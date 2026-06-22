El absurdo del “Nuevo” Nuevo León

Toca demostrar que Nuevo León sigue vivo y lleno de futuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay ideas que nacen para resolver problemas. Y hay ideas que nacen para distraernos de ellos. La ocurrencia del “Nuevo Nuevo León” de Samuel García pertenece claramente a la segunda categoría. Porque antes de preguntarnos si necesitamos un “Nuevo” Nuevo León, conviene responder una pregunta sencilla: ¿qué tenía de malo el original?

¿Acaso el Nuevo León que construyó algunas de las empresas más importantes de México estaba equivocado? ¿El que levantó universidades de clase mundial? ¿El que convirtió la palabra empeñada en un activo económico? ¿El que hizo del trabajo duro una forma de identidad colectiva? La respuesta es evidente: nada.

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Por eso la idea misma de un “Nuevo Nuevo León” resulta tan extraña. No responde a una necesidad social real. Responde a una obsesión contemporánea por la novedad. El filósofo francés Gilles Lipovetsky describió cómo la novedad dejó de ser un medio para mejorar las cosas y se convirtió en un fin en sí mismo. Lo importante ya no es que algo funcione mejor; lo importante es que parezca nuevo: vanidad y frivolidad pura.

Y pocas cosas son más peligrosas para la política que confundir novedad con progreso. Las sociedades no avanzan cambiándose de nombre. Avanzan resolviendo problemas. Ninguna familia se preocupa porque su estado tenga una identidad insuficientemente moderna. La gente se preocupa por el tráfico, el agua, la seguridad, la contaminación y las oportunidades para sus hijos.

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La antropología también tiene algo que decir. Clifford Geertz sostenía que las comunidades necesitan referencias compartidas para entender quiénes son y hacia dónde van. Las identidades fuertes no se reinventan cada seis años. Se construyen durante generaciones. Y Nuevo León es precisamente una de esas identidades fuertes.

No es una marca. No es un logotipo. No es un eslogan. Es una cultura. Es una manera de trabajar. Es una relación particular con el esfuerzo, la responsabilidad y la construcción de patrimonio. Por eso el problema de Nuevo León nunca ha sido su identidad. El problema aparece cuando dejamos de estar a la altura de ella para vivir en Samuelandia y la extorsión como forma de gobierno.

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Durante décadas, el prestigio de Nuevo León se construyó sobre valores muy concretos. La palabra valía. Las obras se terminaban. El dinero se cuidaba. La capacidad importaba. La seriedad era una virtud pública. Nadie necesitaba inventar un Nuevo Nuevo León porque el verdadero funcionaba.

De hecho, la idea del “Nuevo Nuevo León” termina pareciéndose a esas versiones pirata que cualquiera reconoce de inmediato. Se parecen al original. Intentan copiar su apariencia. Dan el gatazo. Pero no están hechas de la misma tela. No duran igual. No resisten igual. No aguantan la friega. Y ahí es donde la discusión deja de ser semántica para convertirse en una discusión política de fondo.

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Porque defender la Transformación en Nuevo León significa defender lo mejor del Nuevo León original: la cultura del trabajo, la palabra cumplida, la capacidad para gobernar, la honestidad como base de la confianza y la convicción de que la riqueza importa, pero también la forma en que se construye y llega a las familias.

La verdadera discusión que viene para nuestro estado no es entre pasado y futuro. Tampoco entre izquierda y derecha. Mucho menos entre novedad y tradición. La discusión real es entre frivolidad y seriedad. Entre apariencia y resultados. Entre quienes creen que gobernar consiste en administrar percepciones y quienes creemos que gobernar consiste en resolver problemas y materializar una verdadera Transformación.

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La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado para el país una visión de Crecimiento con Justicia. Una visión donde la economía crece, pero donde ese crecimiento también se traduce en bienestar para las familias. Y esa idea dialoga mucho mejor con la tradición histórica de Nuevo León que cualquier intento artificial de reinventarlo.

Porque el Nuevo León que admiramos nunca estuvo peleado con el progreso, la innovación o la inversión. Lo que entendía era algo más profundo: que la prosperidad solo vale cuando se construye con trabajo, responsabilidad y comunidad. Por eso llega un momento en que hay que definirse. Sin medias tintas. Sin ambigüedades. Porque la pregunta ya no es si queremos un “Nuevo” Nuevo León hechizo y hueco.

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La pregunta es si queremos recuperar lo mejor del verdadero Nuevo León y llevarlo al siguiente nivel. El de Mariano Escobedo. El de la cultura de la tenacidad. El de Eugenio Garza Sada y el Capitalismo Social. El de las familias que construyeron patrimonio trabajando. El de las universidades que formaron talento de clase mundial. El de las empresas que generaron comunidad además de utilidades. Ese es el proyecto que representa la 4T Norteña.

Y por eso defender la Transformación en Nuevo León es mucho más que una definición partidista. Es una definición sobre qué tipo de estado queremos ser. Porque si se trata de Nuevo León, con el original nos quedamos. Y ahora nos toca demostrar que sigue vivo y lleno de futuro: esa es la tarea.

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*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.