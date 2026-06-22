Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos

Rusia Lanzó un nuevo ataque con misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos tres muertos (REUTERS)

Al menos tres personas murieron en las últimas horas como consecuencia de ataques rusos contra Ucrania, entre ellas un tripulante egipcio de un buque de carga alcanzado por drones en el mar Negro, según informaron este lunes autoridades ucranianas.

Los bombardeos también causaron víctimas en las ciudades de Zaporizhzhia y Odessa, mientras Rusia reportó la interceptación de cientos de drones ucranianos y el cierre temporal de los cuatro aeropuertos de Moscú.

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El viceprimer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba, informó que un ataque con drones incendió una embarcación mercante que navegaba bajo bandera panameña en el mar Negro. “Un ataque con drones provocó un incendio en un buque que navegaba bajo bandera de Panamá. Un miembro de la tripulación murió: un cocinero de 58 años, ciudadano de Egipto”, escribió en Telegram.

Según el funcionario, otros ocho marineros abandonaron la nave en una balsa salvavidas. Entre ellos había ciudadanos de Turquía e India. Kuleba señaló que el barco “sufrió daños significativos y perdió condiciones de navegabilidad”.

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La Marina ucraniana identificó la embarcación como el carguero turco Victress y precisó que el impacto provocó “un incendio de gran magnitud”.

En un comunicado difundido por Telegram, la fuerza naval sostuvo que “este incidente demuestra una vez más que la Federación Rusa continúa violando las normas del derecho marítimo internacional y representando amenazas para la navegación civil”.

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El viceprimer ministro ucraniano, Oleksi Kuleba, informó que un ataque con drones incendió una embarcación mercante que navegaba bajo bandera panameña en el mar Negro (REUTERS)

Kuleba también afirmó que otras embarcaciones que navegaban bajo las banderas de Palaos y Belice fueron atacadas por fuerzas rusas, aunque en esos casos no se registraron víctimas.

En paralelo, las autoridades regionales ucranianas informaron de otras dos muertes en territorio del país.

En la región de Zaporizhzhia, en el sudeste de Ucrania, un ataque con drones destruyó viviendas y dejó víctimas civiles. El jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov, informó inicialmente que los equipos de rescate buscaban a una mujer atrapada entre los escombros.

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“Tres personas resultaron heridas y otra mujer quedó atrapada en una casa en llamas tras un ataque enemigo en Zaporiyia”, escribió el funcionario en Telegram. Horas después confirmó el fallecimiento de la víctima.

“Lamentablemente, se ha confirmado la muerte de una mujer que estaba dentro de una casa destruida por un dron enemigo”, señaló Fédorov.

En la región de Odessa, sobre la costa del mar Negro, las autoridades reportaron la muerte de una persona tras un ataque con misil contra infraestructura civil. El gobernador regional, Oleg Kiper, indicó que las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico Iskander durante la noche del domingo contra una instalación agrícola.

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Por su parte, el servicio estatal de emergencias de Ucrania informó que el ataque provocó un incendio en una empresa agrícola y dejó otras personas heridas. “Una persona murió como resultado del ataque con misiles de ayer contra infraestructura civil en la región de Odesa. Otras tres personas resultaron heridas”, señaló el organismo.

En la región de Zaporizhzhia, en el sudeste de Ucrania, un ataque con drones destruyó viviendas y dejó víctimas civiles

Los nuevos ataques se produjeron en medio de una intensificación de las operaciones militares entre Moscú y Kiev. Rusia mantiene bombardeos regulares sobre ciudades ucranianas desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, mientras Ucrania incrementó en los últimos meses sus ataques con drones contra territorio ruso.

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Del lado ruso, las autoridades informaron que las defensas aéreas interceptaron una nueva oleada de aparatos no tripulados durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas antiaéreos destruyeron 301 drones ucranianos en distintas regiones del país.

Como medida de seguridad, las autoridades de aviación suspendieron temporalmente las operaciones en los cuatro aeropuertos de Moscú.

(Con información de AFP)