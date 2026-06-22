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Joaquín Furriel recordó su increíble noche con Rihanna y A$AP Rocky en China: “¿Y vos, quién sos?”

El actor recordó la noche en Shanghái en la que conectó con la pareja, recibió una invitación inesperada y descubrió de cerca el costado más descontracturado de dos figuras globales

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Joaquín Furriel contó que conoció a A$AP Rocky y Rihanna durante un viaje a Shanghái por un evento de una marca internacional (Video: Cada día, Canal 9)

En octubre de 2024, Joaquín Furriel viajó a Shanghái como parte de los eventos de una marca internacional con la que trabaja y terminó en la suite de hotel de Rihanna y A$AP Rocky después de no saber quién era el rapero cuando este se le presentó. La anécdota, que el actor volvió a relatar en el programa Cada día del Canal 9 de Mendoza, combina humor, buena onda y una noche que él mismo definió como “espectacular”.

Todo arrancó de manera casual durante el evento. En distintos momentos de la noche, un hombre se le acercó a charlar en medio de los grupos con los que el actor conversaba. Cuando ese hombre le preguntó quién era, Furriel respondió que era un actor argentino y, por las dudas, aclaró también que era latinoamericano. “Afuera tenés que decir argentino y al toque latinoamericano, porque alguno no sabe. Viste, por las dudas. Vas como armando todo eso”, explicó. Entonces le devolvió la pregunta: “¿Y vos, quién sos?”. El interlocutor lo miró sin entender del todo. “Se ve que hace años nadie le preguntaba”, dijo Furriel entre risas. El hombre se presentó como músico y empresario de Nueva York y agregó que era el marido de Rihanna: A$AP Rocky.

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Joaquín Furriel y A$AP Rocky
El encuentro entre Joaquín Furriel y A$AP Rocky empezó cuando el actor argentino le preguntó al rapero quién era (Foto: Instagram/ joacofurriel)

La reacción del actor fue de genuina sorpresa. Directamente no sabía quién era el rapero. “Al chabón no lo tengo. Poneme, no sé, a los de Radiohead ahí adelante, a este no lo tengo”, admitió con humor. Su hija, según relató, no tardó en retarlo cuando se enteró. Pero lejos de que ese desconocimiento inicial enfriara el encuentro, los dos pegaron buena onda de inmediato y se pusieron a charlar. Media hora de conversación bastó para que se estableciera entre ellos un vínculo que cambiaría el rumbo de la noche.

Poco después, mientras Furriel conversaba con otro integrante del grupo (un amigo de la pareja), se acercaron tanto A$AP Rocky como Rihanna para extenderle una invitación: iban a hacer una reunión privada en su suite y querían que él fuera. La propuesta incluía también a Anne Hathaway y a su marido, pero la actriz estadounidense declinó y se retiró a dormir con su pareja. Furriel no lo dudó. “Me miran y me dicen: ‘¿Querés venir?’ Digo: ‘Bueno, sí, dale, vamos’”, reprodujo entre risas.

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Lo que encontró al llegar a la habitación de la pareja lo dejó sin palabras. Él mismo había filmado y enviado a sus amigos un video de su propia suite, orgulloso del living, los dos baños y el espacio general. Al entrar a la de Rihanna, entendió que había estado viviendo en un monoambiente. “Había un piano que era más largo que los pianos de cola. Una cosa de locos”, describió.

Joaquín Furriel
Anne Hathaway publicó en Instagram una foto con Joaquín Furriel y A$AP Rocky, lo que amplificó la repercusión del encuentro

La noche avanzó entre charlas y, cerca de las 23, las luces del skyline de Shanghái comenzaron a apagarse. Furriel les explicó a Rihanna y a una persona de Vogue que estaba presente que en la ciudad apagan las luces por razones ecológicas. La cantante, que para ese momento ya se había cambiado el vestuario de gala por una joggineta, caminó hacia los controles de la habitación, presionó unos botones y bajó todas las cortinas blackout. Luego se dio vuelta y le dijo: “Yo apago China”. “Una reina”, fue el único comentario de Furriel.

El actor también tuvo su momento con Hathaway antes de que ella se retirara. Según contó en Cada día, los dos cenaron juntos durante el evento y la actriz lo invitó a visitarla en Nueva York. “Pegamos muy buena onda. Cenamos juntos en el evento y ella me dijo: ‘Venite’. Estaba con su marido y me invitó a Nueva York”, relató. Hathaway llegó a publicar en su cuenta de Instagram una foto junto a él y A$AP Rocky, lo que amplificó la repercusión del encuentro.

Rihanna and A$AP Rocky en la Met Gala de este año (REUTERS/Daniel Cole)
Rihanna and A$AP Rocky en la Met Gala de este año (REUTERS/Daniel Cole)

Furriel cerró su relato con una reflexión que combinó humor y perspectiva. “El pibito de José Mármol ahí, con la pibita de Barbados y el pibito de Queens. Son todos pibitos de lugares del mundo”, dijo, para graficar que detrás de las figuras globales hay personas que, como él, vienen de algún barrio y de alguna historia particular.

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