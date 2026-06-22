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Argentina vs. Austria, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, formaciones, TV y todo lo que hay que saber

Tras la victoria por 3-0 sobre Argelia, la Selección conducida por Lionel Scaloni buscará en Dallas la clasificación a la siguiente fase contra los europeos, que vienen de vencer por 3-1 a Jordania

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Hora: 14:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 13:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 12:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 11:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 19:00 (España).

Televisación: DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+, Telefé, TyC Sports y Paramount+ (Argentina) / RTVE y DAZN (España) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports, Caracol y RCN Televisión (Colombia) / DSports (Perú) / Dsports y Televen (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

09:10 hsHoy

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald; Romano Schmid, Xaver Schlager, Marcel Sabitzer; Sasa Kaladjzic o Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick

09:06 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección argentina y Austria!

La Albiceleste se medirá contra el combinado europeo por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 en Dallas. El seleccionado comandado por Lionel Scaloni viene de imponerse por 3-0 sobre Argelia con una actuación estelar de Lionel Messi. Del otro lado, el equipo de Ralf Rangnick venció por 3-1 a Jordania. El partido comenzará a las 14 de Argentina.

Argentina-Austria
La selección argentina se medirá contra Austria en busca de su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 (Reuters)

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