FMI avala la resiliencia de la economía de Guatemala tras su consulta de 2026

El FMI destacó en Guatemala la resiliencia de la economía y los avances en la agenda de reformas durante la Consulta del Artículo IV de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV de 2026 en Guatemala, subrayando la resiliencia de la economía guatemalteca y los avances en la agenda de reformas.

Según informó el FMI, el país mantiene una inflación baja y estable, un nivel reducido de deuda pública y amplias reservas internacionales, lo que, sumado a una política económica prudente, otorga a Guatemala una posición favorable ante escenarios internacionales inciertos y riesgos económicos, comerciales y climáticos.

“Una gestión macroeconómica prudente ha sido fundamental para la resiliencia de Guatemala. Sus sólidos fundamentos —una inflación baja y estable, reservas fiscales y externas robustas y superávits por cuenta corriente— la colocan en una posición favorable para afrontar la persistente incertidumbre”, detallaron en el informe.

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Avances en la agenda de reformas

El reporte del FMI destaca los progresos de la administración guatemalteca en materia de reformas estructurales.

Entre los principales logros, se mencionan la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, la reforma del marco de alianzas público-privadas, la modernización de la administración tributaria y aduanera, y las mejoras en la gestión fiscal.

Además, se valoran la aprobación de la nueva legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la creación de la Comisión Nacional contra la Corrupción y la adopción del Código de Ética junto con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción 2025-2032.

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La agenda de reformas en Guatemala incluyó la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y la reforma del marco de alianzas público-privadas, que se han discutido en el Congreso de la República. (Cortesía)

Según el informe, estos avances fortalecen la capacidad del país para responder a desafíos externos y consolidan la dirección de las políticas públicas. El FMI remarcó que la orientación de estas reformas cuenta con respaldo internacional y constituye un paso clave para consolidar la confianza en las instituciones guatemaltecas.

Desafíos estructurales y prioridades futuras

El documento señala que aún existen desafíos estructurales pendientes, los cuales están incorporados en la hoja de ruta gubernamental. Entre las prioridades figuran acelerar la inversión en infraestructura, mejorar la preparación y ejecución de proyectos, modernizar la contratación pública y fortalecer la movilización de ingresos.

El FMI indicó que Guatemala debe acelerar la inversión en infraestructura, modernizar la contratación pública y fortalecer la movilización de ingresos fiscales. (Facebook)

“El potencial de crecimiento se ve limitado por la deficiente infraestructura pública y los indicadores sociales siguen siendo débiles. Si bien las remesas, aunque impulsan el consumo, complican la política monetaria y ejercen presión sobre la competitividad", indicó el ente internacional.

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También se identifican como retos la necesidad de avanzar en gobernanza, formalización y clima de negocios. El Gobierno de Guatemala ratificó ante el FMI su compromiso de avanzar de manera ágil en estas áreas.

En materia fiscal, el organismo internacional enfatizó: “Los ingresos fiscales deberían aumentarse aún más, basándose en los recientes logros en la administración tributaria. Aumentar los ingresos por encima del 12 por ciento del PIB requiere evitar medidas que erosionen la base impositiva, limitar el arbitraje fiscal nacional y transfronterizo, y emprender reformas fiscales integrales”.

Evaluación y perspectivas

De acuerdo con el FMI, Guatemala cuenta hoy con una economía más robusta y mayor capacidad de respuesta frente a choques externos. El organismo internacional respalda la continuidad y profundización de la agenda de reformas, considerándola esencial para garantizar estabilidad y crecimiento a largo plazo.

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El Gobierno de Guatemala reafirmó su determinación de sustentar este proceso, enfocado en construir un país más justo, fuerte y resiliente, con infraestructuras mejoradas, instituciones eficaces, mayores oportunidades y un crecimiento inclusivo para la población.