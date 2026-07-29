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Un grande de Sudamérica quiere romper el mercado de pases con un ex futbolista de River Plate que jugó el último Mundial

Un histórico del continente tiene en el radar a una figura que fue pieza clave en los equipos de Marcelo Gallardo en el Millonario

Peñarol quiere a una figura con pasado en River -plate (EFE/JuanJo Martín)
Peñarol quiere a una figura con pasado en River -plate (EFE/JuanJo Martín)
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Peñarol negocia la llegada de Nicolás de la Cruz, el volante uruguayo de Flamengo que acaba de disputar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay y que supo ser una de las figuras del ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate. La operación, que sería en calidad de préstamo sin cargo ni opción de compra, ya tiene contactos avanzados, aunque las diferencias económicas entre los dos clubes complican el cierre.

El propio presidente del club de Montevideo, Ignacio Ruglio, confirmó las gestiones en una entrevista con Radio Sport: “Todos los imposibles siempre los voy a intentar. Después, si salen o no, el tiempo dirá. Flamengo pagó una fortuna por él, acaba de venir de jugar un Mundial. ¿Si hacemos gestiones? Sí, día por medio, hablo con jugadores, presidentes y directores deportivos”.

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De la Cruz, de 29 años, participó del Mundial con la Celeste bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, quien lo utilizó en los segundos tiempos de los partidos ante Arabia Saudita, Cabo Verde y España. En el encuentro frente a la Roja protagonizó un episodio polémico: una falta sobre Nico Williams que puso en riesgo su continuidad en el torneo. Desde ese partido, el volante no volvió a jugar: primero por una molestia física que lo marginó de los últimos compromisos de Flamengo tras el regreso del Mundial, y recién este martes fue convocado por el técnico Leonardo Jardim para el partido ante Internacional de Porto Alegre por el Brasileirao.

Nicolás De La Cruz jugpo el Mundial 2026 con Uruguay (REUTERS/Daniel Becerril)
Nicolás De La Cruz jugpo el Mundial 2026 con Uruguay (REUTERS/Daniel Becerril)

Según informó el diario El Observador, el jugador ya habría dado su visto bueno para vestir la camiseta carbonera, dado que es hincha de Peñarol. Fuentes del club aurinegro consultadas por Referí sostienen que tener el sí del futbolista “allana un 70% las posibilidades” de concretar la operación. El escollo que resta es la brecha presupuestaria: Flamengo desembolsó 16 millones de dólares por su pase en enero de 2024, y su salario, según medios brasileños, rondaría los 200.000 dólares mensuales, una cifra que Peñarol no podría afrontar en soledad. La fórmula que estudia el Manya es repartir esa carga salarial con el conjunto brasileño.

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El vínculo de De la Cruz con River

Antes de su etapa en Brasil, De la Cruz forjó su nombre en el fútbol sudamericano en el Millonario. Llegó a Núñez a mediados de 2017, proveniente de Liverpool de Uruguay, y fue ganando protagonismo hasta transformarse en una pieza central del equipo. A lo largo de sus seis años y medio en el club, acumuló 214 partidos, 36 goles y 40 asistencias, con diez títulos en su palmarés.

El más recordado de esos logros fue la Copa Libertadores 2018, obtenida ante Boca Juniors. Aunque no estuvo en la final de Madrid, sí participó en la serie de cuartos de final frente a Independiente. Esa trayectoria en River, sumada a su paso por el Mundial, es precisamente el argumento deportivo con el que Peñarol busca convencer a Flamengo de ceder al jugador.

El Manya, que quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y por esa razón tampoco tiene lugar en la Copa Sudamericana, busca un refuerzo de peso para reactivar su temporada. La respuesta del conjunto carioca aún no llegó.

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