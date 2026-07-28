Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un barco con turistas volcó en el río y un joven neerlandés murió

Un joven de 26 años murió ahogado en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú

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Un episodio trágico se registró este martes en el lado brasileño de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales destinos turísticos de la Argentina, cuando un barco con ocho personas volcó y provocó la muerte de un joven neerlandés que viajaba junto a la familia de su novia.

Según informó la cadena RCP, parte de O Globo TV, todo ocurrió en horas del mediodía de hoy cuando una embarcación de la empresa Macuco Safari se dio vuelta en el río Iguazú, donde suelen hacer paseos para turistas acercándose a los diferentes saltos de agua que componen el Parque Nacional. Tras el siniestro, el propio gerente de la compañía confirmó que un hombre de 26 años falleció.

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Justamente, hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima, pero se sabe que viajaba junto a su novia y su familia, oriundos de Países Bajos. De acuerdo a lo que trascendió por medios locales, en el barco estaba el fallecido y su pareja, que estaba acompañada por sus padres, su hermana y su cuñada.

A bordo de la embarcación viajaban en total ocho personas: seis turistas neerlandeses y dos miembros de la tripulación, el piloto y el copiloto. Todos fueron rescatados del agua. Según el Departamento de Bomberos de Foz do Iguaçu, el incidente fue reportado a las 12:20 como una operación de búsqueda y rescate acuático. RPC informó además que el grupo había llegado a la ciudad el lunes 27 y tenía previsto partir el jueves 30.

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De acuerdo con el parte del Departamento de Bomberos, el joven que falleció sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue atendido inicialmente por el personal del parque y trasladado en barco al puerto seco de Kattamaram, desde donde una ambulancia lo llevó al Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu, donde se confirmó su deceso.

Todos los ocupantes del barco fueron trasladados. Solo dos personas requirieron de intervención médica

Otro ocupante fue rescatado por el equipo de respuesta de emergencia del propio parque y derivado al mismo centro de salud. Cuatro víctimas —tres mujeres y un hombre— recibieron atención en el lugar y fueron trasladadas luego para reunirse con sus familiares sin requerir hospitalización. El piloto y el copiloto solicitaron asistencia médica en el puerto seco de Kattamaram, donde fueron evaluados por el Departamento de Bomberos y posteriormente derivados a una Unidad de Cuidados de Emergencia.

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Tras el accidente, un equipo de la Armada brasileña se desplazó al lugar para prestar apoyo y supervisar las medidas adoptadas por los equipos de emergencia. La Capitanía Fluvial del Río Paraná anunció que investigará el caso para identificar “las circunstancias, las causas y las responsabilidades relacionadas con el incidente”, según informó la agencia. La Policía Civil también se hizo presente en el parque durante la tarde del martes.

El Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), organismo supervisor del contrato entre el Parque Nacional Iguazú y la concesionaria, revisó la documentación de Macuco Safari y concluyó que cumple con los requisitos vigentes. La institución indicó que colabora con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.

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Una embarcación de una empresa que hace paseos se dio vuelta y provocó que varias personas cayeran al agua: un joven de 26 murió. Además, hay otras dos personas que tuvieron que ser trasladadas

Un dato que forma parte de la investigación es el caudal registrado en las cataratas durante el período en que ocurrió el accidente: entre las 11:00 y las 13:00, el promedio fue de 4,3 millones de litros de agua por segundo, frente al caudal considerado normal de 1,5 millones. Las autoridades no confirmaron si existe relación entre ese factor y el vuelco de la embarcación.

Todo ocurrió días después de que la pasarela para ver la Garganta del Diablo fuera cerrada producto del importante aumento en el caudal del agua. En el día de ayer, finalmente las autoridades del lado argentino permitieron la reapertura y el paso de los turistas.

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En un comunicado difundido tras el siniestro, Macuco Safari expresó sus condolencias por el fallecimiento del turista e informó que continúa brindando asistencia a los familiares. “Todos fueron rescatados inmediatamente después del incidente, gracias a la acción coordinada de los equipos operativos y los servicios de rescate públicos”, indicó la empresa en el texto oficial.

La compañía subrayó que opera con más de 40 años de experiencia en el Parque Nacional Iguazú, que cuenta con todas las certificaciones y licencias necesarias y que sus embarcaciones son calificadas como modernas y seguras. Como consecuencia directa del episodio, Macuco Safari suspendió de manera temporal todas sus actividades. Quienes ya hubieran adquirido entradas para las excursiones pueden optar por un reembolso o un cambio de fecha.

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