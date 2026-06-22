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Estados Unidos lanzó un nuevo ataque contra una lancha narco en el Caribe: dos muertos y 8 sobrevivientes

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) señaló en una publicación en la red social X que la embarcación transitaba por “rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe” cuando fue alcanzada durante una misión de la operación “Lanza del Sur”

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El Ejército de Estados Unidos informó el domingo que atacó una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el mar Caribe, una operación que dejó dos muertos y seis sobrevivientes, en el marco de la ofensiva impulsada por el presidente Donald Trump contra organizaciones criminales de América Latina.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) señaló en una publicación en la red social X que la embarcación transitaba por “rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe” cuando fue alcanzada durante una misión de la operación “Lanza del Sur”.

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La fuerza militar precisó que notificó a la Guardia Costera estadounidense sobre la presencia de “seis sobrevivientes masculinos”, aunque no difundió detalles sobre su rescate ni sobre su estado de salud.

Las imágenes divulgadas por SOUTHCOM muestran una embarcación que navega a gran velocidad antes de recibir el impacto de un proyectil. Segundos después, una explosión envuelve completamente a la nave.

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El ataque constituye una nueva acción dentro de la campaña militar que Washington lanzó a comienzos de septiembre contra redes de narcotráfico en América Latina. Según un recuento de la agencia AFP, al menos 206 personas murieron desde el inicio de esta ofensiva.

La administración Trump sostiene que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles y otras organizaciones criminales de la región. El mandatario defendió la estrategia al afirmar que “es una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses”.

La administración Trump sostiene que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles y otras organizaciones criminales de la región (REUTERS)
La administración Trump sostiene que Estados Unidos enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles y otras organizaciones criminales de la región (REUTERS)

La ofensiva de Washington también incluye medidas judiciales y de seguridad contra organizaciones criminales de la región. La semana pasada, el gobierno estadounidense anunció recompensas por hasta 15 millones de dólares para capturar a dos de los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras.

Los señalados son Yulan Adonay Archaga Carías, alias “Porky”, y Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “Cuervo”, a quienes las autoridades estadounidenses identifican como máximos responsables de la estructura de la pandilla en territorio hondureño.

El Departamento de Estado ofreció hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar y arrestar a Archaga Carías y otros cinco millones por Morales Zelaya.

Según la acusación presentada en Estados Unidos, ambos dirigen actividades vinculadas con narcotráfico, lavado de dinero, secuestros y asesinatos. El caso es supervisado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), integrado por varias agencias federales estadounidenses especializadas en la lucha contra organizaciones criminales transnacionales.

Yulán Adonay Archaga Carías. (Foto: Embajada de EE.UU en Guatemala)
Yulán Adonay Archaga Carías. (Foto: Embajada de EE.UU en Guatemala)

“Porky” integra además la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI por presuntos delitos relacionados con crimen organizado, narcotráfico y posesión ilegal de armas.

Las recompensas forman parte de la estrategia de presión que la Casa Blanca impulsa contra la MS-13. Durante el último año, Trump clasificó a la organización como grupo terrorista, una categoría que también alcanzó a los principales cárteles mexicanos y a la banda venezolana Tren de Aragua.

La Mara Salvatrucha surgió en la década de 1980 en Los Ángeles y posteriormente extendió su presencia a varios países de Centroamérica y distintas ciudades de Estados Unidos. Las autoridades la vinculan con actividades de extorsión, narcotráfico y otros delitos violentos.

(Con información de AFP y EFE)

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