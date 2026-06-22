La sustentabilidad ya no admite discursos vacíos

Durante mucho tiempo, hablar de sustentabilidad en la industria estuvo asociado a una idea aspiracional. Un horizonte deseable, aunque muchas veces lejano. Hoy, ese paradigma cambió. La sustentabilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una exigencia concreta, medible y urgente.

En la industria de la construcción, esta transformación es especialmente profunda. Porque allí donde históricamente se discutía únicamente eficiencia, escala o productividad, hoy también se discuten emisiones, circularidad, uso de recursos y capacidad de adaptación frente a un contexto ambiental cada vez más desafiante.

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La pregunta ya no es si las industrias deben transformarse, sino a qué velocidad están dispuestas a hacerlo. En los últimos años, el concepto de sustentabilidad dejó de estar enfocado únicamente en la mitigación para pasar a una mirada mucho más integral, basada en producir mejor, optimizar recursos y generar un impacto positivo tanto en las sociedades como en los ecosistemas, mediante la incorporación de energías renovables, nuevas tecnologías y procesos cada vez más eficientes. En ese contexto, ya existen operaciones industriales que avanzan de manera sostenida en la incorporación de energía eléctrica de origen renovable, como parte de objetivos concretos de descarbonización y reducción de emisiones.

Ese cambio exige revisar prácticas históricas y asumir que la transición hacia modelos más sustentables no depende de una única solución, sino de una combinación de innovación, tecnología, eficiencia operativa y compromiso de largo plazo. Avanzar hacia modelos bajos en carbono requiere inversiones, nuevas capacidades y, sobre todo, líderes comprometidos con impulsar transformaciones reales dentro de las organizaciones. Cada avance demuestra que la transformación industrial ya está en marcha.

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La sustentabilidad dejó de ser una promesa para convertirse en una exigencia concreta, medible y urgente

La circularidad, en ese sentido, se consolidó como uno de los pilares centrales de esta transformación. Durante décadas, el modelo productivo global funcionó bajo una lógica lineal basada en extraer, producir, consumir y desechar. Sin embargo, ese esquema hoy resulta insostenible frente a los desafíos ambientales y sociales actuales. En este nuevo escenario, los residuos dejaron de ser vistos únicamente como un problema para convertirse también en una oportunidad de generar valor, optimizar recursos, reducir impactos y avanzar hacia sistemas productivos más eficientes y sostenibles.

Revalorizar materiales, recuperar recursos y darles una nueva vida dentro de los procesos productivos no solo reduce emisiones e impacto sobre los ecosistemas, sino que también mejora la eficiencia e impulsa nuevos modelos de producción. En Argentina, algunas compañías ya lograron consolidar modelos de gestión circular capaces de valorizar más de 140 mil toneladas de residuos por año y recuperar miles de toneladas de neumáticos fuera de uso para utilizarlos en procesos industriales, evitando su disposición final y promoviendo soluciones más sostenibles para múltiples sectores.

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Pero la sustentabilidad no se limita únicamente a lo ambiental. También interpela la manera en que las organizaciones se vinculan con las personas, las comunidades y sus propios equipos. No hay transición posible sin una mirada social que acompañe ese proceso.

La pregunta ya no es si las industrias deben transformarse, sino a qué velocidad están dispuestas a hacerlo

Las industrias enfrentan hoy el desafío de crecer de manera responsable en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la presión climática y demandas sociales cada vez más profundas. Frente a este escenario, resulta cada vez más evidente que el desarrollo sostenible requiere estrategias integrales, capaces de combinar innovación, eficiencia y una visión de largo plazo con impacto positivo tanto en las comunidades como en el ambiente.

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La transformación requiere articulación entre el sector privado, el sector público, la academia y las comunidades. Requiere consensos de largo plazo y una visión estratégica que permita comprender que el desarrollo económico, social y el cuidado ambiental no son dimensiones opuestas, sino necesariamente complementarias.

También exige algo menos visible, pero igual de importante: coherencia y compromiso. Porque en materia ambiental, las sociedades son cada vez más sensibles a la distancia entre lo que las organizaciones dicen y lo que efectivamente hacen.

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Por eso, la sustentabilidad pasó a ser un área transversal dentro de las compañías, que atraviesa decisiones operativas, financieras, logísticas y culturales. Ya no alcanza con tener iniciativas sustentables. El desafío es que esté en el corazón del negocio.

Quizás el mayor desafío sea justamente ese: pasar de las declaraciones a las transformaciones reales

En esa transición, la innovación cumple un rol central. Nuevas tecnologías, energías renovables, soluciones circulares y modelos más eficientes en el uso de agua están redefiniendo industrias completas. Cada vez más operaciones incorporan sistemas de reutilización y cosecha pluvial para reducir el consumo de agua dulce, mientras avanzan proyectos de restauración ambiental y regeneración de biodiversidad con especies nativas. Pero ninguna innovación será suficiente si no viene acompañada de un cambio cultural capaz de sostenerla en el tiempo.

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En el Día Mundial del Medio Ambiente, quizás el mayor desafío sea justamente ese: pasar de las declaraciones a las transformaciones reales. Porque el futuro no se construye únicamente con objetivos. Se interviene con decisiones concretas, sostenidas y medibles. Y porque, frente a la crisis climática, ya no alcanza con preguntarnos qué debemos hacer. La verdadera discusión es cuánto estamos dispuestos a cambiar para hacerlo posible.

La autora es Jefa de Sustentabilidad y Asuntos Ambientales en Holcim Argentina