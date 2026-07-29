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Cómo la epilepsia puede alterar el proceso que fija recuerdos durante el sueño

Un estudio en pacientes con esta condición identificó la coordinación de tres regiones cerebrales vinculadas con la memoria motora. El hallazgo aporta nuevas pistas sobre los efectos cognitivos de las descargas eléctricas anormales

Representación tridimensional de cerebro humano translúcido con redes neuronales iluminadas en azul, naranja, blanco y violeta sobre fondo negro.
Un estudio sobre epilepsia mostró cómo el sueño consolida la memoria mediante la coordinación entre la corteza orbitofrontal, el tálamo y el hipocampo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada noche, mientras el cuerpo descansa, el cerebro realiza una tarea silenciosa: selecciona lo que vivió durante el día y lo graba de forma más permanente. Este proceso, conocido como consolidación de la memoria, depende de que distintas zonas del cerebro se comuniquen entre sí con precisión.

En esa línea, investigadores del Kennedy Krieger Institute, un centro especializado en neurología pediátrica, y de Johns Hopkins Medicine, demostraron por primera vez en seres humanos cómo tres regiones cerebrales coordinan su actividad para consolidar los recuerdos, y revelaron de qué manera la epilepsia puede interrumpir esa comunicación.

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La investigación se realizó con 19 pacientes con epilepsia y se centró en registrar de forma simultánea la actividad eléctrica de tres áreas del cerebro: la corteza orbitofrontal —una zona ubicada justo detrás de los ojos, vinculada a la toma de decisiones y la memoria—, el tálamo —una especie de central de distribución que regula qué información pasa de un área a otra del cerebro— y el hipocampo —región vinculada a la formación de nuevos recuerdos, con forma de caballito de mar, ubicada en la parte interna del lóbulo temporal—.

Infografía del cerebro humano con ondas cerebrales y un rayo. Diagramas de regiones cerebrales, gráficos de ondas y figuras humanas ilustran epilepsia y memoria.
La investigación con 19 pacientes con epilepsia identificó por primera vez en humanos la sincronía cerebral vinculada con la memoria motora durante el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“No habíamos entendido por qué los pacientes con epilepsia tienen problemas con la memoria”, afirmó la doctora Catherine Chu, coautora del estudio, vicepresidenta de neurología del Kennedy Krieger Institute y directora de neurología infantil y epilepsia pediátrica en la Universidad Johns Hopkins, según el comunicado institucional. “Esto a cerrar esa brecha“, añadió.

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Cómo se coordinan las señales durante el sueño

El estudio describe una secuencia de señales eléctricas que ocurre mientras la persona duerme y compara al cerebro con una orquesta: cada región tiene su instrumento, y todas deben tocar en sincronía para que la pieza funcione.

Los científicos identificaron tres tipos de señales que se coordinan durante el descanso. Las primeras son las oscilaciones lentas: grandes ondas eléctricas que recorren la corteza cerebral y que actúan como el director de orquesta, marcando el ritmo para las demás.

Los husos del sueño son el segundo tipo de señal: ráfagas breves de actividad que aparecen en etapas específicas del descanso y que se asocian con el procesamiento de lo aprendido; son como los acordes que el cerebro repite para fijarlos.

Detalle de una red de neuronas con múltiples ramificaciones azules, un nodo central brillante que emite luz blanca sobre un fondo negro oscuro.
Las oscilaciones lentas de la corteza orbitofrontal organizan los husos del sueño y las ondas rápidas hipocampales que intervienen en la consolidación de recuerdos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer elemento son las ondas rápidas hipocampales, señales muy veloces y cortas que se producen en el hipocampo y funcionan como el momento en que la orquesta “apunta” definitivamente los recuerdos en la partitura.

Las oscilaciones lentas de la corteza orbitofrontal organizan tanto los husos como las ondas rápidas hipocampales, dentro de cada región y entre ellas, lo que confirma la existencia de una jerarquía: una región lidera y las otras responden.

Cuanto más coordinadas estaban estas señales en un paciente, mejor resultaba su desempeño al día siguiente en una prueba de memoria motora: una tarea que evaluaba cuánto retenía la persona de un movimiento aprendido la noche anterior.

“Cada registro cerebral contiene una gran cantidad de información, y usamos herramientas de matemáticas y estadística para convertir esa complejidad en patrones claros con relevancia clínica", explicó Mark Kramer, coautor de la investigación y profesor de matemáticas aplicadas y estadística en la Universidad Johns Hopkins. “Estos descubrimientos son posibles solo gracias a nuestro equipo interdisciplinario: ninguna disciplina por sí sola podría haber revelado la historia completa”, completó.

Cerebro humano estilizado en tonos oscuros con red neuronal topográfica superpuesta. Caminos de señal luminosos verde azulado y ámbar se ramifican sobre la corteza.
Las descargas eléctricas anormales de la epilepsia pueden aparecer durante el sueño y alterar la comunicación entre regiones cerebrales clave para la memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando las descargas epilépticas secuestran el proceso

La segunda parte del hallazgo concierne directamente a quienes padecen epilepsia. Esta condición neurológica se caracteriza por descargas eléctricas anormales en el cerebro, los llamados picos epilépticos, que pueden ocurrir incluso durante el sueño, sin que la persona lo perciba ni despierte.

El equipo observó que, cuando estas descargas se producían en simultáneo con las oscilaciones del descanso, la sincronía entre las tres regiones cerebrales se desmoronaba. El resultado fue: los pacientes que presentaban más picos epilépticos acoplados a las ondas del sueño tenían un peor rendimiento en la prueba de memoria al día siguiente.

La tasa de oscilaciones lentas que coincidían con picos epilépticos fue el predictor negativo del deterioro de la memoria motora nocturna entre los sujetos analizados.

La imagen que se plantea es la de un desconocido que invade la orquesta y ejecuta notas desafinadas en el peor momento posible: mientras el hipocampo procura registrar lo aprendido, la señal se ve interrumpida por la descarga epiléptica, lo que impide que el recuerdo se consolide de igual manera.

Una persona yace con electrodos conectados a su cabeza en una sala de laboratorio. Un monitor muestra un mapa cerebral coloreado y un técnico observa al fondo.
Los pacientes con más picos epilépticos acoplados a las ondas del sueño tuvieron un peor rendimiento en la memoria motora nocturna Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los patrones de actividad eléctrica durante el sueño pueden identificarse, entonces podrían desarrollarse herramientas para detectar, monitorear y tratar los efectos cognitivos de la epilepsia y conservar la función de la memoria en quienes padecen esta condición.

Más allá de explicar un mecanismo biológico, el trabajo del Kennedy Krieger Institute y Johns Hopkins Medicine tiene aplicación clínica.

En los 19 pacientes analizados, la predicción positiva de una mejoría en la memoria de una noche a otra estuvo dada por la presencia de ondas rápidas hipocampales, en particular si coincidían con ondas rápidas en la corteza orbitofrontal.

Esto confirma la función central del hipocampo como nodo clave en la consolidación de recuerdos y remarca la relevancia de la interacción entre esta estructura y la corteza prefrontal durante el sueño.

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