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La estrategia del DT de Francia para proteger a Mbappé después de una reacción ante Paraguay que generó críticas en el Mundial

Didier Deschamps contó que le pidió a dos jugadores que lo protejan para evitar una sanción disciplinaria tras el pitazo final

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Didier Deschamps abraza a Kylian Mbappé tras el partido de Francia ante Paraguay (REUTERS/Mike Segar)
Didier Deschamps abraza a Kylian Mbappé tras el partido de Francia ante Paraguay (REUTERS/Mike Segar)

La clasificación de Francia a cuartos de final del Mundial 2026 ante la exigente selección de Paraguay se determinó por la mínima diferencia, gracias a un gol de penal de Kylian Mbappé a los 70 minutos. Luego del encuentro, el entrenador Didier Deschamps reveló la actitud que tomó para preservar a su máxima figura y goleador de cara al duelo frente a Marruecos.

“Somos nosotros los que salimos perjudicados porque recibimos dos tarjetas amarillas (fueron tres en realidad), mientras que Paraguay cometió faltas que quedaron impunes. Tuve que sacar a Kylian (Mbappé) en 2018 contra Uruguay porque iban a derribarlo. Les pedí a los dos jugadores más fuertes del banco que fueran a protegerlo inmediatamente al final porque nunca se sabe, el partido nunca termina. No quiero perder a ningún jugador”, dijo el técnico francés tras el partido.

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La declaración a la transmisión oficial del Mundial tuvo que ver con un tumulto en el centro del campo una vez finalizado el partido, que tuvo a los jugadores paraguayos rodeando al árbitro y discutiendo con sus pares franceses. Antes, Mbappé había ignorado el saludo del arquero Orlando Gill, quien luego le tiró un pelotazo al delantero.

Didier Deschamps festeja con los puños en alto la clasificación de Francia ante Paraguay (REUTERS/Dylan Martinez)
Didier Deschamps festeja con los puños en alto la clasificación de Francia ante Paraguay (REUTERS/Dylan Martinez)

Sobre el estilo de juego con el que se encontró Francia, Deschamps analizó: “¡No fue fácil! Claro que, si hubiéramos podido marcar en esas dos ocasiones al final, habría sido mucho más cómodo. Pero Paraguay juega con todas las tácticas posibles. Puede que no sea el fútbol que atrae al público al estadio, pero hay agresividad. No nos rendimos. Es difícil porque son muy compactos, quieren defender bien y, obviamente, la temperatura juega en contra de la intensidad. Y ellos, sin ninguna intensidad, defendieron bien. Saben cómo hacerlo”.

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“Es un gran paso adelante el que dimos. Siempre es difícil contra estos equipos sudamericanos, y estoy muy contento de que el grupo haya logrado esto. Tengo un grupo unido con una excelente mentalidad. Hoy enfrentamos dificultades, como muchos equipos, pero hicimos lo necesario. Estamos en cuartos de final, ahora tenemos cinco días para recuperarnos. Siempre debemos valorar estos momentos”, concluyó el entrenador.

El partido entre Francia y Paraguay se vivió con tensión y mostró a la Albirroja como un duro escollo para los subcampeones del mundo. En la conferencia de prensa, Gustavo Alfaro habló acerca del encuentro ante uno de los favoritos y se refirió a la actitud del delantero del Real Madrid: “Les dije a los chicos que ellos pelean por el Balón de Oro; nosotros peleamos por el sustento diario. Si Mbappé tuvo esa postura, la nuestra fue una postura de dignidad. Defendemos lo que creemos que es nuestro. A nosotros nos costó 16 años volver a jugar un Mundial. Él fue campeón del mundo en el primer Mundial que participó, en el segundo llegó a la final y ahora pelea por ser el máximo goleador. Está en esa pelea. Nuestra pelea es una pelea de humildad y sencillez. Ahí es donde ves las diferencias”.

Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, reacciona en el final del partido ante Francia (REUTERS/Mike Segar)
Gustavo Alfaro, entrenador de Paraguay, reacciona en el final del partido ante Francia (REUTERS/Mike Segar)

A continuación, profundizó en el origen de su plantel, según declaraciones recogidas por el diario ABC de Paraguay: “Las vidas de los chicos nuestros fueron cruzadas por cosas muy difíciles. Hay chicos que no conocieron a sus padres, que tuvieron que pelear con situaciones de enfermedad en la familia. Nosotros venimos de esos lugares, no renegamos, nos sentimos muy orgullosos. Nosotros le hicimos frente con lo que teníamos en los bolsillos”.

“Adentro de la cancha dejamos la piel, afuera aceptamos la derrota. Lo saludé a (Didier) Deschamps y le deseé lo mejor en la Copa del Mundo porque una vez que termina el partido, termina. Como les dije a los jugadores, si uno quiere ganar, lo primero que tiene que hacer es aprender a perder. Y nosotros sabemos perder, sabemos perder con grandeza”, lanzó el entrenador rafaelino de 63 años.

Mundial 2026 - Paraguay 0 - Francia 1

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