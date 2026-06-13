Ciencia

Científicos hallan un azúcar natural que mostró resultados prometedores frente a la caída del cabello

Un estudio realizado en ratones encontró que la desoxirribosa, una molécula esencial para la estructura del ADN, estimuló el crecimiento capilar con resultados comparables a los de tratamientos ya aprobados para la alopecia

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Persona joven con evidentes signos de calvicie, mirándose fijamente al espejo con expresión de estrés y preocupación; pelos caídos son visibles en el lavamanos.
La calvicie de patrón hereditario afecta a cerca del 40% de la población mundial y también aparece en mujeres, sobre todo después de la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un azúcar natural presente en el organismo podría convertirse en una inesperada aliada contra la caída del cabello. La desoxirribosa, una molécula esencial para la estructura del ADN, mostró resultados prometedores en una investigación reciente y despertó el interés de los científicos por su posible aplicación en el tratamiento de la alopecia hereditaria, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Según recoge Men’s Health, la calvicie de patrón hereditario alcanza a cerca del 40% de la población mundial y no afecta únicamente a los hombres, pese a la creencia popular. También puede presentarse en mujeres, especialmente después de la menopausia, cuando los cambios hormonales favorecen la pérdida de cabello.

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En algunos casos, la caída supera los 100 cabellos diarios e incluso se produce en mechones completos, con un impacto significativo en la imagen personal y la autoestima.

Primer plano de una mano sosteniendo un mechón de cabello oscuro recién arrancado, con una persona borrosa al fondo.
La caída del cabello en la calvicie de patrón hereditario supera los 100 cabellos diarios y puede presentarse en mechones completos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, un estudio publicado en 2024 en la revista científica Frontiers in Pharmacology puso el foco en la desoxirribosa, un compuesto producido de manera natural por el cuerpo humano. Conocida por su papel fundamental en la formación y replicación del ADN, esta molécula podría tener además una función inesperada: estimular el crecimiento capilar.

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El hallazgo abre una nueva línea de investigación para abordar una de las formas más frecuentes de pérdida de cabello, cuyos factores genéticos dependen tanto de la herencia materna como de la paterna, desmontando uno de los mitos más extendidos sobre la calvicie.

Primer plano de un hombre con pelo canoso y zonas de calvicie visibles en el cuero cabelludo, mientras una mano toca suavemente la cabeza.
Un estudio publicado en Frontiers in Pharmacology en 2024 analizó la desoxirribosa como posible tratamiento para la calvicie de patrón hereditario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué mostró el estudio en ratones

El estudio, dirigido por la investigadora Sheila MacNeil, surgió de la observación de que la desoxirribosa ayudaba a la cicatrización de heridas en ratones al favorecer la formación de nuevos vasos sanguíneos.

Los científicos notaron que el pelo alrededor de las heridas tratadas con este azúcar crecía más rápido que en los ratones que no recibían el tratamiento, y eso despertó su interés por el posible efecto sobre la caída capilar.

Para comprobarlo, el equipo replicó la pérdida de cabello inducida por testosterona, una causa frecuente de calvicie, en ratones sin heridas. Los resultados mostraron que pequeñas dosis de desoxirribosa también promovían el crecimiento del cabello, porque estimulaban la formación de vasos sanguíneos en el cuero cabelludo y abrieron una nueva línea de investigación sobre el potencial de este compuesto.

Caída del cabello: cuándo es normal y cuándo puede ser señal de enfermedad
La desoxirribosa, un azúcar natural esencial para la estructura y replicación del ADN, podría estimular el crecimiento capilar (Foto cortesía: I Stock)

Cómo se compara con los tratamientos actuales

Actualmente, solo existen dos medicamentos aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para tratar la calvicie de patrón hereditario, siendo el minoxidil el más conocido. Este producto tiene un coste que puede oscilar entre USD 30 y USD 40, lo que supone un gasto mensual al requerir aplicación diaria durante meses. El estudio revela que la eficacia de la desoxirribosa es comparable a la de este fármaco.

Además, el azúcar natural es estable, de bajo coste y puede administrarse de varias maneras, lo que lo convierte en un candidato para futuros ensayos clínicos. Según Muhammed Yar, uno de los autores, estas características posicionan a la desoxirribosa como una alternativa frente a los tratamientos tradicionales.

El 27,04 % de los hombres colombianos presenta pérdida total de cabello, situando al país en el puesto 46 a nivel global - crédito iStock
Los investigadores señalaron que la desoxirribosa mostró una eficacia comparable al minoxidil, pero advirtieron que aún faltan estudios para confirmar su seguridad y eficacia en humanos (crédito iStock)

Las limitaciones que señalan los investigadores

Pese a los resultados, los investigadores subrayan que la investigación se encuentra en una fase inicial y que es necesario realizar más estudios antes de trasladar estos hallazgos a la práctica clínica. Sheila MacNeil advierte que, aunque la evidencia experimental, aún queda mucho trabajo por delante para confirmar la seguridad y eficacia de la desoxirribosa en humanos.

El equipo científico considera que estos descubrimientos pueden ofrecer una vía para tratar una condición que afecta la autoestima y la confianza de millones de personas.

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