Crimen y Justicia

Se hicieron pasar por recolectores de residuos y asaltaron una veterinaria: tenían un frondoso prontuario

Los falsos trabajadores habían ingresado a una veterinaria del barrio de Belgrano y obligado a su dueño a transferirles $120 mil. Fueron detenidos por la Policía de la Ciudad

Guardar
Google icon
La Policía de la Ciudad detuvo a tres ladrones con domicilio en la Provincia de Buenos Aires –dos de ellos con más de treinta antecedentes delictivos en total-, quienes robaron una veterinaria del barrio de Belgrano vestidos como recolectores de residuos

La Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que se hacían pasar por recolectores de residuos y que momentos antes habían cometido un robo en una veterinaria del barrio porteño de Belgrano. Dos de los sospechosos registran un extenso historial delictivo que supera las 30 causas judiciales acumuladas, mientras que todos los involucrados tienen domicilio en el partido bonaerense de José C. Paz.

El hecho ocurrió en la calle Echeverría al 1500, donde personal de la Comisaría Vecinal 13 A acudió tras recibir una alerta por un robo en un comercio de la zona. Al llegar al lugar, los efectivos observaron a tres hombres que coincidían con las características aportadas por la víctima y que intentaban alejarse rápidamente del sector.

PUBLICIDAD

Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años
Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos estaban vestidos con prendas similares a las utilizadas por trabajadores de recolección de residuos, una estrategia que presuntamente utilizaban para pasar desapercibidos y evitar despertar sospechas entre vecinos y comerciantes.

Los delincuentes vestían de trabajadores de residuos, llevaban credenciales y teléfonos celulares, que fueron secuestrados
Los delincuentes vestían de trabajadores de residuos, llevaban credenciales y teléfonos celulares, que fueron secuestrados

Al advertir la presencia policial, los tres hombres intentaron escapar a pie, aunque fueron interceptados y reducidos a pocos metros del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, los agentes constataron que llevaban bolsas de residuos, tarjetas identificatorias similares a las utilizadas por personal de limpieza y tres teléfonos celulares, elementos que fueron secuestrados para la investigación.

PUBLICIDAD

Posteriormente, los efectivos se entrevistaron con el propietario de la veterinaria, quien relató que los delincuentes ingresaron al local y lo amenazaron para obligarlo a realizar transferencias bancarias por un total de 120 mil pesos. Tras concretar el robo, los autores escaparon con el dinero, aunque fueron detenidos poco después gracias al rápido accionar policial.

Los detenidos tienen 22, 30 y 46 años. De acuerdo con los registros judiciales, dos de ellos poseen un importante prontuario. El sospechoso de 46 años acumula 17 antecedentes, varios vinculados a delitos contra la propiedad, además de registrar una condena vigente por hurto. En tanto, el hombre de 30 años suma 14 ingresos por distintas causas, entre ellas robos y una causa por abuso sexual con sometimiento.

Las fuentes consultadas indicaron además que ambos habían sido demorados durante 2025 en el marco de una investigación por presuntas maniobras de extorsión a conductores, a quienes exigían dinero para permitirles estacionar sus vehículos en determinados sectores.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de los Barrios Saavedra-Núñez, a cargo del fiscal José María Campagnoli, con intervención de la Secretaría Única del doctor Yungano.

Otros elementos secuestrados a los delincuentes
Otros elementos secuestrados a los delincuentes

Tras analizar las actuaciones policiales, la Justicia dispuso la detención de los tres imputados y el secuestro de todos los elementos encontrados en su poder, mientras continúa la investigación para determinar si participaron en otros hechos similares ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires.

Temas Relacionados

asaltorobobarrio de Belgranopolicía de la Ciudad de Buenos Airesrobo a comerciosrecolectores de residuosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturaron a un polaco que era buscado internacionalmente cuando intentó cruzar la frontera de Puerto Iguazú

Se trata de un hombre de 42 años, que estaba acusado de brindar un falso testimonio en una causa por homicidio. Además, estaba bajo sospecha por formar parte de una organización criminal

Capturaron a un polaco que era buscado internacionalmente cuando intentó cruzar la frontera de Puerto Iguazú

Robaron ropa a madres internadas en un hospital maternal de Chaco y hubo disturbios

Un operativo policial permitió detener a un hombre acusado de sustraer prendas de recién nacido en el área de Maternidad, mientras que dos personas fueron demoradas por generar incidentes en el ingreso al centro de salud

Robaron ropa a madres internadas en un hospital maternal de Chaco y hubo disturbios

Detuvieron a cuatro personas por robar celulares en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Según confirmaron las autoridades, los acusados fueron atrapados a pocos metros del lugar. Además, se logró recuperar los dispositivos robados

Detuvieron a cuatro personas por robar celulares en Córdoba durante los festejos por el triunfo de Argentina

Investigan la muerte de un instructor de vuelo luego de que se cayera de una avioneta en Córdoba

Aunque la identidad del instructor no trascendió, se conoció que tenía 42 años. Todavía no se determinó en qué circunstancias se produjo el accidente

Investigan la muerte de un instructor de vuelo luego de que se cayera de una avioneta en Córdoba

Nuevo detenido por el crimen del joven que mataron a golpes y dejaron en una heladera

La investigación judicial en Santa Fe identificó a un organizador de búnkeres de drogas, en un crimen marcado por deudas y violencia

Nuevo detenido por el crimen del joven que mataron a golpes y dejaron en una heladera

DEPORTES

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil-Noruega, EN VIVO, por los 8vos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El líquido “milagroso” que usaron dos de las figuras del triunfo de la selección argentina ante Cabo Verde: “Me la hice traer”

Franco Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La estrategia del DT de Francia para proteger a Mbappé después de una reacción ante Paraguay que generó críticas en el Mundial

El crudo análisis de la prensa francesa sobre el juego de Paraguay: “Conducta antideportiva y agresión directa”

TELESHOW

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Rubén Blades vuelve a Argentina para despedirse de los escenarios: “Ya hice lo que tenía que hacer”

Las Primas: del furor de los ’80 al fenómeno que desafió al tiempo y convirtió sus canciones en himnos bailables

Las vacaciones de Cami Homs con su hija Aitana en Brasil: sol, playa y shopping

Lali deslumbró junto a Miranda! en el Madrid Orgullo 2026 ante más de 25.000 personas

Mirtha Legrand recordó a Ernestina Pais tras su muerte: “Qué tristeza, se podría haber evitado”

INFOBAE AMÉRICA

¿Quo Vadis Reino Unido?

¿Quo Vadis Reino Unido?

La invasión a Ucrania llegó a la vida cotidiana de Rusia

La ciudad que la selva ocultó durante dos mil años en la Amazonía ecuatoriana

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, atacaron posiciones en Yemen: al menos 15 muertos y más de 20 heridos

Punta del Este, y el mar que ya no duerme