectados.

PUBLICIDAD

En la terminal del Aeropuerto Internacional de las Américas, los repatriados fueron recibidos por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el viceministro de Política Exterior Bilateral del MIREX, Francisco Caraballo, quien representó al canciller Roberto Álvarez.

Ministerio de Relaciones Exteriores, República Dominicana, Venezuela
Raquel Peña, Carlos Antonio Fernández Onofre y Francisco Caraballo recibieron a los retornados en el Aeropuerto Internacional de las Américas. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

El vuelo humanitario, gestionado por la Cancillería, trajo a 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos familiares con ciudadanos dominicanos. Además, permitió el retorno del equipo dominicano de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), conformado por los 19 primeros rescatistas internacionales que arribaron a Venezuela después de los sismos.

PUBLICIDAD

Entre los pasajeros del vuelo también regresó la misión oficial del MIREX, encabezada por el director de Protección a Nacionales en el Exterior, Miguel Reyes, acompañado de otros dos funcionarios. Este grupo tuvo a su cargo la asistencia a los dominicanos que solicitaron regresar a la isla tras los movimientos telúricos.

La coordinación de la operación estuvo a cargo del viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios de la Cancillería, Opinio Díaz, quien viajó junto al embajador Juan José Portorreal, director de Gabinete del MIREX, y el embajador Briunny Garabito, inspector del Servicio Exterior Dominicano. El operativo incluyó la logística para recibir y atender a los repatriados, así como la gestión de los trámites consulares necesarios.

Ministerio de Relaciones Exteriores, República Dominicana, Venezuela
En el vuelo humanitario llegaron 50 dominicanos y 12 venezolanos con vínculos con dominicanos que se encontraban en territorio venezolano. (Cortesía: Ministerio de Relaciones Exteriores)

República Dominicana refuerza asistencia humanitaria

En paralelo al retorno, la misión humanitaria dominicana llevó a Venezuela un nuevo cargamento de ayuda humanitaria y un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud Pública, encabezado por el ministro Víctor Atallah. El grupo, integrado por 40 profesionales entre médicos, ingenieros en agua, psiquiatras, psicólogos y técnicos, tendrá como función ofrecer atención especializada a los ciudadanos venezolanos afectados por los terremotos, a través de un hospital móvil EMT-1.

Durante la visita oficial, el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE), Leonardo Reyes Madera, realizó una evaluación estructural de los inmuebles de la Embajada y el Consulado de República Dominicana en Venezuela. Tras la inspección, señaló que las edificaciones no presentan daños importantes y recomendó mecanismos correctivos para algunas fisuras detectadas en paredes, información que será detallada en un informe técnico.

El MIREX reiteró su compromiso de mantener la asistencia y protección para los dominicanos en el exterior, así como de sostener el apoyo solidario al pueblo venezolano mediante iniciativas humanitarias y cooperación internacional. El organismo confirmó que seguirá coordinando acciones para atender emergencias que involucren a nacionales residentes fuera del país.

Temas Relacionados

República DominicanaSanto DomingoTerremotosAyuda humanitaria

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Instituto Nacional de Estadísticas reporta que el ingreso laboral mensual en Guatemala promedio llega a USD 376 en 2026

La medición del primer trimestre muestra un aumento interanual de 2.9 % y ubica el promedio apenas por encima del costo individual de la canasta ampliada en el área urbana, según el reporte oficial

El Instituto Nacional de Estadísticas reporta que el ingreso laboral mensual en Guatemala promedio llega a USD 376 en 2026

Alerta: En el Norte de Honduras autoridades reportan 395 casos de dengue

La Región Departamental de Salud confirmó un incremento de 18 nuevos casos en la semana epidemiológica 25 y llamó a la población a eliminar criaderos de zancudos y buscar atención médica ante los primeros síntomas.

Alerta: En el Norte de Honduras autoridades reportan 395 casos de dengue

Misión humanitaria de El Salvador refuerza medidas sanitarias de su equipo en Venezuela tras terremotos

Personal salvadoreño instaló sistemas de prevención y desinfección en zonas de desastre, mientras desarrolla tareas de apoyo humanitario y rescate en áreas devastadas de Venezuela

Misión humanitaria de El Salvador refuerza medidas sanitarias de su equipo en Venezuela tras terremotos

Asfura destaca la libertad y reafirma alianza con EE. UU. en el 250 aniversario de su Independencia

El presidente Nasry Asfura felicitó este sábado al pueblo y Gobierno de Estados Unidos con motivo del 250 aniversario de su Independencia, destacando los históricos lazos de amistad, cooperación y desarrollo que unen a ambas naciones.

Asfura destaca la libertad y reafirma alianza con EE. UU. en el 250 aniversario de su Independencia

Radar capaz de atravesar las nubes revela nuevos datos sobre los bosques tropicales desde Panamá

La investigación de la NASA y el Instituto Smithsoniano combinó sobrevuelos, mediciones en tierra y datos satelitales para mejorar el monitoreo global de la biomasa, la biodiversidad y el carbono almacenado en estos ecosistemas.

Radar capaz de atravesar las nubes revela nuevos datos sobre los bosques tropicales desde Panamá

TECNO

Nueva IA de Meta será tan poderosa que igualará a OpenAI y competirá con Google y Anthropic

Nueva IA de Meta será tan poderosa que igualará a OpenAI y competirá con Google y Anthropic

Vozinha llegó al Mundial 2026 con 50 mil seguidores y se retira con más de 25 millones en Instagram

Tras echar a 8.000 empleados por culpa de la IA, Meta dice que el futuro del trabajo va a mejorar

¿Cuál es el precio de las principales criptomonedas de hoy 5 de julio?

Por qué las letras del teclado no están en orden alfabético

ENTRETENIMIENTO

La canción de los Beatles que Paul McCartney eligió para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La canción de los Beatles que Paul McCartney eligió para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

Taylor Swift y Karlie Kloss: la historia de una amistad que renació gracias a una boda de ensueño

Oasis revela el primer adelanto del documental que narra su histórico regreso a los escenarios: todo sobre 'Don't Look Back in Anger'

Idris Elba habla sin filtro sobre su cuerpo después de los 50 años y cómo combate el aumento de peso

MUNDO

Un buque de carga fue atacado frente a la costa de Yemen en medio de tensiones por las nuevas tasas navieras de Irán

Un buque de carga fue atacado frente a la costa de Yemen en medio de tensiones por las nuevas tasas navieras de Irán

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron posiciones en Yemen: al menos 15 muertos y más de 20 heridos

“Joint Sea-2026”: China y Rusia anunciaron ejercicios militares conjuntos en el Pacífico mientras crecen las disputas marítimas asiáticas

París reabrió las zonas de baño en el río Sena por la ola de calor extremo que azota a Francia y a gran parte de Europa

El Ejército de Israel abatió a un terrorista que operaba en la Zona de Seguridad en el sur de Líbano