De la asistencia de Tim Payne a la definición de Mo Salah: el show de goles en Egipto-Nueva Zelanda

CENTRO DE TIM PAYNE Y GOL DE NUEVA ZELANDA



El jugador del momento fue el encargado del tiro de esquina que terminó en las redes de Egipto tras el cabezazo de Finn Surman.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uFHY0Kxkih — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Egipto logró una histórica remontada por 1-3 frente a Nueva Zelanda en el Mundial 2026, con goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Trezeguet, sellando así su primera victoria en una Copa del Mundo. El encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver, dejó una huella significativa en el desarrollo del grupo G y modificó el rumbo de ambas selecciones. La selección dirigida por Hossam Hassan encontró los caminos en la segunda parte, tras un inicio dominado por el conjunto oceánico.

Nueva Zelanda mostró mayor determinación en los primeros minutos, con Chris Wood como referencia ofensiva y una propuesta clara: atraer a los egipcios y aprovechar los espacios a la espalda de la defensa rival. Apenas transcurridos 40 segundos, Callum McCowatt generó la primera situación de peligro, exigiendo al portero Mostafa Shoubir. Esta jugada marcó la tónica inicial del partido, en la que los All Whites impusieron ritmo y buscaron segundas jugadas a través de centros laterales.

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La apertura del marcador llegó en el minuto 14, cuando Tim Payne ejecutó un córner preciso y Finn Surman, libre de marca en el área pequeña, conectó un cabezazo imparable. Este tanto reflejó un error defensivo de Egipto, que quedó en evidencia ante la presión neozelandesa. Tras el gol, el equipo africano acusó el golpe y mostró dificultades para asentarse en el campo. Mohanad Lashin vio la tarjeta amarilla al minuto 16 y, poco después, Elijah Just obligó a una nueva intervención de Shoubir, quien evitó el segundo gol de Nueva Zelanda.

¡APARECIÓ EL FARAÓN, GOL DE MO SALAH!



El 10 de Egipto dio vuelta el partido y marcó el 2-1 ante Nueva Zelanda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/aWNBTc99nw — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

La reacción egipcia inició cerca de la media hora. Omar Marmoush probó a Max Crocombe y, más tarde, Mohamed Salah buscó el empate con un tiro libre que pasó cerca del arco. La lesión de Hamdy Fathy y su reemplazo por Ramy Rabia obligaron a Hossam Hassan a ajustar el esquema antes del descanso. A pesar de que Egipto dominó la posesión en el tramo final del primer tiempo, la eficacia neozelandesa mantuvo la ventaja en el marcador.

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El segundo tiempo marcó un punto de inflexión. Egipto salió decidido y generó una ocasión clara a través de Salah, aunque Crocombe respondió con solvencia. Un cabezazo de McCowatt tras un balón alto fue la última oportunidad de Nueva Zelanda antes de que la balanza se inclinara definitivamente. En el minuto 59, Mohamed Hany desbordó por la derecha y envió un centro que Mostafa Zico remató de cabeza para igualar el partido, superando la estirada del portero oceánico. Este gol, producto de otra desatención defensiva, significó el inicio de la remontada africana.

Ocho minutos después, Mohamed Salah culminó una jugada colectiva y definió con precisión al lado izquierdo del portero, alcanzando su tanto número 68 con la selección, según datos de la FIFA. Este segundo gol desestabilizó por completo al conjunto dirigido por Darren Bazeley, que recurrió a cambios sin lograr revertir la dinámica.

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La sentencia llegó a falta de nueve minutos, cuando Salah ejecutó un córner al primer palo y Trezeguet, recién ingresado, conectó de cabeza para sellar el 1-3. En los minutos finales, Nueva Zelanda buscó recortar distancias con balones largos y remates de media distancia, pero Shoubir mantuvo el arco egipcio sin más sobresaltos.

La victoria de Egipto, la primera en su historia en una Copa del Mundo tras ocho partidos sin triunfos, deja al equipo africano bien posicionado para avanzar a la siguiente fase del torneo. Nueva Zelanda, por su parte, deberá esperar para lograr su primer triunfo mundialista y corregir los errores defensivos que le costaron el partido.

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