¿Quo Vadis Reino Unido?

Reino Unido vive una inédita inestabilidad política (REUTERS/Hannah McKay)

Según la Enciclopedia Británica, Quo Vadis es una expresión que significa ¿Adónde vas?, cuyo origen se encuentra en la tradición bíblica cristiana, aunque también se usa para invitar a la reflexión. Y es eso lo adecuado para entender lo que hoy está pasando con la nominación del nuevo primer ministro, ya que, aunque experiencias semejantes se han vivido en las últimas décadas, la renuncia de Sir Keir Starmer y su seguro reemplazo por Andy Burnham tiene una connotación diferente a casos semejantes, a los cuales solo se parece en lo formal.

Con Burnham, hasta hace poco alcalde del Gran Manchester, nada menos que siete primeros ministros (PM) habrán ocupado ese cargo desde 2010, en un país que se sentía orgulloso de su estabilidad política, la que sin duda se ha perdido. Esa estadística se entiende mejor cuando se dice que desde el final de la segunda guerra mundial ha habido 18 PM, solo 12 en 65 años, y luego 7 en 16 años. Ahora, si agregamos los motivos, entre 1945 y 2010, seis de los doce simplemente perdieron elecciones, tres renunciaron por motivos de salud, y dos, por causa de escándalos.

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El caso de Starmer se parece a dos emblemáticos para sus respectivos sectores, Lady Thatcher en el caso de los conservadores y Tony Blair, en el de los laboristas, ya que hubo razones predominantemente electorales, es decir, eminentemente político-partidistas en ambos, toda vez que al igual que en el caso de Starmer, hubo rebeliones previas entre los miembros del Parlamento, que desconfiaban de que ellos fueran capaces de ganar las elecciones siguientes, y todo integrante de un Congreso o Parlamento, por sobre todo, busca mantenerse en su puesto, para lo cual debe ganar la próxima elección. Esa rebelión condujo a la renuncia de la “dama de hierro”, no sin antes opinar que sonreían quienes la traicionaron. El caso de Blair difiere en el sentido que se le ofreció un período de meses, en los cuales permaneció en el cargo, mientras se hacía la transición, una forma más elegante, aunque no para Blair quien habló de una “conspiración de restaurant” en su contra. A Starmer se le ofreció algo parecido, pero lo rechazó.

Las rebeliones cumplieron su objetivo, toda vez que la elección siguiente fue ganada, por John Major en el caso de Thatcher y por Gordon Brown en el de Blair, aunque después se inauguraron periodos largos en que el poder estuvo en manos de sus respectivos adversarios.

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En el caso de Starmer, su alejamiento pareció en verdad una destitución, al producirse menos de dos años después de una resonante victoria, toda vez que, en julio de 2024, los laboristas lograron 412 diputados en la Cámara de los Comunes contra 121 de los conservadores. Sin embargo, una serie de escándalos minaron su posición, incluyendo la designación de un embajador en Washington sin cumplir con todos los resguardos legales, además que estuvo vinculado al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, la adopción de medidas impopulares violando promesas hechas en la campaña, y sobre todo dos hechos de la mayor importancia electoral para miembros del parlamento preocupados por su mantención en el cargo, como lo son el desastroso resultado de las elecciones locales en mayo, donde los laboristas perdieron miles de concejales, y segundo, que el mayor triunfador en esas elecciones fue el partido Reform UK, con una propuesta similar a la de Trump, novedosa para el Reino Unido.

Esa derrota fue tan contundente que precipitó su caída. Se inició con las renuncias al gabinete de gente cercana que él mismo había nombrado como lo eran los ministros de Defensa y Salud, el primero denunciando la falta de fondos para su sector y el abandono en que se encontrarían las fuerzas armadas, y el de Salud, indicando su disposición a participar en una elección para nuevo primer ministro. Y por el otro, la búsqueda de un nuevo primer ministro, capaz de revitalizar las posibilidades electorales del partido laborista.

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Esa persona fue encontrada en el Gran Manchester en su alcalde Andy Burnham, una figura popular en el partido, pero, además, capaz de ganar elecciones, tanto que se le llamaba “el rey del norte”. Burnham había sido miembro del parlamento y además había competido en el pasado por el cargo de primer ministro al interior del partido, pero ahora estaba dedicado a la política local, por lo que no cumplía con el requisito legal de ser miembro de la Cámara de los Comunes. Sin embargo, una oportuna vacancia en el distrito de Makerfield fue la solución, ya que hubo una convocatoria a elecciones que fueron ganadas por Burnham por una apreciable diferencia, lo que confirmaba su atractivo electoral y solucionaba la dificultad legal de no ser diputado.

El primer ministro británico Keir Starmer sale de 10 Downing Street en Londres, el 24 de junio del 2026 (AP foto/Alastair Grant)

A pesar de las objeciones éticas que puede despertar el camino utilizado para desprenderse de Starmer, se cumplió con toda la legalidad formal necesaria para nombrar al primer ministro, y aunque todavía queda un plazo por cumplir, todo indica que, al no haber otros postulantes será ungido, por lo que a Burnham solo le va a quedar la audiencia en Palacio con el rey Carlos III, es decir, no quedaría otra formalidad que esa reunión, inclinarse y estrechar la mano del monarca. A partir de ese momento, ya va a estar disponible para que su futura residencia sea el número 10 de Downing Street.

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Lo que se está presenciado en el Reino Unido también trae consigo enseñanzas para los nuevos gobiernos que han sido elegidos en tierras alejadas como Latinoamérica, donde lo más importante, no es si son o no gobiernos de derecha o de izquierda, sino que los electorados tienen mucha menos paciencia ahora, ya que ni siquiera le conceden a los nuevos gobiernos los tradicionales cien primeros días, además que exigen que se haga de inmediato la diferencia entre la campaña para ser elegidos y actuar efectivamente como gobierno desde el inicio. Es decir, en campaña se aceptan promesas y guerras o guerrillas culturales, pero a los gobiernos se les exige, sobre todo, cumplir las promesas y apenas electos, dejar de culpar a sus predecesores, en otras palabras, se les exige ser buenos gobiernos, y se tiene poca paciencia con quienes no aciertan con sus decisiones o tratan de eludir su propia responsabilidad.

Eso le pasó a Starmer, quien fue la persona adecuada para ganar la elección del 2024, pero no se dio cuenta del cambio de escenario, y siguió actuando como si todavía estuviera en campaña, repitiendo eslóganes, pero, en definitiva, su gobierno fue percibido como un desastre similar al de los últimos gobiernos conservadores, también responsables del mal momento que se vive en el Reino Unido.

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La situación descrita trae consigo problemas que superan con mucho a los temas que predominan en procesos electorales. Es así como las demandas que comienzan a adquirir prominencia son de gran entidad, y lo electoral, incluyendo la aparición y desaparición de fuerza políticas, los ascensos y caídas de laboristas y conservadores son sólo expresión de esos temas de fondo, partiendo por el hecho que un país que se enorgullecía de la estabilidad política, hoy cambia a su primer ministro cada pocos años, lo que dejó de ser algo excepcional para transformarse en la nueva normalidad.

Es por ello, que el Reino Unido no solo está afectado por una mala situación económica y no sabe realmente qué hacer con la inmigración ilegal, ya que han fracasado las decisiones tomadas por gobiernos sucesivos. Por mucho que se haya preparado un aterrizaje lo más suave posible para el entrante Andy Burnham, al anunciarse que se suspendería una legislación controvertida que anunciaba reformas a los tribunales y medidas para reforzar la seguridad energética mediante mayor acceso a la energía verde, hoy, los problemas son tales que al parecer ya no admiten soluciones de parche.

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Para triunfar en la segunda guerra mundial, el Reino Unido debió hacer tales sacrificios que se vio obligado a desprenderse de buena parte de su imperio colonial, y su rol de potencia de segundo orden quedó definido cuando EE. UU. a través del presidente Eisenhower los obligó en 1956 a retirarse del Canal de Suez después de haber invadido a Egipto junto a Francia e Israel. Hoy, su situación sería tal que, según un respetado ex almirante, ni siquiera se estaría en condiciones de enviar la flota a las Malvinas, como se hizo en 1982.

Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro del Reino Unido (© House of Commons/Handout via REUTERS)

Sin embargo, el país que se transformó en sinónimo de imperio hoy tiene a su interior una verdadera guerra cultural acerca de su identidad, dado el retroceso de los fundamentos cristianos en comparación a la creciente islamización de su población, con cambios no solo en la composición de su política, sino con efectos variados, desde la educación hasta la administración de justicia, con circunstancias tan violentas como aquel muchacho que falleció esposado ante policías que no quisieron ayudarlo, simplemente porque había sido acusado falsamente de utilizar expresiones “racistas”.

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En lo personal, a mí me cuesta reconocer al país que admiré y del que estoy agradecido por lo que me enseñó, ya que allí hice mi máster y mi doctorado. Me cuesta reconocer a un país que ha retrocedido en su admirable libertad de expresión, a tal nivel que amplios sectores se cuidan de decir lo que realmente piensan, desde el momento que ha habido gente procesada y acusada en tribunales en números semejantes a China por expresiones dichas en redes sociales, tanto que han sido arrestadas en algunas oportunidades al regresar al país después de haber emitido esas opiniones en el exterior.

Es un país al que le cuesta hablar de futuro desde el momento que aparece, desaparece y vuelve a aparecer el tema de cuan posible es que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea, así como hay una motivación detrás del crecimiento de Reform UK, la de quienes sienten que las tradiciones británicas no están siendo respetadas ni por el gobierno ni por la inmigración ilegal, que no estaría haciendo esfuerzos por integrarse, sino que es al país donde son recibidos al que le exigen hacer ese esfuerzo.

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A nivel internacional, sin duda el Reino Unido ha descendido, pero aún más impactante es lo que ha ocurrido a su interior, con una sociedad que era admirablemente tolerante y liberal, donde al igual que otras sociedades europeas se ha alimentado una paradoja en las últimas décadas, ya que el discurso sigue siendo de garantizar las libertades públicas, mientras que se multiplican los dispositivos que restringen y regulan los comportamientos individuales, restricciones que siempre se presentan, tal como se manifestaron en la pandemia, en nombre de principios superiores, como pueden ser la salud pública o la lucha contra el odio, o en nombre de la justicia o del medio ambiente, donde no todas las víctimas son iguales, sino que hay una jerarquía entre ellas, como lo demostró la muerte de Henry Nowak, tan evitable como la de George Floyd en Minneapolis el 2020, pero donde hubo una reacción muy distinta de la sociedad y de los medios de comunicación tradicionales.

Se ve cansado al Reino Unido, no es una derrota de banderas arriadas, sino una lenta, burocrática, casi administrativa, que ni siquiera se ve preparada para abordar ese cambio de época que va a representar la Inteligencia Artificial. Lo más grave es que sus instituciones están enfrentadas a una crisis de legitimidad como no se ha dado no solo en las últimas décadas, sino en los últimos siglos. La monarquía sigue manteniendo el prestigio después del largo reinado de Isabel II, pero lo mismo no se puede decir ni de la política ni de los medios de comunicación, incluyendo a la famosa BBC, coletazos que hoy están alcanzando a instituciones de prestigio en el pasado, como la administración de justicia o la policía, con repercusiones hasta en Scotland Yard.

¿Será Andy Burnham el líder que el Reino Unido necesita hoy? No lo sabemos, dada la velocidad del vía crucis al que se vio (merecidamente) sometido Starmer y el dramatismo, con elementos de política pequeña, en la forma como fue bajado del cargo por una rebelión interna, de diputados muchos de los cuales eran primerizos, que solo llegaron a Westminster gracias a la avalancha electoral de los últimos comicios generales, los del 2024.

No sabemos, solo que por su trayectoria y opiniones contra la “élite” está a la izquierda de su predecesor, pero en un contexto donde ha habido una derechización del electorado, tal como lo demuestran las últimas elecciones locales y el ascenso de Reform UK y su líder Nigel Farage, todo un cambio en la tradicional política bipartidista de conservadores y laboristas, más una tercera fuerza más pequeña llamada lib-lab, más los partidos regionales escoceses, irlandeses y de Gales. Ahora, al parecer el Reino Unido se incorpora a la política de la polarización, con los peligros y desventajas que ello trae consigo.

El gran error de Keir Starmer fue no adaptarse a este cambio, no abordar los problemas de fondo del momento que se vive, y seguir actuando como si el escenario de su inmenso triunfo todavía se mantenía, sin entender que ahí operó un gran voto de castigo a malos gobiernos de los conservadores más que un apoyo al programa wokista del laborismo. Que todo político debe actuar como un maestro de la oportunidad es consejo de Maquiavelo al príncipe, y la caída de Starmer es evidencia del hecho que al no cambiar y al no adaptarse al cambio que tuvo lugar en el electorado, quien en definitiva fue cambiada fue su persona.

No sabemos si Burnham está disponible para modificar el programa con el que fueron electos los laboristas hace un par de años, o, por el contrario, va a buscar doblar la apuesta. Para el primer ministro que formalmente asume en los próximos días, fundamental es que intente salir del hoyo y la parálisis que hundió al gobierno, o sino la posibilidad de repetir el ascenso y caída del conservador Boris Johnson se puede repetir, toda vez que los errores que obligaron a la salida de Starmer no fueron ocasionados por su oposición sino por él mismo, ya que fueron errores autoprovocados como también errores no forzados.

Keir Starmer no abordó los problemas de fondo que atraviesa el Reino Unido(REUTERS/Isabel Infantes)

Su breve gobierno recuerda lo que le ocurrió a Biden, sin por cierto incorporar el deterioro y los problemas de salud del estadounidense. Starmer fue el hombre adecuado para ganar la elección, pero después su propio partido lo desechó. Si nos guiamos por el pasado, el cambio de primer ministro ha permitido un repunte en las encuestas, pero son modificaciones de breve duración, por lo que considerando que el aguante de los electores ha disminuido, a Burnham le podría pasar lo mismo que a Keir Starmer si no ataca los problemas de fondo, algunos que además son los mismos que condujeron al brexit, como la sensación de algunos votantes que el país y a su cultura está siendo cambiada sin siquiera consultarles.

Para no repetir su suerte, el desplome conservador debiera ser estudiado por los laboristas, ya que un similar desenlace parece ser el camino por ellos elegido al dejar de hablarle a las mayorías y sus preocupaciones ciudadanas, para principalmente preocuparse de ser expresión sólo de la tribu propia y no del sentido común. Es lo que ocurre cuando se pierde el centro, aunque solo sea en el discurso.

Sobre todo, la enfermedad que ha afectado a distintos gobiernos de la isla británica es una que también tiene lugar en la Unión Europea, la pérdida del orgullo por una historia magnífica para avanzar por la pendiente que conduce a una creciente irrelevancia. Quizás, lo que ocurre en el otrora poderoso Reino Unido que alguna vez dirigiera al mundo, va a ayudar a los historiadores del futuro a explicar el desencanto y la crisis que se produjo con el sistema y la civilización liberal. Por otra parte, es una enseñanza que también debiera ser observada por el cambio político que está teniendo lugar en Latinoamérica, que la exigencia del votante no es tanto laborista o conservador, derecha o izquierda, sino ser un buen gobierno.

Máster y PhD en Ciencia Política (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)