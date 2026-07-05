Deportes

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La máxima campeona del mundo buscará avanzar a los cuartos de final ante el conjunto nórdico

Guardar
Google icon

Horarios: 17.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16.00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15.00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14.00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22.00 (España)

Televisación: TyC Sports y DSports (Argentina) / DSports (Sudamérica) / ViX (México) / Telemundo, Peacock, FOX y FOX One (Estados Unidos) / DAZN (España) / Tigo Sports (Panamá) / Red Uno, Entel TV, Tigo y Unitel (Bolivia) / Cazé TV y SBT (Brasil) / Chilevisión (Chile) / Teletica 7 y Fox (Costa Rica) / Teleamazonas (Ecuador) beIN Sport (Francia) / RAI y DAZN (Italia)

¿Cómo llega Brasil?

El conjunto verdeamarelo se quedó con el Grupo C tras vencer a Escocia y Haití e igualar contra Marruecos. En 16avos doblegó a Japón por 2-1

¿Cómo llega Noruega?

El cuadro vikingo culminó segundo del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal e Irak. En 16avos de final logró vencer 2-1 ante Costa de Marfil.

El estadio que albergará Brasil-Noruega

El camino de Brasil en el Mundial:

Fase de grupos:

1-1 vs Marruecos

3-0 vs Haití

3-0 vs Escocia

16avos:

2-1 vs Japón

El camino de Noruega en el Mundial:

Fase de grupos:

4-1 vs Irak

3-2 vs Senegal

1-4 vs Francia

16avos:

2-1 vs Costa de Marfil

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce que protagonizarán México e Inglaterra.

Autoridades de Brasil-Noruega:

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

4to: Said Martinez (Honduras)

5to: Walter Lopez (Honduras)

/deportes/2026/07/02/el-filoso-mensaje-de-cafu-a-los-que-no-ponen-a-brasil-como-candidato-a-ganar-el-mundial/

/deportes/2026/07/01/la-vanidosa-declaracion-de-erling-haaland-tras-darle-la-clasificacion-a-noruega-ante-costa-de-marfil-en-el-mundial/

10:00 hsHoy

¿Cómo le fue a Brasil en los Mundiales?

La Verdeamarela, que estuvo presente en todas las ediciones, es la máxima ganadora del planeta, con cinco Copas del Mundo: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. No obstante, en las últimas dos participaciones fue eliminado en cuartos de final.

09:45 hsHoy

¿Cómo le fue a Noruega en los Mundiales?

Esta es la cuarta participación de los nórdicos en una Copa del Mundo. En esta edición igualaron su mejor registro: los cuartos de final de Italia 1938 y Francia 1998. Además, fue eliminado en fase de grupos en Estados Unidos 1994.

09:30 hsHoy

Probables formaciones:

Brasil: Allison, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Matheus Cunha y Rayan. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Orjan Nyland, Kristoffer Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

09:20 hsHoy

El cuadro del Mundial 2026:

09:15 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto de otro atrapante cruce de los octavos de final del Mundial 2026. Brasil enfrentará a Noruega en Nueva York.

Previa Brasil-Noruega
Brasil y Noruega se medirán por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026

Temas Relacionados

Mundial 2026CopaMundial2026Selección BrasilSelección Brasil Mundial 2026Selección NoruegaSelección Noruega Mundial 2026

Últimas noticias

Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Luego de un despite en la clasificación, el argentino deberá remontar en Silverstone para sumar puntos con Alpine. Kimi Antonelli saldrá en la pole

Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Escándalo en Túnez tras el Mundial: volvió a quedarse sin técnico y ocho jugadores quedaron bajo sospecha por dopaje

La selección africana se marchó de la Copa del Mundo tras la fase inicial con cambio de entrenador en el medio y una polémica que activó una investigación internacional

Escándalo en Túnez tras el Mundial: volvió a quedarse sin técnico y ocho jugadores quedaron bajo sospecha por dopaje

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Después de conseguir una angustiante clasificación a octavos de final en Miami, un integrante del seleccionado nacional hizo una revelación sobre la previa del encuentro

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

El Muñeco brindó detalles de sus próximos pasos después de anunciar que se apartaría del staff de ESPN en el tramo final del Mundial

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

El entrenador de la Albirroja aseguró que Les Bleus terminaron “haciendo tiempo” sobre el final y habló sobre el gesto antideportivo de Kiki con Orlando Gill

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial

ÚLTIMAS NOTICIAS

El video viral que muestra los destrozos de un patrullero municipal en los festejos tras el triunfo de Argentina

El video viral que muestra los destrozos de un patrullero municipal en los festejos tras el triunfo de Argentina

Capturaron a un polaco que era buscado internacionalmente cuando intentó cruzar la frontera de Puerto Iguazú

Robaron ropa a madres internadas en un hospital maternal de Chaco y hubo disturbios

El significado de “hermano” en el cristianismo

Ley de lobby: cuando la transparencia molesta

INFOBAE AMÉRICA

Se desató un incendio en el puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York

Se desató un incendio en el puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York

La invasión a Ucrania llegó a la vida cotidiana de Rusia

En plena negociación con Irán para cerrar un acuerdo de paz, Trump recibirá a Netanyahu para ratificar la alianza entre EEUU e Israel

Venezuela anunció medidas económicas tras los terremotos mientras aumentan las quejas por la falta de ayuda en La Guaira

La ciudad que la selva ocultó durante dos mil años en la Amazonía ecuatoriana

DEPORTES

Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Escándalo en Túnez tras el Mundial: volvió a quedarse sin técnico y ocho jugadores quedaron bajo sospecha por dopaje

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Marcelo Gallardo habló sobre los rumores de su futuro laboral y explicó por qué no usa redes sociales

Las críticas de Gustavo Alfaro a Kylian Mbappé y Francia después de la eliminación de Paraguay en el Mundial