Encontraron el cuerpo de un recién nacido entre la basura en Córdoba e investigan el caso

La Avenida Maipú al 2100 en San Francisco, Córdoba, ilustra el tramo de vía pública donde se encontró un bebé muerto entre los residuos (Google Maps)

Guardar

La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno de San Francisco confirmó este miércoles el hallazgo de un recién nacido sin vida en el barrio Maipú, situado en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba.

El descubrimiento se produjo cuando un guardia de seguridad que realizaba su ronda habitual advirtió una situación fuera de lo común entre los residuos acumulados en la vía pública. Fue al llegar a la altura de avenida Maipú al 2100 cuando ante “una anomalía” en los desechos lo llevó a comunicarse de inmediato con el sistema de emergencias 911, según se informó desde la Fiscalía.

PUBLICIDAD

La llegada de la Policía Científica al lugar fue inmediata. Los efectivos desplegaron un operativo para preservar la escena, realizar el relevamiento de rastros y efectuar las primeras pericias sobre el hallazgo. El procedimiento incluyó la recolección de pruebas y la toma de testimonios a personas que circulaban por la zona, con el objetivo de reconstruir la secuencia de hechos que terminó con la aparición del cuerpo del menor.

De acuerdo con lo informado por el portal CBA24N, la fiscal Silvana Quaglia, a cargo de la causa, dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Esta diligencia es considerada clave para determinar tanto la identidad del recién nacido como las circunstancias y posibles causas de su fallecimiento. Según el comunicado de la Fiscalía, la investigación permanece en etapa preliminar y bajo estricta reserva.

PUBLICIDAD

Los investigadores trabajan con varias hipótesis, aunque hasta el momento no se han difundido mayores detalles para no entorpecer el avance de la causa. El análisis de cámaras de seguridad, la búsqueda de testigos y la revisión de registros hospitalarios forman parte de las acciones impulsadas por la fiscal Quaglia y su equipo.

Según fuentes judiciales, el fiscal prioriza la recolección de datos que permitan identificar a la madre del recién nacido y determinar si existió algún tipo de intervención de terceros. El análisis de ADN podría ser solicitado una vez que se cuente con muestras suficientes y bajo autorización judicial.

PUBLICIDAD

Los investigadores trabajan con varias hipótesis y la autopsia será clave en la causa

Un mes atrás, un macabro hallazgo estremeció a la ciudad de Bahía Blanca. En el relleno sanitario ubicado en el kilómetro 14 de la ex Ruta 229, en el conocido Camino Viejo a Punta Alta, personal del lugar encontró un feto de varios meses de gestación.

El hallazgo fue realizado por dos trabajadores informales, quienes circulaban por una de las áreas más activas del relleno. Allí, entre los residuos, los hombres se toparon con el cuerpo de un feto, sin prendas y con el cordón umbilical expuesto. De inmediato, dieron aviso a las autoridades, quienes procedieron a aislar la zona y activar el protocolo correspondiente.

PUBLICIDAD

El área donde fue encontrado el feto corresponde a una parte elevada del relleno, donde las máquinas comenzaban el proceso de compactación de residuos. Según informó el área de Recolección de Residuos, en ese sector se depositan los desechos acumulados en las últimas 24 horas, lo que delimita un período clave para las primeras hipótesis investigativas. Se estima que solo en el transcurso de este martes ingresaron al relleno unos 20 camiones, lo que complica la identificación del origen puntual del material en el que fue hallado el cuerpo.

La escena fue preservada para permitir el trabajo de la Policía Científica, mientras la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 7 asumió la investigación, ordenando las primeras medidas de rigor. Entre ellas, la realización de la autopsia para determinar las causas y circunstancias de la muerte, así como el análisis de las cámaras de seguridad del predio y el seguimiento del recorrido de los camiones recolectores que arribaron durante la jornada.

PUBLICIDAD

Desde el área de Seguridad, se recabaron los registros de ingreso de camiones de los últimos días. El análisis de estos datos permitirá delimitar el área de búsqueda y, eventualmente, identificar el recorrido de los vehículos que depositaron residuos en el sector en cuestión. Se informó que las tareas incluyen la revisión de los listados de personal y la consulta a los trabajadores del relleno para recabar testimonios que puedan aportar información relevante sobre movimientos inusuales o personas ajenas al circuito habitual de recolección.