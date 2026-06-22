Economía

Mientras se anuncian inversiones millonarias del RIGI, desde 2023 cerraron 31 empresas por día en la Argentina

A un ritmo de más de una por hora, en poco más de dos años se perdieron 26.448 firmas privadas registradas y 370.000 puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se acentúa el contraste con el incentivo fiscal a los grandes proyectos

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Local comercial con persiana metálica gris bajada en un shopping argentino, con personas caminando borrosas en el pasillo iluminado.
Un local de perfumería cerrado con su persiana metálica en un shopping de Argentina, reflejando la crisis del sector que acumula 700 cierres en la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, la Argentina perdió 26.448 empresas privadas registradas, a un ritmo de 31 cierres por día y más de uno por hora. Así lo revela el informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

De acuerdo con el relevamiento, el número total de unidades productivas activas pasó de 512.357 a 485.909, nivel que no se registraba desde septiembre de 2021, cuando el país aún transitaba la salida de la pandemia.

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A su vez, solo en marzo de 2026 cerraron 2.011 empresas. De esta forma, resalta el informe, se retomó la tendencia de deterioro del entramado productivo tras una breve interrupción en febrero, cuando se había cortado una secuencia de 23 meses consecutivos de caída. La baja se extendió a 23 de las 24 provincias del país.

El impacto fue desigual según la región. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires encabeza las pérdidas con 5.374 empresas menos desde el inicio de la gestión libertaria, seguida por Córdoba (-4.159) y Santa Fe (-3.082). Pero en términos relativos, las provincias más afectadas fueron La Rioja (-21,2%), Chaco (-14%) y Catamarca (-13,1%).

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Neuquén, por su parte, es la única provincia que registró un saldo positivo. Con un crecimiento del 1,3%, el mayor impulso viene por la actividad en Vaca Muerta.

El informe del IAG, vinculado al peronismo, reconstruye la serie histórica desde 1996 e indica que en total se perdieron el 5,2% de las empresas argentinas en ese período. El máximo de la serie se había registrado en febrero de 2012, con 540.282 firmas activas.

Vista exterior de un local comercial vacío con ventanas grandes y un cartel 'Se Alquila' en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la calle mojada y edificios reflejados.
Un local comercial vacío y con un cartel de 'Se Alquila' se observa en una calle mojada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evidenciando la situación de la actividad económica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los rubros, el comercio fue el sector más golpeado, con 6.836 cierres, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Le siguieron el transporte y almacenamiento (6.473), los servicios inmobiliarios (3.796) y la industria manufacturera (3.393). El 99,75% de los empleadores desaparecidos tenían menos de 500 trabajadores, lo que equivale a 26.382 pymes.

El empleo, en caída

El achicamiento del tejido empresarial tiene un correlato directo en los niveles de empleo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se perdieron 370.487 puestos de trabajo privados registrados, a un promedio de 400 empleos por día. La construcción encabeza las bajas sectoriales con 81.425 trabajadores menos -principalmente por el fin de la obra pública-, seguida por la industria manufacturera (-79.263) y el transporte (-64.660). El Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA) señaló que el empleo fabril registró en marzo su nivel más bajo en cuatro años, con una caída mensual de 5.043 puestos y una baja interanual del 4%, equivalente a 46.659 trabajadores menos en las fábricas.

Entre los cierres más recientes, se destaca la suspensión por tiempo indeterminado de una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos, con 950 empleos en riesgo. A su vez, se confirmó el cierre de la planta de Adient en Pueblo Esther, que dejó de fabricar asientos para autos y pasó a importarlos desde Brasil; el cierre de Leval S.A. en San Nicolás, con 52 despidos; y el de la fábrica textil Mazalosa, en el Parque Industrial de La Rioja, que producía indumentaria para las marcas Portsaid, Desiderata y System.

Contraste con el RIGI

Los cierres de empresas conviven con anuncios de inversión de gran escala. De hecho ya son 17 los proyectos aprobados el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), mientras que se suman, al menos, una veintena de intenciones de desembolsos que están a la espera de la aprobación gubernamental. Tal es el caso de la petrolera americana Chevron, que recientemente presentó un plan por USD 13.800 millones para desarrollar el área El Trapial en Vaca Muerta.

A su vez, la semana pasada, el comité evaluador del RIGI aprobó el ingreso del que será el mayor proyecto minero del país, con USD 9.700 millones de inversión en una primera instancia. Se trata de Vicuña, la iniciativa desarrollada por la minera australiana BHP y la canadiense Lundin Mining que tiene como eje la explotación de los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ambos ubicados en la provincia de San Juan, en el límite con Chile.

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