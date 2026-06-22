Jordania-Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Horarios del partido: 02:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay del martes 23 de junio) / 03:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos del martes 23 de junio) / 22:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 21:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 05:00 del martes 23 de junio (España).
Televisación: DSports, Paramount+ (Argentina) / Canal 5, DGO, DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE, La 1 (España) / ViX, TUDN, 5, TZ Azteca, (México) / DSports, RCN, DGO, Caracol (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / Televen, DSports, DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, TUBI, Universo, y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).
El presente de Jordania
Por el lado jordano, que cayó 3-1 en el debut ante Austria, el entrenador Jamal Sellami apostará por el desequilibrio de Ali Olwan, figura del debut con un gol de categoría ante Austria, y por la creatividad de Musa Al-Taamari, del Stade Rennes. El capitán Ehsan Haddad cumple un rol de liderazgo tanto en lo táctico como en lo anímico para un grupo que afronta su primera Copa del Mundo. En la previa del torneo, Jordania perdió ante Colombia (0-2) y Suiza (1-4), aunque rescató empates frente a Nigeria y Costa Rica.
Las cualidades de Argelia
El técnico Vladimir Petkovic buscará que su equipo traslade al campo el nivel que mostró en la preparación previa al torneo, donde venció 4-0 a Bolivia, sorprendió con un triunfo 1-0 sobre Países Bajos y goleó 7-0 a Guatemala.
La figura del equipo es Riyad Mahrez, de 35 años, referente del seleccionado africano, aunque la conducción del juego recae sobre Fares Chaïbi, del Eintracht Frankfurt, y el joven Ibrahim Maza, de 20 años, que ante Argentina manejó los hilos del mediocampo con personalidad en la primera etapa. En defensa, el lateral Rayan Aït-Nouri, del Wolverhampton, fue el punto más sólido del debut.
Argelia y Jordania se miden este martes en el San Francisco Bay Area Stadium en un duelo de la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 que puede definir las aspiraciones de ambas selecciones en el torneo. El partido arranca a las 00.00 del martes 23 de junio en Argentina y lo arbitra el esloveno Slavko Vinčić.
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Jordania y Argelia por la segunda fecha del Grupo J.