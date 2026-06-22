El radiotelescopio más avanzado del mundo revolucionará la exploración del universo desde Nevada

El proyecto busca expandir los límites del conocimiento astronómico al captar señales que permanecían invisibles para la tecnología previa (Katie Jameson/Caltech/DSA Project)

El estado de Nevada se prepara para alojar la mayor red de radiotelescopios jamás construida, un proyecto que promete transformar el estudio del universo profundo y la búsqueda de fenómenos cósmicos misteriosos.

De acuerdo con NBC News, el Instituto de Tecnología de California (Caltech) confirmó que la financiación está asegurada y los permisos en trámite para iniciar, en 2027, la construcción del Deep Synoptic Array (DSA).

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Este gigantesco sistema científico estará compuesto por 1.650 antenas y cubrirá más de 319 kilómetros cuadrados (123 millas cuadradas) en el remoto condado de White Pine.

La extensión desértica de White Pine ofrece un entorno prácticamente libre de interferencias humanas, condición esencial para la observación de fenómenos cósmicos débiles (Northeastern Nevada Regional Development Authority)

Características técnicas y operativas del Deep Synoptic Array

El Deep Synoptic Array está diseñado con el objetivo de obtener una sensibilidad y una velocidad de observación inéditas en la historia de la radioastronomía terrestre.

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Cada una de sus 1.650 antenas tendrá un diámetro de 6,1 metros (20 pies), y juntas conformarán una de las estructuras más extensas y tecnológicamente avanzadas en su tipo.

Según NBC News, este instrumento podrá relevar el cielo 100 veces más rápido que los radiotelescopios actuales y generará imágenes de radio de calidad superior a la de cualquier sistema previo.

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El sistema contará con una arquitectura distribuida de 1.650 antenas capaces de registrar emisiones de radio con un nivel de detalle inédito en la astronomía moderna (caltech)

El terreno elegido, dentro del Great Basin de Nevada, ofrece una barrera natural contra la contaminación electromagnética gracias a sus valles despoblados y aislados. La ubicación fue seleccionada tras un exhaustivo análisis de sitios en California, Nevada, Nuevo México y Utah.

Gregg Hallinan, profesor de astronomía en Caltech e investigador principal del proyecto, explicó a NBC News que “este telescopio es lo bastante sensible como para detectar un teléfono celular tan lejos como el Sol”, lo que evidencia la necesidad de un entorno aislado y protegido de interferencias.

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La estructura del DSA combinará dos enfoques tradicionales de la radioastronomía: grandes antenas individuales —como el Green Bank Telescope (100 metros de diámetro) en Virginia Occidental— y arreglos de platos más pequeños, como el Very Large Array de Nuevo México. El resultado será un sistema capaz de captar señales extremadamente débiles desde las profundidades del cosmos.

La baja densidad de población y el aislamiento geográfico convierten a Nevada en un refugio ideal para la ciencia de vanguardia en radioastronomía (caltech)

Impacto científico y potencial para nuevos descubrimientos

El principal objetivo del DSA será estudiar fenómenos de alta energía, entre ellos agujeros negros supermasivos, púlsares y las llamadas fast radio bursts (ráfagas rápidas de radio), explosiones breves e intensas que aún desafían la explicación científica.

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Según cifras citadas por NBC News, hasta hoy todos los radiotelescopios del mundo identificaron cerca de 20 millones de fuentes de radio en el universo. Hallinan anticipó que el DSA duplicará esa cifra en apenas 24 horas de funcionamiento.

La estrategia de observación incluye al menos cinco grandes relevamientos del cielo, con el fin de localizar pulsos breves de emisión de radio. Estos hallazgos podrán ser compartidos en tiempo real con otros observatorios, como telescopios ópticos, infrarrojos y de rayos X, que apuntarán a los mismos puntos para realizar análisis complementarios.

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Como destacó Vikram Ravi, coinvestigador principal del proyecto, el DSA permitirá que la “radioastronomía pase del boceto a la fotografía”, ampliando tanto el volumen del universo observado como la frecuencia de las mediciones.

Entre las características técnicas más notables del DSA, NBC News menciona:

Área de cobertura : más de 319 km² (123 millas²), lo que lo convierte en uno de los mayores proyectos de su tipo.

Resolución y velocidad : capacidad para producir imágenes de radio de alta resolución y relevar el cielo con una rapidez sin precedentes.

Sinergia interdisciplinaria: coordinación con observatorios en otras longitudes de onda para analizar fenómenos transitorios y explosivos, como las fast radio bursts.

La institución lidera la iniciativa con un equipo interdisciplinario dedicado a desarrollar nuevas metodologías de exploración del universo (Katie Jameson/Caltech/DSA Project)

Financiación, desarrollo y retos logísticos

La viabilidad financiera del Deep Synoptic Array quedó asegurada gracias a Schmidt Sciences, una organización filantrópica fundada en 2024 por Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google, y su esposa Wendy.

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La inversión permitirá que el equipo de Caltech avance hacia la fase de construcción, prevista para el próximo año, tras completar el proceso de permisos con la Oficina de Administración de Tierras de Estados Unidos.

El apoyo financiero aportado por el ex CEO de Google viabiliza la construcción del complejo y consolida la colaboración entre filantropía y ciencia (REUTERS/Mike Blake)

Como parte del proceso preparatorio, el equipo técnico construyó y probó dos antenas prototipo cerca de Bishop, California, para validar el diseño y la tecnología que se implementará en Nevada.

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Antes de definir la localización final, los investigadores evaluaron numerosos criterios, pero el factor decisivo fue la mínima interferencia de radiofrecuencia, un requisito esencial para captar señales débiles provenientes del espacio profundo.

Hallinan subrayó que “la enorme cantidad de antenas es lo que hace que este arreglo sea completamente único y distinto de otros telescopios existentes”. De acuerdo con NBC News, el desafío logístico de desplegar 1.650 antenas sobre un territorio tan extenso implicará una coordinación sin precedentes en la ingeniería astronómica.

Las pruebas iniciales con prototipos permitieron validar la tecnología antes del despliegue definitivo en el desierto estadounidense (Francois Kapp/Caltech/DSA Project)

Perspectivas para la astronomía mundial

El Deep Synoptic Array no solo ampliará de forma drástica el catálogo de fuentes cósmicas conocidas, sino que también transformará la capacidad de los científicos para detectar, rastrear y analizar fenómenos transitorios que hasta ahora resultaban inalcanzables para la tecnología disponible.

Según el equipo de Caltech, el DSA representa “un salto técnico que permitirá observar un volumen del universo mucho mayor y con más frecuencia que cualquier otro telescopio”. La colaboración interdisciplinaria y el uso eficiente de los datos generados situarán a Nevada como un nuevo epicentro global de la investigación astronómica avanzada.

La primera luz del Deep Synoptic Array está programada para 2029, fecha en la que la comunidad científica espera acceder a una avalancha de información sin precedentes.