Ciencia

La vitamina C en sangre aparece ligada a una mejor conectividad cerebral en la vejez

Investigadores de la Universidad de Hirosaki midieron este nutriente en plasma y compararon los resultados con imágenes cerebrales, y observaron vínculos con la conservación de estructuras asociadas a memoria y capacidades cognitivas

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Ilustración estilo acuarela de un frasco de "Vitamina C", dos rodajas de naranja, un comprimido naranja y un vaso de agua.
La vitamina C en sangre se asocia con una mejor preservación de estructuras cerebrales en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio japonés indica que niveles altos de vitamina C en sangre pueden estar relacionados con una mejor salud cerebral en adultos mayores.

La investigación, difundida por Fox News Digital y publicada en PLOS ONE, muestra que quienes presentan mayor concentración sanguínea de este nutriente tienden a tener cerebros mejor conservados y conexiones neuronales más fuertes.

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Diversos análisis científicos han hallado que, en adultos mayores, los niveles elevados de vitamina C se vinculan a una estructura cerebral más robusta y a conexiones firmes en redes responsables de la memoria y la función cognitiva. Esta relación ha impulsado el interés por identificar factores accesibles que influyan positivamente en el envejecimiento cerebral.

Infografía que ilustra la relación entre la vitamina C y la salud cerebral, mostrando un cerebro brillante, frutas cítricas, cápsulas y gráficos explicativos.
Una investigación reciente sugiere que los adultos mayores con mayores concentraciones de vitamina C en sangre tienden a preservar mejor la estructura y las conexiones neuronales de su cerebro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, dirigido por Tomohiro Shintaku, profesor asistente en la Universidad de Hirosaki, evaluó a 2.044 adultos mayores residentes en Hirosaki, Japón. El promedio de edad fue de 69 años y el 61% eran mujeres. Se midió la vitamina C mediante análisis de sangre y se realizaron imágenes por resonancia magnética para valorar la estructura cerebral.

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Cómo se realizó el estudio sobre vitamina C y salud cerebral

Los resultados mostraron que las personas con niveles más bajos de vitamina C presentaban menor volumen cerebral y redes neuronales menos conectadas. Esta asociación se mantuvo aun después de considerar factores como la edad, el tabaquismo o la diabetes.

Vista aérea de cinco científicos en batas blancas y gafas de seguridad trabajando en un laboratorio con tubos de ensayo, frascos etiquetados y equipos.
La investigación analiza a 2.044 adultos mayores de Hirosaki, Japón, con una edad promedio de 69 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Shintaku, citado por el medio, “los adultos mayores con niveles sanguíneos más altos de vitamina C tienden a preservar mejor la estructura cerebral y las conexiones dentro de la red de modo predeterminado, crucial para la memoria y la función cognitiva”. Los autores resaltaron que el método de análisis sanguíneo empleado es más fiable que estimaciones dietéticas previas.

Además, la investigación señaló como novedad el haber demostrado una asociación directa entre los valores reales de vitamina C en plasma y la estructura de redes cerebrales observada en resonancias magnéticas.

Implicaciones dietéticas y recomendaciones

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los niveles plasmáticos más altos coinciden con redes neuronales más conectadas vinculadas a memoria y funciones cognitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos subrayan la importancia de mantener una dieta rica en vitamina C para la salud cerebral. “Nuestros hallazgos sugieren que mantener niveles óptimos de vitamina C mediante una alimentación con frutas cítricas, bayas, tomates y verduras de hoja verde puede ser una forma sencilla pero eficaz de proteger la función cerebral”, subrayó Shintaku.

El estudio recuerda que los seres humanos no pueden sintetizar vitamina C, por lo que su obtención depende exclusivamente de la dieta.

Precauciones y limitaciones del hallazgo

Primer plano de un racimo de tomates rojos maduros aún en la planta, con hojas y tallos verdes visibles en un entorno de huerto soleado.
El estudio destaca la medición sanguínea como una vía más fiable que las estimaciones dietéticas previas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los resultados, los responsables advierten que este es un estudio observacional y transversal. Por tanto, no puede establecer una relación causal entre niveles elevados de vitamina C y prevención del deterioro cognitivo.

La investigación destaca que la medición se realizó solo una vez por participante y que la magnitud de la asociación observada resulta menor frente a otros factores de riesgo conocidos, como la hipertensión o el exceso de glucosa.

La mayoría de los participantes eran adultos japoneses mayores, por lo que estos hallazgos deben interpretarse con cautela al aplicarse a otros grupos o regiones.

Toronja, fruta cítrica, pulpa jugosa, color rosado, frescura natural. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La vitamina C aparece como un factor más dentro del conjunto de variables que influyen en la salud cerebral con el paso del tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al respecto, el doctor Dung Trinh, internista y director de la Healthy Brain Clinic, consultado por Fox News Digital, señaló: “Este estudio encontró una asociación, pero no demuestra que la vitamina C prevenga el deterioro cognitivo ni que tomar suplementos mejore la salud cerebral”.

Investigaciones de mayor alcance, como el estudio británico UK Biobank, en el que participaron más de 9.000 personas, reflejan que la vitamina C representa solo uno de varios factores que pueden influir en el cerebro durante la vejez.

Aunque los niveles de vitamina C se asocian con una mejor estructura y conectividad cerebral dentro del proceso de envejecimiento, este nutriente debe considerarse solo como una pieza más dentro del amplio panorama que conforma la salud cerebral a lo largo del tiempo.

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