Se hicieron pasar por recolectores de residuos y asaltaron una veterinaria: tenían un frondoso prontuario

La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con domicilio en la Provincia de Buenos Aires –dos de ellos con más de treinta antecedentes delictivos en total-, quienes robaron una veterinaria del barrio de Belgrano vestidos como recolectores de residuos

La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que se hacían pasar por recolectores de residuos y que momentos antes habían cometido un robo en una veterinaria del barrio porteño de Belgrano. Dos de los sospechosos registran un extenso historial delictivo que supera las 30 causas judiciales acumuladas, mientras que todos los involucrados tienen domicilio en el partido bonaerense de José C. Paz.

El hecho ocurrió en la calle Echeverría al 1500, donde personal de la Comisaría Vecinal 13 A acudió tras recibir una alerta por un robo en un comercio de la zona. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a tres hombres que coincidían con las características aportadas por la víctima y que intentaban alejarse rápidamente del sector.

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Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos estaban vestidos con prendas similares a las utilizadas por trabajadores de recolección de residuos, una estrategia que presuntamente utilizaban para pasar desapercibidos y evitar despertar sospechas entre vecinos y comerciantes.

Los delincuentes vestían de trabajadores de residuos, llevaban credenciales y teléfonos celulares, que fueron secuestrados

Al advertir la presencia policial, los tres hombres intentaron escapar a pie, aunque fueron interceptados y reducidos a pocos metros del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que llevaban bolsas de residuos, tarjetas identificatorias similares a las utilizadas por personal de limpieza y tres teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados para la investigación.

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Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la veterinaria, quien relató que los delincuentes ingresaron al local y lo amenazaron para obligarlo a realizar transferencias bancarias por un total de 120 mil pesos. Tras concretar el robo, los autores escaparon con el dinero, aunque fueron detenidos poco después gracias al rápido accionar policial.

Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años. De acuerdo con los registros judiciales, dos de ellos poseen un importante prontuario. El sospechoso de 46 años acumula 17 antecedentes, varios vinculados a delitos contra la propiedad, además de registrar una condena vigente por hurto. En tanto, el hombre de 30 años suma 14 ingresos por distintas causas, entre ellas robos y una causa por abuso sexual con sometimiento.

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Las fuentes consultadas indicaron además que ambos habían sido demorados durante 2025 en el marco de una investigación por presuntas maniobras de extorsión a conductores, a quienes exigían dinero para permitirles estacionar sus vehículos en determinados sectores.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, con intervención de la Secretaría Única del doctor Yungano.

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Otros elementos secuestrados a los delincuentes

Tras analizar las actuaciones policiales, la Justicia dispuso la detención de los tres imputados y el secuestro de todos los elementos encontrados en su poder, mientras continúa la investigación para determinar si participaron en otros hechos similares ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.