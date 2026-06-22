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Francia-Irak, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El equipo galo buscará una victoria que lo clasifique a los 16avos de final del Mundial 2026, mientras que el asiático buscará el batacazo

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Horarios del partido: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 del 22 de junio (España).

Televisación: DSports, Paramount+, DSports (Argentina) / Canal 5, DGO, DSports (Uruguay) / DAZN, RTVE, La 1 (España) / ViX, TUDN, 5, TZ Azteca, (México) / DSports, RCN, DGO, Caracol, TA (Colombia y Ecuador) / América TV (Perú) / Televen, DSports, DGO (Venezuela) / FOX, FS1, Telemundo, TUBI, Universo, y Peacock (Estados Unidos) / FOX y Tigo Sports (Centroamérica).

09:15 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del partido clave entre la selección de Francia e Irak por la segunda fecha del Grupo I.

Previa Francia-Irak

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