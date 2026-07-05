Un buque de carga fue atacado frente a la costa de Yemen en medio de tensiones por las nuevas tasas navieras de Irán

El buque de carga griego Sea Champion atracado en el puerto de Adén, Yemen, tras sobrevivir a un ataque con misiles de la milicia hutí en el mar Rojo. (REUTERS/Fawaz Salman/Archivo)

Un buque de carga fue atacado el domingo por asaltantes armados en el mar Rojo frente a la costa de Yemen, informó el ejército británico, marcando la agresión marítima más reciente en una región crucial para el comercio global y ensombrecida por renovadas tensiones diplomáticas y económicas.

La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) reportó que el suceso ocurrió a unas 30 millas náuticas (55 kilómetros) al suroeste de la ciudad costera de Hodeida, un enclave portuario que permanece bajo el control de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Según el informe oficial, una lancha rápida se aproximó al carguero y abrió fuego contra la estructura, lo que obligó a los guardias de seguridad privada a bordo del mercante a responder con disparos de advertencia. La embarcación agresora se replegó posteriormente hacia un buque nodriza que operaba en las cercanías con su sistema de identificación satelital apagado.

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Riesgos persistentes en las rutas comerciales

Imagen satelital del estrecho de Bab al-Mandab, Yemen, ruta clave afectada por ataques rebeldes y piratería en el mar Rojo. (Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)

La UKMTO confirmó que tanto el buque de carga como su triplicación resultaron ilesos tras el intercambio de disparos, y las autoridades internacionales ya han iniciado una investigación formal. Aunque ningún grupo se atribuyó de inmediato la autoría del incidente, la agresión ocurre en una zona donde los insurgentes yemeníes han empleado históricamente drones y misiles contra el tráfico naviero.

La actividad hostil en el estrecho de Bab al-Mandab forzó previamente a las mayores corporaciones de transporte marítimo a desviar sus flotas alrededor del cabo de Buena Esperanza en África, evitando el canal de Suez y encareciendo los costos logísticos. Paralelamente, la Oficina Marítima Internacional mantiene alertas vigentes por el repunte de la piratería somalí en zonas adyacentes como el golfo de Adén, donde un mercante sufrió daños menores en su puente el pasado 1 de julio tras el asalto de cuatro hombres armados frente a Balhaf.

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Nuevos aranceles y tensiones en Ormuz

El incidente en el mar Rojo coincide con un endurecimiento de la postura política de Irán en los pasos estratégicos de la región. El embajador de Irán en China, Abdolreza Rahmani Fazli, anunció durante el Foro Mundial de la Paz en Beijing que Teherán impondrá nuevas tasas por servicios a los barcos comerciales que transiten por el estrecho de Ormuz. La medida, coordinada con Omán, busca regular el tráfico que transporta una quinta parte del petróleo crudo y gas natural licuado del mundo.

El diplomático iraní aclaró que estos cargos fiscales no representan un “peaje”, sino una retribución por la gestión medioambiental y la seguridad de la navegación. No obstante, Fazli matizó que habrá un “trato especial” para las naciones aliadas que apoyaron a Irán durante el conflicto reciente con Estados Unidos e Israel. Por su parte, la administración estadounidense ha manifestado su rechazo frontal a estas tarifas, abriendo un foco de incertidumbre sobre el acuerdo inicial de paz, el cual estipulaba un libre tránsito sin costos por un periodo de 60 días tras el fin de las hostilidades en Oriente Medio.

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Los hutíes extienden amenazas a Arabia Saudita

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, anuncia un ataque contra destructores estadounidenses en el mar Rojo durante una marcha de apoyo en Saná, Yemen. (REUTERS/Khaled Abdullah)

La inestabilidad marítima se complementa con la fragilidad interna de Yemen, un país dividido desde hace más de una década entre el gobierno reconocido internacionalmente y el movimiento hutí. En los últimos días, el portavoz militar de los rebeldes, Yahya Saree, amenazó directamente con lanzar ataques contra infraestructuras estratégicas y aeropuertos en Arabia Saudita, rompiendo una fase de relativa calma.

Los insurgentes, que controlan la capital Saná y el norte del territorio desde el inicio de la guerra civil en 2015, acusaron a la aviación militar saudita de bloquear el espacio aéreo para impedir el aterrizaje de un avión civil iraní con civiles heridos. Esta escalada de declaraciones pone en peligro la frágil tregua mediada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022 y suma presión a las negociaciones diplomáticas en curso para lograr una solución definitiva al conflicto en Oriente Medio.

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