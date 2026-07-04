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El insulto “argentino” de Kylian Mbappé a un rival en el partido entre Francia y Paraguay

El 10 francés se insultó con Junior Alonso en el primer tiempo del duelo válido por los octavos de final del Mundial 2026

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“La c... de tu madre, la c... de tu madre”. El insulto de Kylian Mbappé a Junior Alonso cuando promediaba la primera parte del partido entre Francia y Paraguay, válido por los octavos de final de la Copa del Mundo, fue captado en primer plano por las cámaras y no dejó de llamar la atención entre los televidentes y fanáticos. Si bien el francés vive hace un tiempo en España ya que milita en Real Madrid, resultó curioso que esta ofensa muy utilizada en Argentina lo tuviera como protagonista.

Este no había sido el primer cruce que se registró entre Kiki y sus adversarios, ya que unos minutos atrás, el capitán galo se recompuso rápidamente luego de un agarrón de Andrés Cubas y se lo quitó de encima con un empujón, lo que generó la reacción de varios compañeros del ex Boca que saltaron a recriminárselo. Empujones, insultos y un racimo de hombres de uno y otro bando que tuvieron que ser separados, como si fuera un padre, por el árbitro del match, el uzbeko Ilgiz Tantashev.

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La etapa inicial del encuentro que se lleva a cabo en Filadelfia a una alta temperatura (el campo de juego registró una temperatura por encima de los 60 grados centígrados) fue bastante incómodo para Mbappé y toda Francia. Los paraguayos se abroquelaron en el fondo con una línea de cinco defensores, otra media de cuatro volantes y Julio Enciso como único delantero, achicando los espacios y hasta amagando con concretar algún contragolpe.

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