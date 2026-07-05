Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios: 17.00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 16.00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15.00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 14.00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 22.00 (España)
Televisación: TyC Sports y DSports (Argentina) / DSports (Sudamérica) / ViX (México) / Telemundo, Peacock, FOX y FOX One (Estados Unidos) / DAZN (España) / Tigo Sports (Panamá) / Red Uno, Entel TV, Tigo y Unitel (Bolivia) / Cazé TV y SBT (Brasil) / Chilevisión (Chile) / Teletica 7 y Fox (Costa Rica) / Teleamazonas (Ecuador) beIN Sport (Francia) / RAI y DAZN (Italia)
¿Cómo llega Brasil?
El conjunto verdeamarelo se quedó con el Grupo C tras vencer a Escocia y Haití e igualar contra Marruecos. En 16avos doblegó a Japón por 2-1
¿Cómo llega Noruega?
El cuadro vikingo culminó segundo del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal e Irak. En 16avos de final logró vencer 2-1 ante Costa de Marfil.
El estadio que albergará Brasil-Noruega
El camino de Brasil en el Mundial:
Fase de grupos:
1-1 vs Marruecos
3-0 vs Haití
3-0 vs Escocia
16avos:
2-1 vs Japón
El camino de Noruega en el Mundial:
Fase de grupos:
4-1 vs Irak
3-2 vs Senegal
1-4 vs Francia
16avos:
2-1 vs Costa de Marfil
El ganador de esta llave se medirá en cuartos de final ante el vencedor del cruce que protagonizarán México e Inglaterra.
Autoridades de Brasil-Noruega:
Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos)
Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
4to: Said Martinez (Honduras)
5to: Walter Lopez (Honduras)
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¿Cómo le fue a Brasil en los Mundiales?
La Verdeamarela, que estuvo presente en todas las ediciones, es la máxima ganadora del planeta, con cinco Copas del Mundo: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. No obstante, en las últimas dos participaciones fue eliminado en cuartos de final.
¿Cómo le fue a Noruega en los Mundiales?
Esta es la cuarta participación de los nórdicos en una Copa del Mundo. En esta edición igualaron su mejor registro: los cuartos de final de Italia 1938 y Francia 1998. Además, fue eliminado en fase de grupos en Estados Unidos 1994.
Probables formaciones:
Brasil: Allison, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Matheus Cunha y Rayan. DT: Carlo Ancelotti.
Noruega: Orjan Nyland, Kristoffer Ajer, Moller Wolfe, Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard, Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.
El cuadro del Mundial 2026:
Bienvenidos al minuto a minuto de otro atrapante cruce de los octavos de final del Mundial 2026. Brasil enfrentará a Noruega en Nueva York.