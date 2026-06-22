Microplásticos y mala alimentación: un estudio confirma que su combinación agrava el hígado graso

Los microplásticos agravaron el daño hepático en ratones sometidos a una dieta alta en grasa, fructosa y colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hígado cumple un papel central en el metabolismo, pero puede verse afectado por cambios sostenidos en la alimentación y por exposiciones ambientales. Una de las principales preocupaciones actuales es el hígado graso asociado a disfunción metabólica, conocido como MASLD. Una revisión publicada en Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology estimó que esta condición afecta al 38% de la población adulta y a entre el 7% y el 14% de niños y adolescentes en el mundo.

El aumento de esta enfermedad ocurre en paralelo al avance de factores cardiometabólicos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022 había 2.500 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 890 millones vivían con obesidad, y la diabetes afectaba al 14% de los adultos, el doble que en 1990.

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La dieta también ocupa un rol clave: los modelos experimentales que buscan reproducir el hígado graso y su forma inflamatoria más grave suelen usar dietas altas en grasa, fructosa y colesterol, según una revisión publicada en Nutrients. A ese cuadro se suma una pregunta ambiental todavía en estudio: qué ocurre cuando el organismo también entra en contacto con microplásticos, partículas que pueden ingresar por ingestión e inhalación, de acuerdo con la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La combinación de microplásticos y dieta alta en grasa elevó marcadores de lesión hepática, acumulación de grasa, esteatosis e inflamación en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué halló el estudio sobre microplásticos y daño hepático

Con ese panorama como punto de partida, investigadores de la University of Oklahoma analizaron si la exposición a microplásticos podía modificar la evolución del daño hepático en un modelo animal de enfermedad metabólica. El estudio, publicado en Science Advances, se enfocó en partículas de polietileno y en su interacción con una dieta alta en grasa, fructosa y colesterol.

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Los resultados mostraron que esas partículas agravaron las lesiones en el hígado de ratones, sobre todo cuando coincidieron con el plan alimentario diseñado para reproducir la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica, una forma grave de hígado graso.

Según la University of Oklahoma, la combinación elevó marcadores de daño, acumulación de grasa en el órgano, esteatosis e inflamación, aunque el experimento se realizó solo en animales.

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De acuerdo con la universidad, los marcadores sanguíneos de lesión hepática fueron el doble de altos en los animales expuestos a microplásticos mientras seguían una dieta alta en grasa que en los expuestos a las mismas partículas con una dieta estándar.

El experimento administró durante dos meses 2 miligramos diarios de polietileno por vía oral a ratones macho de ocho semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación, liderada por Tae Gyu Oh, Aditya D. Joshi y Woncheol Jung, detalló aumentos de alanina aminotransferasa (ALT), triglicéridos hepáticos y esteatosis.

El trabajo se enfocó en el polietileno, uno de los plásticos más abundantes y detectados con mayor frecuencia en humanos. El estudio define a estas partículas como fragmentos de entre uno y 5.000 micrómetros, tan pequeños que pueden pasar desapercibidos a simple vista.

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Oh, profesor adjunto de ciencias oncológicas en la Facultad de Medicina de la University of Oklahoma, señaló en declaraciones difundidas por esa institución que la exposición a estas partículas es cotidiana. “La exposición a microplásticos es inevitable. Los inhalamos, los ingerimos y están sobre la piel”, dijo.

El investigador añadió que el equipo buscaba medir el efecto combinado de la dieta y los microplásticos. “Esperábamos ver un efecto sinérgico entre la dieta y los microplásticos, y eso fue lo que encontramos”, afirmó.

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Cómo se hizo el experimento y qué mostró el análisis del hígado

El análisis con transcriptómica masiva y transcriptómica espacial permitió ubicar zonas de daño hepático y detectar cambios genéticos con resolución de célula única (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores trabajaron con ratones macho de ocho semanas. Durante dos meses, algunos animales recibieron por vía oral 2 miligramos diarios de polietileno.

El artículo científico precisó que los animales se distribuyeron entre grupos con dieta de control y con dieta inductora de esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica. En ambos casos hubo animales con y sin administración de polietileno, lo que permitió aislar el efecto de las partículas y el de la alimentación.

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Para examinar qué ocurría dentro del hígado, el equipo combinó transcriptómica masiva y transcriptómica espacial, según la University of Oklahoma. En términos simples, esas técnicas permiten ver qué genes están “encendidos” o “apagados” en el tejido y en qué zonas ocurre, algo clave para ubicar áreas lesionadas. De acuerdo con los investigadores, la segunda herramienta ofreció la resolución más alta y permitió ubicar con precisión las zonas de daño.

“Esta vista de alta resolución nos ayudó a identificar puntos calientes específicos de daño hepático a nivel de célula única que habría sido imposible detectar con métodos tradicionales”, dijo Oh.

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La vía biológica que los investigadores vinculan con el daño

El estudio identificó a PPAR-alfa y al gen Anxa2 como vías vinculadas al efecto de los microplásticos sobre el hígado, aunque sus resultados todavía no prueban un impacto directo en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo identificó a PPAR-alfa como un regulador central en la respuesta del hígado al polietileno. Según el estudio, esa proteína participa en la forma en que el organismo descompone y usa la grasa como fuente de energía, y apareció alterada junto con otras rutas de metabolismo lipídico y toxicidad.

También observaron cambios vinculados a Anxa2, un gen relacionado con procesos de reparación del tejido. Según los investigadores, la interacción entre estas vías podría ayudar a explicar cómo el polietileno intensifica la lesión en presencia de una dieta desfavorable.

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Oh sostuvo que estos resultados apuntan a una posible interferencia con los mecanismos naturales de protección del órgano. “Estos hallazgos sugieren que los microplásticos pueden afectar algunos de los mecanismos naturales de defensa y reparación del hígado”, señaló.

Qué concluye el estudio y qué falta por comprobar

Los autores advirtieron que el estudio se realizó en ratones y que aún hace falta investigación adicional para saber si los mismos efectos ocurren en humanos. El comunicado de la University of Oklahoma repite esa cautela y presenta los resultados como un marco para entender cómo los microplásticos podrían contribuir a la enfermedad hepática.

El experimento administró durante dos meses 2 miligramos diarios de polietileno por vía oral a ratones macho de ocho semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio aportó evidencia sobre mecanismos y cambios moleculares en el hígado, pero no tuvo un enfoque clínico: propuso posibles blancos para futuras investigaciones terapéuticas, aunque no probó ningún tratamiento ni demostró un efecto directo en personas.

Oh planteó esa línea futura en otra declaración difundida por la University of Oklahoma. “Entender esta relación puede orientar nuevas formas de proteger la salud del hígado”, afirmó.

La investigación aportó así un mapa más preciso de las regiones del hígado donde la exposición al polietileno se asoció con inflamación y cambios en rutas biológicas clave. Según la University of Oklahoma, ese nivel de detalle ofrece nuevas pistas sobre cómo las exposiciones ambientales pueden contribuir a la enfermedad hepática y señala áreas para futuras investigaciones.