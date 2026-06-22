“Nunca las llamaron”: Nico Vázquez habló de la posible participación de Bandana en la nueva edición de Popstars

Nicolás Vázquez confirmó el regreso de Popstars a la televisión argentina y despejó rumores sobre el nuevo ciclo

La expectativa por el regreso de Popstars a la televisión argentina se intensificó tras las recientes declaraciones de Nicolás Vázquez en el programa Infama. El actor y conductor dejó al descubierto varias certezas sobre el formato y disipó rumores que circulaban desde hace semanas.

Durante su entrevista, Nicolás Vázquez fue categórico al referirse a la ausencia de Las Bandana en el nuevo ciclo: “Las Bandana no van a estar y nunca iban a estar. Ellas son la bandera de este programa porque demuestran que siguen vigentes, pero nunca las habían llamado”, explicó, zanjando así las especulaciones sobre una posible participación del grupo que surgió en la primera edición del reality.

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El conductor señaló que Popstars pondrá el foco en las participantes y en la formación de una nueva banda pop femenina

El regreso de Popstars despierta curiosidad tanto por su formato renovado como por la expectativa generada en torno al jurado y a los coaches. Vázquez, visiblemente entusiasmado, compartió: “Estoy muy feliz, las grabaciones si Dios quiere arrancan el 8 de julio. No falta nada”. De esta manera, confirmó la fecha en la que comenzarán a rodarse los episodios que definirán a las nuevas figuras de la música pop en Argentina.

El conductor destacó la calidad del equipo detrás del proyecto y el valor que le atribuye a la propuesta: “Es un programa espectacular, estoy muy contento con los jurados, los coaches, con toda la producción de RGB, con toda la gente de Disney y Telefe. Yo me fui de Telefe después de Casi Ángeles”, recordó, subrayando el significado personal de este regreso a la pantalla del canal.

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Un formato exigente y la mirada puesta en las participantes

Ellas son la bandera de este programa porque demuestran que siguen vigentes, pero nunca las habían llamado

Nicolás Vázquez no ocultó el desafío que representa encabezar un ciclo con la historia y el peso mediático de Popstars. “Venía con muchas ganas de hacer algo en televisión, me proponen cosas muy lindas, pero no tengo tiempo. Me sedujo el proyecto”, confesó. El actor reconoció además la intensidad de las jornadas de trabajo: “Son grabaciones super intensas, pero lo mío va a estar más acomodado, porque no pasa por lo que hago yo, sino las chicas”.

La aclaración de que su rol como conductor tendrá menos presión que el de las participantes refuerza la idea de que el centro de atención estará puesto en quienes buscan ocupar el lugar que alguna vez tuvieron Las Bandana. La producción, según remarcó Vázquez, se enfocará en el proceso de formación y selección de las futuras integrantes de un nuevo fenómeno musical.

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Sofía “La Reini” Gonet confirmó su rol en Popstars: “Se viene una experiencia increíble”

El ciclo de Telefe se propone no solo renovar el formato que en su momento revolucionó la televisión argentina, sino también ofrecer una experiencia integral que combine talento, entrenamiento y exposición mediática. El estreno de las grabaciones el 8 de julio abre la cuenta regresiva para quienes esperan ver el surgimiento de una nueva banda pop femenina.

La gran novedad de esta edición es la incorporación de Sofía La Reini Gonet. La influencer sumará su impronta para potenciar el universo digital del programa. Desde el canal, valoraron su llegada: “Su participación permitirá que el contenido de redes tenga una mirada genuina y en tiempo real sobre todo lo que pasa en cada etapa del show”.

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El conductor señaló que Popstars pondrá el foco en las participantes y en la formación de una nueva banda pop femenina

Esta decisión busca consolidar una propuesta multiplataforma, en línea con los consumos actuales de la audiencia joven. Sofía, por su parte, compartió su entusiasmo a través de redes sociales: “Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes!”. Su tarea será acercar a la audiencia digital cada paso y reacción del reality, integrando la pantalla tradicional con el pulso de las plataformas.

El ciclo, que marcó un antes y un después en la industria musical argentina, buscará reeditar ese impacto, pero adaptándose a los tiempos actuales. Mientras tanto, la expectativa crece entre quienes recuerdan el fenómeno original y quienes esperan descubrir el talento de una nueva generación de artistas.

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