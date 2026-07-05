Sociedad

Un conductor a bordo de un Audi chocó y huyó en pleno centro de La Plata: buscan identificarlo a través de las cámaras

El hecho ocurrió el sábado por la mañana, sobre la calle 46, entre 10 y 11. El pedido de los dueños de un local gastronómico afectado por el siniestro

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Un vehículo impacta con otro vehículo estacionado y contra una estructura metálica exterior en una propiedad de La Plata.

Un incidente vial generó alarma en La Plata durante la mañana del sábado, cuando el conductor de un Audi embistió a un Ford K estacionado, provocó que el vehículo subiera a la vereda y destruyera parte de la estructura de un local gastronómico. El responsable escapó del lugar sin asistir a los damnificados ni verificar las consecuencias del choque.

El episodio ocurrió en pleno centro de la capital bonaerense, en la calle 46 entre 10 y 11, frente al local Amaro Macarons Boutique y cerca del Cinema Paradiso. Según se puede observar en las imágenes captadas por una cámara de seguridad, el impacto fue tan fuerte que el Ford K arrastró una moto estacionada y derribó elementos de la estructura que protegía las mesas del comercio. Instantes antes del siniestro, varias personas trabajaban o transitaban por la zona, lo que incrementó el riesgo de lesiones graves. La secuencia muestra cómo el Audi colisiona, genera el caos y luego se retira rápidamente del lugar.

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La propietaria del auto dañado, identificada como Carmela, expresó su indignación por la actitud del conductor y solicitó colaboración vecinal para localizarlo. “Necesitamos la ayuda de todos para localizar a este irresponsable que destruyó el medio de transporte de dos laburantes y huyó impunemente”, publicó el comercio afectado en sus redes sociales. El mensaje incluyó un pedido específico para recolectar imágenes de cámaras de seguridad y cualquier información que pueda aportar a la investigación.

Este video presenta imágenes de vigilancia en La Plata el 4 de julio de 2026 a las 11:00. Las imágenes documentan el contexto de un incidente de choque y fuga ocurrido en la ciudad.

En las horas posteriores al hecho, el comercio difundió imágenes de un nuevo video en el que se observa que el Audi fue remolcado por una camioneta Volkswagen Amarok. El local aseguró que existen imágenes que documentan el recorrido del vehículo tras el choque y reiteró el pedido para que el responsable se presente ante las autoridades. “Lo remolcó una Amarok. Está todo filmado. Presentate y facilitá las cosas para todos”, reclamó el comercio a través de una publicación en Instagram.

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Hasta el momento, no se identificó la patente del Audi ni el paradero del conductor, mientras la policía continúa con la búsqueda y la recolección de pruebas. El comercio agradeció el apoyo recibido y reiteró la importancia de compartir información para avanzar en la investigación.

Choque y fuga en La Plata
El choque afectó a un auto particular y a una motocicleta (Foto: 0221)

Choque fatal en La Plata

No fue el único siniestro que tuvo la ciudad bonaerense. Este mismo sábado se registró una colisión frontal entre una camioneta Renault Oroch y un camión Mercedes-Benz que provocó la muerte de una mujer y lesiones en una menor en la localidad platense de Abasto. La víctima, identificada como Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años y nacionalidad boliviana, viajaba como acompañante en la camioneta y falleció en el lugar del accidente.

El siniestro vial ocurrió en el cruce de las calles 203 y 526, donde el impacto fue de tal magnitud que el conductor de la Renault Oroch, un hombre de 38 años, quedó atrapado entre los hierros y debió ser rescatado por el cuerpo de Bomberos de Abasto. El hombre fue posteriormente atendido por personal médico y trasladado para recibir asistencia. También viajaba en la camioneta una adolescente de 14 años que sufrió lesiones en las piernas y fue asistida por los servicios de emergencia en el lugar.

Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años, murió en el lugar del accidente en La Plata mientras viajaba como acompañante en la camioneta
Margarita Padilla Reinaldes, de 51 años, murió en el lugar del accidente en La Plata mientras viajaba como acompañante en la camioneta

El conductor del camión, identificado como un hombre de 30 años, resultó ileso. Las causas del choque aún no fueron determinadas, y la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 10 de La Plata ordenó peritajes para establecer la mecánica del accidente. El caso quedó caratulado como homicidio culposo y permanece bajo investigación.

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