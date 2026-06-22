Qué dice la ciencia sobre el té verde, los antioxidantes y su impacto en el metabolismo y el peso

El té verde se popularizó por su contenido de polifenoles, catequinas, cafeína y L-teanina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antioxidantes son compuestos presentes en alimentos y bebidas que se asocian con la reducción de procesos de oxidación vinculados al daño celular, un fenómeno que suele mencionarse en el marco del estrés oxidativo y sus efectos en el organismo.

En esa línea, el té verde se popularizó por su contenido de polifenoles, especialmente catequinas, además de cafeína y L-teanina, componentes a los que distintas fuentes atribuyen efectos sobre el metabolismo, el estado de alerta y el bienestar general.

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La discusión científica sobre estos temas suele separar dos planos: por un lado, qué se sabe sobre los mecanismos (por ejemplo, cómo se describen los procesos de oxidación y los compuestos bioactivos); por el otro, qué muestran los estudios cuando se mide el impacto en variables concretas, como peso, índice de masa corporal o marcadores metabólicos.

En ese segundo plano, revisiones y metaanálisis evaluaron el efecto del extracto de té verde y de sus catequinas, con resultados que se describen como modestos o dependientes de la dosis, la duración de la intervención y el contexto (por ejemplo, si se combina con ejercicio o cambios de hábitos).

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En paralelo, una parte de la divulgación y de la conversación clínica vincula el té verde con la función hepática y con objetivos de pérdida de peso, al asociarlo con la oxidación de grasas y el gasto energético.

Qué son los antioxidantes y por qué se asocian al té verde

Las catequinas del té verde aparecen en la literatura científica como los compuestos más citados por sus posibles efectos sobre el metabolismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos generales, se habla de antioxidantes cuando se describe un conjunto de compuestos que podrían contribuir a modular procesos de oxidación que ocurren en el organismo. Esta idea aparece vinculada al concepto de estrés oxidativo, que suele mencionarse cuando el equilibrio entre moléculas reactivas y sistemas de defensa se altera y se asocia a daño en estructuras celulares.

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En ese marco, el interés por los antioxidantes se instaló como una manera de explicar —en términos amplios— por qué ciertos patrones alimentarios o ciertos compuestos naturales se estudian por su relación con el bienestar.

El té verde se ubica dentro de esa conversación por su perfil químico. Una de las familias de compuestos más citadas son los polifenoles, y dentro de ellos las catequinas.

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En la literatura científica y en revisiones, las catequinas suelen aparecer como el componente más característico del té verde cuando se discuten efectos potenciales sobre procesos metabólicos y marcadores vinculados al estrés oxidativo.

Además de los polifenoles, el té verde contiene cafeína y L-teanina, dos sustancias que suelen mencionarse juntas cuando se habla del impacto en el sistema nervioso central. En esa línea, el argumento frecuente es que la primera se asocia con el estado de alerta, mientras que la otra se discute como un componente con efectos sobre la atención y la sensación subjetiva de foco.

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También es habitual que, en la divulgación, se confundan tres cosas distintas: té verde como infusión, matcha como presentación en polvo de la hoja, y extracto de té verde como suplemento o forma concentrada.

Qué dice la evidencia sobre el hígado, el metabolismo y la pérdida de peso

Los metaanálisis sobre extracto de té verde y catequinas describen efectos pequeños o modestos sobre la pérdida de peso y la composición corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el debate gira hacia el peso corporal, la evidencia suele revisarse en metaanálisis y revisiones sistemáticas que agrupan ensayos o intervenciones con extracto de té verde o con catequinas.

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En ese tipo de trabajos, la conclusión general se formula con cautela: los efectos sobre variables como peso, IMC o composición corporal pueden existir, pero suelen ser pequeños y heterogéneos, es decir, no se repiten con la misma magnitud en todos los estudios.

En particular, parte de la literatura evaluó si las catequinas del té verde potencian o no los efectos del ejercicio en el descenso de peso. En ese marco, el interés no está solo en “si sirve” o “si no sirve”, sino en el tamaño del efecto, en qué condiciones aparece y si se sostiene en el tiempo.

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En el caso del hígado, los estudios suelen enfocarse en dos aspectos: los marcadores metabólicos vinculados a la acumulación de grasa y las alteraciones del perfil lipídico, y los indicadores relacionados con procesos inflamatorios u oxidativos.

Además, buena parte de la evidencia disponible proviene de investigaciones realizadas con extractos o dosis estandarizadas de compuestos como las catequinas o el EGCG en condiciones controladas.

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Aun cuando un estudio reporte cambios en un marcador, eso no implica que el resultado sea clínicamente importante para todas las personas. En este tipo de temas, la interpretación suele depender de la población: no es lo mismo una intervención en personas con sobrepeso, con hábitos sedentarios o con un contexto metabólico particular que una evaluación en personas sin esas condiciones.