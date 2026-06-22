Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 02:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay del martes 23 de junio) / 03:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos del martes 23 de junio) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 del martes 23 de junio (España).

Televisación: DSports, Paramount+ (Argentina) / Canal 5, DGO, DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE, La 1 (España) / ViX, TUDN, 5, TZ Azteca, (México) / DSports, RCN, DGO, Caracol (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / Televen, DSports, DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, TUBI, Universo, y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).