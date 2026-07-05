Costa Rica

Finales de Mundiales coinciden con altos reportes de violencia intrafamiliar en Costa Rica

Según estadísticas oficiales, en la definición de Rusia 2018 hubo 439 registros y en Qatar 2022 la cifra llegó a 443

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Primer plano de un puño masculino cerrado. Al fondo, desenfocados, una mujer abraza a una niña sentadas en un sofá de color claro.
El Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió cerca de 500 reportes en un solo día durante torneos previos, según los datos difundidos por el INAMU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica encendió las alertas al informar que las finales de los Mundiales de fútbol han coincidido con los días de alta cantidad de reportes de violencia intrafamiliar en el país. Según datos históricos del Sistema de Emergencias 9-1-1, durante la final de la Copa Mundial de Qatar 2022 se contabilizaron 443 denuncias de este tipo en tan solo 24 horas, mientras que en la final de Rusia 2018 la cifra alcanzó los 439 casos.

La campaña “Vivamos el Mundial sin violencia contra las mujeres”, presentada por el INAMU, utiliza estos datos para alertar sobre el riesgo que representan los eventos futbolísticos en el ámbito familiar. Las cifras reflejan que la cantidad total de casos de violencia intrafamiliar no experimenta un crecimiento relevante durante los torneos, aunque sí se observan aumentos notorios en días puntuales que coinciden con partidos de gran interés futbolístico.

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La institución destaca que los días de partidos inaugurales, fases de eliminación directa y finales de campeonatos mundiales muestran un incremento en los reportes de violencia intrafamiliar respecto al promedio de otras jornadas del campeonato.

Mujer cubre su rostro con ambas manos. Un anillo se observa en el dedo anular de su mano derecha. La imagen es en blanco y negro con fondo oscuro.
Los picos de reportes coincidieron con partidos inaugurales, encuentros de alta audiencia, fases de eliminación directa y finales de los mundiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades señalan que se ha registrado hasta un 69% más reportes respecto al promedio de los demás días del torneo. Según los datos relevados, el aumento de reportes coincide con las fechas clave de los encuentros, en especial en jornadas de alto interés.

En este contexto, INAMU señala que el día del partido debería ser una oportunidad para compartir, no para generar miedo.

Autoridades refuerzan prevención de la violencia intrafamiliar

INAMU advierte que en algunas jornadas mundialistas el sistema de emergencias ha recibido cerca de 500 reportes de violencia intrafamiliar en un solo día, lo que refuerza la urgencia de fortalecer las acciones de prevención y respuesta inmediata. La entidad recalca que ninguna emoción asociada al fútbol puede justificar una agresión y llama a la ciudadanía a disfrutar la fiesta deportiva en un ambiente de respeto.

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“Ningún gol, ningún penal y ningún resultado justifican una agresión”, es el mensaje central de la campaña, que pone el foco en la necesidad de denunciar cualquier hecho violento y de garantizar que los servicios de atención estén disponibles durante toda la Copa Mundial de 2026. El INAMU articula esfuerzos con otras instituciones del Gobierno de Costa Rica para asegurar el acompañamiento a las víctimas y la intervención oportuna en casos de emergencia.

Ilustración de una casa seccionada con vista interior. Un hombre mira televisión en un salón y una mujer habla por teléfono en un cuarto contiguo. Llueve afuera.
El Sistema de Emergencias 9-1-1 recibió cerca de 500 reportes en un solo día durante torneos previos, según los datos difundidos por el INAMU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autoridades insisten en que la prevención y la denuncia constituyen herramientas imprescindibles para combatir la violencia intrafamiliar y proteger los derechos de las mujeres. La entidad recomienda buscar formas positivas de canalizar las emociones vinculadas al deporte y fortalecer espacios de convivencia pacífica tanto en el hogar como en la comunidad.

La campaña se difunde a través de redes sociales y medios digitales, utilizando cifras contundentes y mensajes directos para visibilizar el fenómeno. El INAMU reitera que la violencia intrafamiliar no tiene justificación y que la protección de las mujeres debe ser una prioridad en todos los contextos, especialmente durante celebraciones deportivas de gran relevancia.

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