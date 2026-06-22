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Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

El barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 0,5% hasta los 75,47 dólares, mientras que el Brent del Mar del Norte cayó un 1,5% y se ubicó en 79,38 dólares durante las operaciones asiáticas

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Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza (Shutterstock)
Los precios del petróleo caen tras el inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza (Shutterstock)

Los precios internacionales del petróleo bajaron este lunes después del inicio de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza y del anuncio de una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo en un plazo de 60 días, una señal que redujo la preocupación de los mercados sobre posibles interrupciones en el suministro energético mundial.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) retrocedió un 0,5% hasta los 75,47 dólares, mientras que el Brent del Mar del Norte cayó un 1,5% y se ubicó en 79,38 dólares durante las operaciones asiáticas.

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La reacción del mercado se produjo tras los avances informados por Pakistán y Qatar, países que actúan como mediadores entre Washington y Teherán. Las conversaciones comenzaron el domingo después de que una reunión prevista para el viernes quedara suspendida a raíz de los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah.

Los operadores siguieron de cerca las negociaciones debido al impacto que la reciente crisis en Medio Oriente tuvo sobre los precios de la energía. El conflicto había impulsado las cotizaciones del petróleo ante el temor a interrupciones en el suministro, especialmente por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de crudo y gas.

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Tras la reunión celebrada en Suiza, los mediadores informaron que Estados Unidos e Irán acordaron establecer una “línea de comunicación” destinada a evitar incidentes en esa vía marítima.

Además, señalaron que “el Comité de Alto Nivel acordó una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final dentro de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas”.

El primer ministro Shehbaz Sharif, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el primer ministro de Qatar hablan con los medios de comunicación antes de las conversaciones en Suiza (EP)
El primer ministro Shehbaz Sharif, el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el primer ministro de Qatar hablan con los medios de comunicación antes de las conversaciones en Suiza (EP)

El objetivo de las negociaciones incluye cuestiones vinculadas al programa nuclear iraní y la reapertura plena del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas.

Antes del encuentro surgieron dudas sobre la continuidad del diálogo después de que trascendieran versiones acerca de una posible retirada iraní de las conversaciones debido a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con nuevos ataques si Hezbollah continuaba sus acciones contra Israel.

Sin embargo, Pakistán y Qatar afirmaron que la reunión se desarrolló en una “atmósfera positiva y constructiva”, una evaluación que contribuyó a reforzar la expectativa de avances diplomáticos.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, también destacó los resultados iniciales del proceso. En una publicación en la red social X sostuvo que “la mediación logró avances importantes para poner fin a la guerra del Líbano”.

La caída del petróleo se reflejó en una mejora del sentimiento de los inversores en varios mercados bursátiles de Asia. El índice Nikkei 225 de Tokio avanzó un 2%, mientras que el Kospi de Seúl subió un 1,3% y la bolsa de Taipéi registró un alza del 2,7%.

La caída del petróleo se reflejó en una mejora del sentimiento de los inversores en varios mercados bursátiles de Asia (REUTERS)
La caída del petróleo se reflejó en una mejora del sentimiento de los inversores en varios mercados bursátiles de Asia (REUTERS)

El impulso provino principalmente del sector tecnológico. Entre las compañías con mejor desempeño figuraron fabricantes de semiconductores como SK hynix, TSMC y Advantest, que extendieron las ganancias registradas en sesiones anteriores.

También cerraron en terreno positivo los mercados de Sídney, Wellington y Yakarta. En contraste, Hong Kong, Shanghái y Singapur registraron descensos.

(Con información de AFP)

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