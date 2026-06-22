Cómo pueden la piel y el color de los pies alertar sobre problemas cardíacos, pulmonares o metabólicos

La salud de los pies puede revelar alteraciones sistémicas o infecciosas a través de cambios en los dedos, las uñas o la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de los pies suele quedar relegada a un segundo plano, a pesar de que constituyen la base que sostiene al cuerpo y proporcionan estabilidad postural cada día. El descuido es tan habitual que muchas personas solo reparan cuando aparece dolor o alguna patología visible.

Tal como advierte la especialista en comunicación y deporte Aurora Casanova en un artículo para la revista Sportlife, conviene prestar atención a cualquier cambio en los dedos, uñas o piel, ya que pueden ser señales tempranas de alteraciones sistémicas o infecciosas.

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Observar el color, la textura y la integridad de las uñas permite alertar sobre problemas de salud que van más allá del propio pie.

Según un estudio publicado en la revista British Journal of Dermatology, la exploración de las uñas y la piel de los pies ofrece una herramienta diagnóstica no invasiva que puede anticipar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas o autoinmunes.

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Una revisión del British Journal of Dermatology sobre más de 7.200 pacientes indicó que las alteraciones en las uñas y la piel de los pies pueden anticipar enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas o autoinmunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estudio, que analizó a más de 7.200 pacientes, demostró que en casi un tercio de los casos las alteraciones ungueales precedieron a la aparición de los síntomas principales de la patología subyacente, y permitió una intervención médica más temprana.

Cambios en las uñas: coloración, fragilidad y posibles causas

Las alteraciones en la coloración y la estructura de las uñas suelen ser el primer aviso de que algo no anda bien. Entre los signos más frecuentes está la cromoniquia, una variación del color que puede deberse principalmente a infecciones fúngicas.

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El tono marrón oscuro o la presencia de una línea negra bien definida a lo largo de la uña pueden señalar desde lesiones benignas como un nevus hasta cuadros graves como el melanoma.

Las uñas blanquecinas o amarillas, asociadas a fragilidad y descamación, suelen aparecer en personas con psoriasis, aunque a veces se confunden con infecciones por hongos. La debilidad excesiva, el desprendimiento fácil o la presencia de líneas de Beau indican posibles déficits nutricionales o avitaminosis y requieren un análisis clínico para descartar causas infecciosas o incluso tumorales.

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Los cambios en las uñas, como la cromoniquia, la fragilidad o una línea negra bien definida, pueden asociarse a infecciones fúngicas, psoriasis, déficits nutricionales o melanoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica clínica, el examen de las uñas permite identificar no solo infecciones y enfermedades dermatológicas, sino también trastornos sistémicos como las alteraciones tiroideas, el estrés metabólico o problemas inmunológicos.

Lesiones y alteraciones cutáneas: eccemas, erupciones y cambios de color en la piel

La aparición de ronchas, pústulas o erupciones en la piel del pie puede estar relacionada con afecciones como la psoriasis, intoxicaciones, alergias o infecciones víricas.

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Las ronchas rojas o rosadas en el empeine o en los pliegues pueden ser el primer brote de psoriasis, mientras que las pústulas y erupciones localizadas pueden corresponder a infecciones como la varicela, que en ocasiones se inicia en los pies antes de extenderse al resto del cuerpo.

El color de la piel del pie es otro indicador. Un tono amarillento puede indicar enfermedad hepática o pancreática, mientras que una coloración azulada o violácea suele asociarse a problemas pulmonares o cardíacos, o a una mala circulación sanguínea, común en personas con diabetes avanzada.

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Por su parte, la piel blanca apunta a enfermedad de Raynaud, donde los vasos sanguíneos se constriñen por el frío y disminuye el riego sanguíneo en la zona.

Las ronchas, pústulas y erupciones en la piel del pie pueden estar relacionadas con psoriasis, alergias, intoxicaciones o infecciones víricas como la varicela (Imagen ilustrativa infobae)

Síntomas neurológicos y circulatorios: hormigueo, quemazón y entumecimiento

El hormigueo, la sensación de quemazón o el entumecimiento en los pies pueden ser señales de un déficit en el riego sanguíneo o de neuropatía, especialmente en personas con diabetes. Estas manifestaciones indican que la sensibilidad está alterada, lo que puede derivar en complicaciones graves si no se detecta y trata a tiempo. En muchos casos, estos síntomas preceden a la aparición de úlceras o lesiones más severas, por lo que su identificación temprana ayuda a evitar daños mayores.

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El estudio subraya que la combinación de síntomas neurológicos y alteraciones cutáneas o ungueales aumenta la capacidad de diagnóstico precoz, facilitando la derivación y el tratamiento oportuno.

El hormigueo, la sensación de quemazón, el entumecimiento y deformidades como los dedos en garra o la inflamación del dedo gordo pueden indicar neuropatía, problemas circulatorios, artrosis o gota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deformidades y dolencias articulares: artrosis y gota

Entre las afecciones articulares más comunes en los pies se encuentra la artrosis, visible cuando los dedos se deforman y adoptan una posición en garra. Esta condición, vinculada al envejecimiento y al desgaste de las articulaciones, suele ser dolorosa en las primeras fases y puede limitar la movilidad.

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Otra patología menos frecuente pero muy dolorosa es la gota, que a menudo se manifiesta con inflamación y enrojecimiento intenso del dedo gordo. La acumulación de ácido úrico en la articulación provoca un dolor súbito y grave.