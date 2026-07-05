Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 17.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16.00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15.00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14.00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22.00 (España)

Televisación: TyC Sports y DSports (Argentina) / DSports (Sudamérica) / ViX (México) / Telemundo, Peacock, FOX y FOX One (Estados Unidos) / DAZN (España) / Tigo Sports (Panamá) / Red Uno, Entel TV, Tigo y Unitel (Bolivia) / Cazé TV y SBT (Brasil) / Chilevisión (Chile) / Teletica 7 y Fox (Costa Rica) / Teleamazonas (Ecuador) beIN Sport (Francia) / RAI y DAZN (Italia)

¿Cómo llega Brasil?

El conjunto verdeamarelo se quedó con el Grupo C tras vencer a Escocia y Haití e igualar contra Marruecos. En 16avos doblegó a Japón por 2-1

¿Cómo llega Noruega?

El cuadro vikingo culminó segundo del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal e Irak. En 16avos de final logró vencer 2-1 ante Costa de Marfil.

El estadio que albergará Brasil-Noruega

El camino de Brasil en el Mundial:

Fase de grupos:

1-1 vs Marruecos

3-0 vs Haití

3-0 vs Escocia

16avos:

2-1 vs Japón

El camino de Noruega en el Mundial:

Fase de grupos:

4-1 vs Irak

3-2 vs Senegal

1-4 vs Francia

16avos:

2-1 vs Costa de Marfil

El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce que protagonizarán México e Inglaterra.

Autoridades de Brasil-Noruega:

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

4to: Said Martinez (Honduras)

5to: Walter Lopez (Honduras)

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